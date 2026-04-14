Yeni Mercedes-Benz EQS tanıtıldı: 800V mimari, 926 km menzil

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Mercedes-Benz, elektrikli amiral gemisi sedanı Mercedes-Benz EQS'i 2027 yılı için güncelledi. Yeni model, daha büyük batarya, yenilenen ön tasarım ve 800V elektrik mimarisiyle dikkat çekiyor.

Markaya göre aracın yüzde 25’inden fazlası tamamen yeni geliştirildi ya da önemli ölçüde güncellendi. Bu kapsamda EQS 450+ ve üzerindeki versiyonlarda batarya kapasitesi 118 kWsa'ten 122 kWsa'e yükseltilirken, aracın arka aksına iki vitesli şanzıman ve şirket içinde geliştirilen yeni elektrik motorları eklendi.

Mercedes-Benz, EQS 450+ versiyonunun WLTP ölçümlerine göre yaklaşık 926 km menzil sunduğunu belirtiyor. Bu da selefine göre yüzde 13 artış anlamına geliyor. Ayrıca, 800V elektrik mimarisi sayesinde gelen 350 kW DC hızlı şarj desteğiyle 10 dakika şarjla 320 kilometreye kadar menzil kazanımı da dikkat çekiyor.

Yeni Mercedes-Benz EQS teknik özellikleri

Tam Boyutta Gör

Yeni Mercedes-Benz EQS versiyonlar - EQS 400 EQS 450+ EQS 500 4Matic EQS 580 4Matic Maks güç 270 kW 300 kW 350 kW 430 kW Maks tork 505 Nm 505 Nm 750 Nm 800 Nm Net batarya kapasitesi 112 kW 122 kW 122 kW 122 kW AC şarj kapasitesi 11 kW (22 kW opsiyon) 11 kW (22 kW opsiyon) 11 kW (22 kW opsiyon) 11 kW (22 kW opsiyon) DC şarj kapasitesi 330 kW 350 kW 350 kW 350 kW 0-100 km/s 6,2 sn 5,9 sn 4,5 sn 4,1 sn WLTP menzil 817 km 926 km 876 km 876 km

Tasarım tarafında ise EQS, yeni ön yüz ve geliştirilmiş aydınlatma detaylarıyla geliyor. Standart versiyonda aydınlatmalı yıldız desenine sahip siyah bir panjur ve geniş krom çıtalar bulunurken; AMG Line paketinde kromsuz, özel aydınlatmalı yıldız panjur ve ortada aydınlatılmış Mercedes-Benz logosu yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Yeni Mercedes-Benz EQS'te standart olarak sunulan Digital Light sistemi, öncekine kıyasla %50’ye kadar daha az enerji tüketirken %40 daha geniş ve yüksek çözünürlüklü bir aydınlatma alanı oluşturuyor. ULTRA RANGE uzun farlar ise 600 metreye kadar aydınlatma sağlayabiliyor.

İç mekânda markanın devasa MBUX Hyperscreen sistemi standart olarak sunulmaya devam ediyor. Ayrıca araçta lövye tipi direksiyonla birlikte çalışan steer-by-wire teknolojisi ve ısıtmalı emniyet kemerleri gibi yenilikçi donanımlar da yer alıyor.

Yeni ürün gamında EQS 400, EQS 450+, EQS 500 4Matic ve EQS 580 4Matic versiyonları yer alacak. Fiyatlar yeni giriş seviye versiyon ile 94.403 euro seviyesinden başlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Yeni Mercedes-Benz EQS tanıtıldı: 800V mimari, 926 km menzil

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: