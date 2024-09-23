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    Anlık Bildirim

    Elektrikli araçlar için 1.5 MW şarj sistemi tanıtıldı!

    Elektrikli araç altyapı geliştiricisi i-charging, şarj işlemini daha hızlı ve daha verimli hale getirmek için yeni 1.5 MW'lık i-light şarj sistemini tanıttı. Yeni sistem, yüzde 99 verimlilik sunuyor.
    Elektrikli araçlar için 1.5 MW şarj sistemi tanıtıldı! Tam Boyutta Gör
    Portekiz merkezli elektrikli araç (EV) altyapı geliştiricisi i-charging, ağır vasıtalar için tasarladığı yeni Megawatt Şarj Sistemi'ni (MCS) tanıttı. Bu yeni sistem, şarj sürecini daha hızlı ve verimli hale getirmeyi amaçlıyor. Şirketin "i-light" adını verdiği son teknolojisi, 1.5 MW’a kadar güç sunarak, aynı anda altı farklı elektrikli aracı şarj edebiliyor ve yüzde 98-99 verimlilik sağlıyor.

    Ağır sınıf için 1.5 MW şarj dönemi

    i-charging, ABD’de Georgia’da da faaliyet gösteriyor ve müşterilerinin operasyonlarını optimize etmeye yönelik donanım ve yazılım çözümleri geliştirmeyi hedefliyor. Şirketin amiral gemisi ürünleri arasında, 50 kW ile 900 kW arasında şarj kapasitesi sunan "blueberry" şarj cihazları bulunuyor. Ayrıca, filo yöneticilerine yönelik "blueberry CLUSTER" da bu ürün yelpazesinde yer alıyor. Tüm bu cihazlar, i-charging’in kullanıcı dostu "blueberry FUSION" arayüzü ve kablo yönetim sistemleriyle (CMS) destekleniyor ve "My i-charging" web platformu üzerinden izlenip yönetilebiliyor.

    Elektrikli araçlar için 1.5 MW şarj sistemi tanıtıldı! Tam Boyutta Gör
    Son olarak Almanya’da düzenlenen IAA Mobility fuarında, i-charging’in en yeni şarj cihazı i-light tanıtıldı. Bu cihaz, ağır vasıtalar için aynı anda altı araca kadar 1.5 MW’a kadar güç sağlayabiliyor. Sistemin 2025’te geleceği belirtiliyor. Firmaya göre yeni Megawatt Şarj Sistemi maksimum 3,75 Megawatt (1.250 V DC'de 3.000 A) hızında şarj edebiliyor. Geleneksel kombine şarj sistemleri (CCS) 500 kW ile sınırlı, bu da ağır vasıtalar için yetersiz kalıyor. Şirket, yeni MCS teknolojisinin yakın gelecekte elektrikli ticari araç segmentinde bir standart haline geleceğini öngörüyor.

    i-charging CEO’su Pedro Moreira da Silva, yeni teknolojinin, ağır vasıta taşımacılığının geleceğinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtiyor. Silva, i-light ile daha hızlı ve verimli şarj ihtiyacına cevap verdiklerini ve sürdürülebilir enerjiye geçişte bu teknolojinin önemli bir adım olduğunu ifade etti. Tüm bunlara ek olarak i-light MCS, düşük veya orta gerilimli şebekelerden aldığı enerjiyi yüksek verimlilikle kullanıma dönüştürüyor. Bu da müşterilere, yüksek voltajlı trafo merkezlerinin kurulum maliyetlerine kıyasla tasarruf sağlıyor. Şirket, MCS standartlarının bu yıl içerisinde ISO, IEC ve SAE tarafından yayınlanacağını da belirtiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34savas34 1 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 4 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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