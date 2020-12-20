Elektrikli Mercedes EQS'ten yeni teaser geldi

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Alman otomotiv devi Mercedes, EQ isimli elektrikli araç ailesindeki en önemli modellerden biri olan Mercedes EQS'e ilişkin yeni bir teaser paylaştı. Gönünen o ki özellikle pandemi sonrası pek çok alanda karşımıza çıkmaya başlayan hava filtreleme sistemi EQS'te de yer alacak.

Yayınlanan yeni teaser'a baktığımızda Mercedes EQS'in genel hatlarının konsept ile benzer olduğunu görüyoruz. Yüzde 100 elektrikli bir otomobil olduğu için panjura yer verilmeyen burun kısmında büyük bir yıldız amblemi görüyoruz. Boydan boya uzanan LED gündüz farları, kapı üzerine konumlandırılan geleneksel yan aynalar ve konsepttekine göre daha geniş görünen çamurluklar da EQS'in dikkat çeken tasarım detayları arasında.

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Gelelim bu teaser'da Mercedes EQS ile ilgili altı çizilen asıl noktaya. Yapılan açıklamaya göre EQS'te oldukça yüksek verimliliğe sahip bir partikül filtresi kullanan hava filtrasyon sistemi opsiyonel olarak sunulacak. Araçta içten yanmalı motor bloğunun bulunmayışını fırsat bilen Alman üretici, söz konusu sistemini bu alana konumlandırmayı tercih etmiş. Yaklaşık 10 litre hacme sahip olduğu belirtilen sistemin kabin içinde "en yüksek hava kalitesini" sağladığı belirtiliyor.

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HEPA teknolojisine sahip filtrasyon sisteminin azot oksit, kükürt dioksit, kötü kokular ve toz parçacıklarının kabine girmesini engellediği ifade ediliyor. Bunun oldukça iyi bir sistem olduğunun altını çizen Mercedes, iddiasını daha da ileri götürerek kabindeki hava kalitesinin ameliyathanelerdeki hava kalitesiyle karşılaştırılabilir olacağını belirtiyor. Söz konusu sistemin DIN EN 1822'ye göre sertifikalandırılan ilk otomotiv hava filtrasyon sistemi olduğu da verilen bilgiler arasında.

Alman üretici Mercedes EQS'in teknik özellikleri konusunda hala fazlasıyla ketum fakat daha önce yapılan açıklamalar kapsamında otomobilin WLTP'ye göre en az 700 kilometre menzil sunacağını biliyoruz. Bunun yanı sıra EQS'in şirketin tamamen yeni elektrikli araç mimarisi üzerine inşa edilen ilk model olacağı da bilinen detaylardan. Söz konusu platform dört modelin daha altyapısını oluşturacak. Farklı versiyonlarla satışa sunulması beklenen Mercedes EQS'teki güç çıkışının 400 ila 600 beygir arasında değişmesi bekleniyor.

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