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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elektrikli Mercedes EQS'ten yeni teaser geldi

    Lüks elektrikli otomobiliyle ilgili şimdiye dek birçok kamuflajlı fotoğraf ve teaser paylaşan şirket şimdi de opsiyonel olarak sunulacak hava filtrasyon sistemini odağına alan bir teaser paylaştı
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Elektrikli Mercedes EQS'ten yeni teaser geldi
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    Alman otomotiv devi Mercedes, EQ isimli elektrikli araç ailesindeki en önemli modellerden biri olan Mercedes EQS'e ilişkin yeni bir teaser paylaştı. Gönünen o ki özellikle pandemi sonrası pek çok alanda karşımıza çıkmaya başlayan hava filtreleme sistemi EQS'te de yer alacak.

    Yayınlanan yeni teaser'a baktığımızda Mercedes EQS'in genel hatlarının konsept ile benzer olduğunu görüyoruz. Yüzde 100 elektrikli bir otomobil olduğu için panjura yer verilmeyen burun kısmında büyük bir yıldız amblemi görüyoruz. Boydan boya uzanan LED gündüz farları, kapı üzerine konumlandırılan geleneksel yan aynalar ve konsepttekine göre daha geniş görünen çamurluklar da EQS'in dikkat çeken tasarım detayları arasında.

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    Gelelim bu teaser'da Mercedes EQS ile ilgili altı çizilen asıl noktaya. Yapılan açıklamaya göre EQS'te oldukça yüksek verimliliğe sahip bir partikül filtresi kullanan hava filtrasyon sistemi opsiyonel olarak sunulacak. Araçta içten yanmalı motor bloğunun bulunmayışını fırsat bilen Alman üretici, söz konusu sistemini bu alana konumlandırmayı tercih etmiş. Yaklaşık 10 litre hacme sahip olduğu belirtilen sistemin kabin içinde "en yüksek hava kalitesini" sağladığı belirtiliyor.

    Elektrikli Mercedes EQS'ten yeni teaser geldi
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    HEPA teknolojisine sahip filtrasyon sisteminin azot oksit, kükürt dioksit, kötü kokular ve toz parçacıklarının kabine girmesini engellediği ifade ediliyor. Bunun oldukça iyi bir sistem olduğunun altını çizen Mercedes, iddiasını daha da ileri götürerek kabindeki hava kalitesinin ameliyathanelerdeki hava kalitesiyle karşılaştırılabilir olacağını belirtiyor. Söz konusu sistemin DIN EN 1822'ye göre sertifikalandırılan ilk otomotiv hava filtrasyon sistemi olduğu da verilen bilgiler arasında.

    Alman üretici Mercedes EQS'in teknik özellikleri konusunda hala fazlasıyla ketum fakat daha önce yapılan açıklamalar kapsamında otomobilin WLTP'ye göre en az 700 kilometre menzil sunacağını biliyoruz. Bunun yanı sıra EQS'in şirketin tamamen yeni elektrikli araç mimarisi üzerine inşa edilen ilk model olacağı da bilinen detaylardan. Söz konusu platform dört modelin daha altyapısını oluşturacak. Farklı versiyonlarla satışa sunulması beklenen Mercedes EQS'teki güç çıkışının 400 ila 600 beygir arasında değişmesi bekleniyor.



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    fhrstw 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Oh be ne zamandır yeni makam aracı çıkarmıyordu Mercedes. Şunlardan 400-500 tane alalımda şahlanışımızı Tüm Dünya görsün.
    2 Yanıt Yanıtla +10
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 1 gün (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    O kadar fakirim ki teaserını bile izleyecek mobil internet paketim yok 😅
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    th9 1 gün ( Mesaj Silindi ) fhrstw
    reisimize bu yakışır
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    BlackGhost12 1 gün ( Mesaj Silindi )
    2021 baharı lucid air geliyor. Birebir rakipler. Aynı kategoride, aynı müşteriler için.



    Farklı arabalar göreceğiz yollarda.
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    Romeo84 1 gün ( Mesaj Silindi )
    abi niye 700km de, 1000 değil takıldığım şeye bak aq.
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    gun (Gün Oksay) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu eski markalar yıllarca Tesla’nın yaptığını bir seferde yapmaya çalışıyorlar yapabilecekler mi göreceğiz.
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    fhrstw 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Oh be ne zamandır yeni makam aracı çıkarmıyordu Mercedes. Şunlardan 400-500 tane alalımda şahlanışımızı Tüm Dünya görsün.
    2 Yanıt Yanıtla +10
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    th9 1 gün ( Mesaj Silindi ) fhrstw
    reisimize bu yakışır
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    Mendieta58 (Gksn Dmr) 1 gün ( Mesaj Silindi ) fhrstw
    maybach yeni tanıtıldı, önce onlardan bi düzine alalım, kıskançlıktan çatlasın dünya alem
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 1 gün (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    O kadar fakirim ki teaserını bile izleyecek mobil internet paketim yok 😅
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