BDDK'dan taşıt kredilerine yönelik düzenleme: Vade sınırı düşürüldü

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Ülkemizde otomobil fiyatları gittikçe artarken taşıt kredisiyle yeni bir otomobil almayı düşünenleri etkileyecek önemli bir karara imza atıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetim Kurumu (BDDK) bugün taşıt kredilerinde vadeyi düşürdü.

BDDK'nın kararına göre nihai fatura değeri 300 bin liranın üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde vade sınırı 48 aydan 36 aya indirildi. Aynı şekilde fatura değeri 750 bin lirayı aşan otomobil satın alımlarında ise kredi sınırı 48 aydan 24 aya çekildi. Taşıt teminatlı kredilerde ise vade sınırının 48 aydan 36 aya indirildiğini görüyoruz.

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BDDK'nın bu kararının otomobil satışlarını ne düzeyde etkileyeceğini ilerleyen süreçte göreceğiz. ÖTV düzenlemesi ve kurdaki artış yüzünden fiyatı yükselen ve 300 bin lira sınırını aşan modeller bir de bu karardan olumsuz etkilenecek. Örneğin Türkiye fiyatı belli olan yeni Octavia da bu düzenlemeden etkilenecek modeller arasında.

https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/duyuru_0882_01.pdf?utm_campaign=DonanimHaber&utm_medium=referral&utm_source=DonanimHaber

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