Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Mercedes-Benz EQS tanıtıldı: 800V mimari, 926 km menzil

    Yeni Mercedes-Benz EQS, alışıldık tasarımın altında yepyeni platform, 800V mimari, 350 kW DC hızlı şarj ve 926 kilometreye kadar sürüş menzili gibi iddialı özellikler saklıyor. 

    Yeni Mercedes-Benz EQS tanıtıldı: 800V mimari, 926 km menzil Tam Boyutta Gör
    Mercedes-Benz, elektrikli amiral gemisi sedanı Mercedes-Benz EQS'i 2027 yılı için güncelledi. Yeni model, daha büyük batarya, yenilenen ön tasarım ve 800V elektrik mimarisiyle dikkat çekiyor.

    Markaya göre aracın yüzde 25’inden fazlası tamamen yeni geliştirildi ya da önemli ölçüde güncellendi. Bu kapsamda EQS 450+ ve üzerindeki versiyonlarda batarya kapasitesi 118 kWsa'ten 122 kWsa'e yükseltilirken, aracın arka aksına iki vitesli şanzıman ve şirket içinde geliştirilen yeni elektrik motorları eklendi.

    Mercedes-Benz, EQS 450+ versiyonunun WLTP ölçümlerine göre yaklaşık 926 km menzil sunduğunu belirtiyor. Bu da selefine göre yüzde 13 artış anlamına geliyor. Ayrıca, 800V elektrik mimarisi sayesinde gelen 350 kW DC hızlı şarj desteğiyle 10 dakika şarjla 320 kilometreye kadar menzil kazanımı da dikkat çekiyor.

    Yeni Mercedes-Benz EQS teknik özellikleri

    Yeni Mercedes-Benz EQS tanıtıldı: 800V mimari, 926 km menzil Tam Boyutta Gör

    Yeni Mercedes-Benz EQS versiyonlar
    - EQS 400 EQS 450+ EQS 500 4Matic EQS 580 4Matic
    Maks güç 270 kW 300 kW 350 kW 430 kW
    Maks tork 505 Nm 505 Nm 750 Nm 800 Nm
    Net batarya kapasitesi 112 kW 122 kW 122 kW 122 kW
    AC şarj kapasitesi 11 kW (22 kW opsiyon) 11 kW (22 kW opsiyon) 11 kW (22 kW opsiyon) 11 kW (22 kW opsiyon)
    DC şarj kapasitesi 330 kW 350 kW 350 kW 350 kW
    0-100 km/s 6,2 sn 5,9 sn 4,5 sn

    4,1 sn
    WLTP menzil 817 km 926 km 876 km 876 km

    Tasarım tarafında ise EQS, yeni ön yüz ve geliştirilmiş aydınlatma detaylarıyla geliyor. Standart versiyonda aydınlatmalı yıldız desenine sahip siyah bir panjur ve geniş krom çıtalar bulunurken; AMG Line paketinde kromsuz, özel aydınlatmalı yıldız panjur ve ortada aydınlatılmış Mercedes-Benz logosu yer alıyor.

    Yeni Mercedes-Benz EQS tanıtıldı: 800V mimari, 926 km menzil Tam Boyutta Gör
    Yeni Mercedes-Benz EQS'te standart olarak sunulan Digital Light sistemi, öncekine kıyasla %50’ye kadar daha az enerji tüketirken %40 daha geniş ve yüksek çözünürlüklü bir aydınlatma alanı oluşturuyor. ULTRA RANGE uzun farlar ise 600 metreye kadar aydınlatma sağlayabiliyor.

    İç mekânda markanın devasa MBUX Hyperscreen sistemi standart olarak sunulmaya devam ediyor. Ayrıca araçta lövye tipi direksiyonla birlikte çalışan steer-by-wire teknolojisi ve ısıtmalı emniyet kemerleri gibi yenilikçi donanımlar da yer alıyor. 

    Yeni ürün gamında EQS 400, EQS 450+, EQS 500 4Matic ve EQS 580 4Matic versiyonları yer alacak. Fiyatlar yeni giriş seviye versiyon ile 94.403 euro seviyesinden başlıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sabiha gökçen otopark tavsiye en iyi elektro şok cihazı fıtık patlaması ameliyatı olanların yorumları kadınlar kulübü kiracı anahtarı teslim etmezse polisle kapıyı açmak kaslarda enerji kullanım sırası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone (3a)
    Nothing Phone (3a)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Medion Signium 14 S1
    Medion Signium 14 S1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum