Mercedes, 1.000 km menzil sunacak elektrikli araçları için testlere başladı

İlk testler İngiltere’de gerçekleştiriliyor
Geçtiğimiz yaz Factorial, kendi geliştirdiği FEST (Factorial Electrolyte System Technology) adlı teknolojiye dayanan ilk katı hal batarya hücrelerini teslim etmişti. Eylül ayında ise daha ileri seviye Solstice bataryası tanıtıldı. Bu batarya, Mercedes’in yeni nesil elektrikli araçları için özel olarak geliştiriliyor ve sülfür bazlı katı elektrolit kullanarak güvenliği ve verimliliği artırıyor. 450 Wh/kg gibi oldukça yüksek bir enerji yoğunluğuna sahip olan Solstice bataryası, mevcut lityum-iyon bataryalara kıyasla yüzde 80 daha fazla menzil sunabiliyor.
Aktarılanlara göre Mercedes şu anda İngiltere’de katı hal bataryalı EQS prototiplerini test ediyor. Mevcut EQS 450+ modelinin WLTP standartlarına göre yaklaşık 820 km menzile sahip olduğu düşünüldüğünde, yeni batarya teknolojisiyle bu değerin yaklaşık 1.000 km üzerine çıkması bekleniyor.
Factorial, Aralık ayında Solstice bataryalarının 40 Ah kapasiteye ulaştığını duyurarak önemli bir kilometre taşına imza attı. Şirket, Mercedes’in yanı sıra Hyundai ve Stellantis gibi dev otomotiv üreticileriyle de iş birliği yaparak bu teknolojiyi ticarileştirmeyi hedefliyor. Mercedes’in baş teknoloji sorumlusu Markus Schäfer, Solstice bataryalarının menzil, maliyet ve performans açısından yeni standartlar belirleyeceğini ifade etti. Şirket, katı hal bataryalarının seri üretimine bu on yılın sonunda başlamayı planlarken yeni bataryaları kullanan Mercedes'lerin de benzer dönemde çıkması planlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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