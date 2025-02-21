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    Mercedes, 1.000 km menzil sunacak elektrikli araçları için testlere başladı

    Dünyanın en büyük otomotiv devlerinden olan Mercedes-Benz, 1.000 kilometreye varan menziller vaat eden katı hal bataryaları elektrikli araçlarını aktif olarak test etmeye başladı.
    Mercedes, 1.000 km menzilli elektrikli araçlar için düğmeye bastı Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç bataryaları özelinde katı hal bataryalar için yarış kızışıyor. Dünyanın en büyük otomotiv devlerinden olan Mercedes-Benz, elektrikli araçlarda menzili yaklaşık 1.000 km seviyelerine çıkarabilecek bu yeni batarya teknolojisini gerçek yol testlerine taşıdı. Mercedes-Benz, ABD merkezli Factorial Energy ile birlikte bu yeni nesil katı hal batarya teknolojisini geliştiriyor. Yeni batarya teknolojisi daha yüksek menzil, daha hızlı şarj süresi ve daha iyi verimlilik vadediyor.

    İlk testler İngiltere’de gerçekleştiriliyor

    Geçtiğimiz yaz Factorial, kendi geliştirdiği FEST (Factorial Electrolyte System Technology) adlı teknolojiye dayanan ilk katı hal batarya hücrelerini teslim etmişti. Eylül ayında ise daha ileri seviye Solstice bataryası tanıtıldı. Bu batarya, Mercedes’in yeni nesil elektrikli araçları için özel olarak geliştiriliyor ve sülfür bazlı katı elektrolit kullanarak güvenliği ve verimliliği artırıyor. 450 Wh/kg gibi oldukça yüksek bir enerji yoğunluğuna sahip olan Solstice bataryası, mevcut lityum-iyon bataryalara kıyasla yüzde 80 daha fazla menzil sunabiliyor.

    Aktarılanlara göre Mercedes şu anda İngiltere’de katı hal bataryalı EQS prototiplerini test ediyor. Mevcut EQS 450+ modelinin WLTP standartlarına göre yaklaşık 820 km menzile sahip olduğu düşünüldüğünde, yeni batarya teknolojisiyle bu değerin yaklaşık 1.000 km üzerine çıkması bekleniyor.

    Mercedes, 1.000 km menzilli elektrikli araçlar için düğmeye bastı Tam Boyutta Gör
    Testlerdeki donanımda, Brixworth'teki Formula 1 mühendisleri tarafından geliştirilen pnömatik aktüatörlere sahip yüzer hücre taşıyıcısı kullanılıyor. Bu sistem, şarj ve deşarj sırasında batarya hücrelerinde meydana gelen genleşme ve büzülmeyi yöneterek daha iyi stabilite ve uzun ömür sağlıyor. Mercedes’in geliştirdiği 12 modüllü batarya yapısı, farklı konfigürasyonlara uyum sağlayabilecek esneklikte tasarlandı. Factorial, yeni nesil bataryaların mevcut 90 kWh kapasiteli lityum-iyon bataryalara kıyasla yüzde 40 daha hafif olacağını ve boyutlarının yüzde 33 oranında küçüleceğini belirtiyor.

    Factorial, Aralık ayında Solstice bataryalarının 40 Ah kapasiteye ulaştığını duyurarak önemli bir kilometre taşına imza attı. Şirket, Mercedes’in yanı sıra Hyundai ve Stellantis gibi dev otomotiv üreticileriyle de iş birliği yaparak bu teknolojiyi ticarileştirmeyi hedefliyor. Mercedes’in baş teknoloji sorumlusu Markus Schäfer, Solstice bataryalarının menzil, maliyet ve performans açısından yeni standartlar belirleyeceğini ifade etti. Şirket, katı hal bataryalarının seri üretimine bu on yılın sonunda başlamayı planlarken yeni bataryaları kullanan Mercedes'lerin de benzer dönemde çıkması planlanıyor.

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    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 7 saat önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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