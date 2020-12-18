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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    BDDK'dan taşıt kredilerine yönelik düzenleme: Vade sınırı düşürüldü

    Bankacılık Düzenleme ve Denetim Kurumu'nun kredi kartı ve taşıt kredilerine ilişkin düzenlemesi sonrası taşıt kredilerinde vade sınırı düşürüldü. Karardan fiyatı 300 bin TL'yi aşan araçlar etkilenecek
    3 gün
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    BDDK'dan taşıt kredilerine yönelik düzenleme: Vade sınırı düşürüldü
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    Ülkemizde otomobil fiyatları gittikçe artarken taşıt kredisiyle yeni bir otomobil almayı düşünenleri etkileyecek önemli bir karara imza atıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetim Kurumu (BDDK) bugün taşıt kredilerinde vadeyi düşürdü.

    BDDK'nın kararına göre nihai fatura değeri 300 bin liranın üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde vade sınırı 48 aydan 36 aya indirildi. Aynı şekilde fatura değeri 750 bin lirayı aşan otomobil satın alımlarında ise kredi sınırı 48 aydan 24 aya çekildi. Taşıt teminatlı kredilerde ise vade sınırının 48 aydan 36 aya indirildiğini görüyoruz.

    Ayrıca Bkz. "Anlaşmaya varıldı: Hyundai Assan'ın tek kontrolü Koreli üreticiye geçiyor"

    BDDK'nın bu kararının otomobil satışlarını ne düzeyde etkileyeceğini ilerleyen süreçte göreceğiz. ÖTV düzenlemesi ve kurdaki artış yüzünden fiyatı yükselen ve 300 bin lira sınırını aşan modeller bir de bu karardan olumsuz etkilenecek. Örneğin Türkiye fiyatı belli olan yeni Octavia da bu düzenlemeden etkilenecek modeller arasında.



    https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/duyuru_0882_01.pdf?utm_campaign=DonanimHaber&utm_medium=referral&utm_source=DonanimHaber Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Teterboro (Barış ) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    maximus8282 (maximus ) 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Ortalama bir atın fiyatı 5000 TL, arkaya arabasını da bağlarsan 5000’de o desek, 10.000 eder.

    10.000 TL bölü 48 yani ayda 208 TL verebilen de araba alamıyorum demesin.

    Abartmayın her şeyi.
    Ortalama bir atın fiyatı 5000 TL, arkaya arabasını da bağlarsan 5000’de o desek, 10.000 eder. 10.000 TL bölü 48 yani ayda 208 TL verebilen de araba alamı...
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    homebird (Bilen BİLİR) 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Para sahibi, istediği gibi harcamakta özgür. Bu fikre sonuna kadar katılıyorum. Ama parayı düzgün harcamayı bilmeyen o kadar çok insan var ki etrafta... Adam maaşının yarısını sıfır aldığı arabaya yatırıyor. Neyin karşılığında yapıyor bunu? Çocuğunun boğazından, giyiminden, eğitiminden kısıyor da yapıyor. Üstelik harcadığı paranın çoğu devlete ve bankaya gidiyor. Sorsan aldığı arabanın fiyatı arttığı için kardayım der, övünür. Ama öte yandan her gün yavan yiyerek, gaz parası az gelsin diye soğuk evde oturarak yapmış oluyor bu karlı(!) alışverişi. Sanki sıfır araba sahibi olmak hayatın amacı :)
    Para sahibi, istediği gibi harcamakta özgür. Bu fikre sonuna kadar katılıyorum. Ama parayı düzgün harcamayı bilmeyen o kadar çok insan var ki etrafta... Adam ma...
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    Yanıtla +17
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    alfa-x 2 gün ( Mesaj Silindi )
    300.000 alı için vade değişmemiş aynı ,pahalı ithaller için sıkılaştırma ,yinede satılır almanya ambargo diyor vw -skoda -bmw için kuyruklarrr
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Kardeşim ayık gezmiyor musunuz siz hiç? Ben ne yazmışım sen saçmasapan ne idüğü belirsiz bir mantıkla sadırıyorsun. Bi bitin artık arkadaş ya, bi bitin.
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    D.Baran (Baran Kücükkaya) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Senin gibi akepe şakşakçısı bir trole yakışan örnek bir değerlendirme olmuş,forum sakinleri bunun hakkını gıyabında vereceklerdir,bi yerlerin çınlarsa haberin olsun nedeni budur ilkerinanç
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    zotacing (Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın. Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın.) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Gidiş dönemlerinde, daha cahil cesareti, daha çok zulüm olacaklar.

    Bunu göremeyecek kafa yapısındakilere bir şey anlatılmaz.

    Artık halka eziyet dönemi başlamıştır.

    Hafta içi 21.00'da sokağa çıkma yasağı ve hafta sonu alkol satışı yasaklarıyla başlayan bu süreç, elektronik eşyaya 4 taksit, araç kredisini 36 ay vadeye düşürmek ve ayçiçek yağının 80-90TL'lere ulaşmasıyla yine gündemsiz bir eziyet akımı başladı ve bu sefer oldukça sert devam edecek.

    Muhtemelen birazdan ''hafta sonu içki içme'' falan diye alıntılar gelecektir, ülkenin algı halini de oradan anlayabiliriz.
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    The Division Bell 2 gün ( Mesaj Silindi ) zotacing
    Müdür senle bi raki balik yapmayi isterdim
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    Téquila (Ferhat Gümüştekin) 2 gün ( Mesaj Silindi ) zotacing
    Hafta sonu içki içmeyin kardeşim sizde

    İşin şakası YouTube da bazı kanallar halka soru vs soruyorlar ya ben ümidimi yitiriyorum iyice... Bizim halkımıza da hard reset gerekli.
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    Romeo84 3 gün ( Mesaj Silindi )
    12km lik yolu bisikletle gidebilirim diye düşünüyorum. yada bir at falan mı alsam.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 gün ( Mesaj Silindi ) Romeo84
    Şaka değil geliş-gidiş 13 km civarı yolu her gün bisikletle gidip geliyorum. Acayip rahat. Ne trafik ne başka birşey. Motosikletin bile giremediği geçemediği yerlere rahatça girip gidiyorum. Hiçbirşey engellemiyor seni sağanak yağış, kar falan hariç. İstersen gerekli kıyafetle onlar da engel olmaz ama kasmıyorum ben sağanak yağışlarda.

    Bir de elektirikli olursa yorulmuyorsun bile neredeyse. Motosiklet gibi olanlardan bahsetmiyorum onlar ayrı bi dünya zaten. Normal bisikletin elektiriklisinden bahsediyorum. İstersen hazırını alıyorsun istersen kit olarak sonradan takıyorsun sana kalmış. Hem pedal çeviriyorsun hem elektirikli motordan güç alıyor. Hem spor hem de konfor.
    Ciddi ciddi tavsiye ederim.
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    sudanhayat 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Okudum ama beni ilgilendirmez.. Parası ve arabası olan bayiler düşünsün..
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    Dark Territory (E. K.) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Fiyatlar düşerciler damlamış . Ahh düşer
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    cocainbar (Cocain bar) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Araba oyle herkesin alabilecegi bir sey degil.
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    Ussuz (mehmet ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Al satçıların gözü yaşlı :d
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    Kaiser75 (Freddie Krueger) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Parası olan vatandaşım alsın, olmayan fazla zorlamasin diyor devlet baba
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    2207 kez okundu.
    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

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    Otomobil, taşıt kredisi ve
    4 etiket daha vade bddk kredi Bilim ve Teknoloji
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