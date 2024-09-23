Elektrikli araçlar için 1.5 MW şarj sistemi tanıtıldı!

Tam Boyutta Gör Portekiz merkezli elektrikli araç (EV) altyapı geliştiricisi i-charging, ağır vasıtalar için tasarladığı yeni Megawatt Şarj Sistemi'ni (MCS) tanıttı. Bu yeni sistem, şarj sürecini daha hızlı ve verimli hale getirmeyi amaçlıyor. Şirketin "i-light" adını verdiği son teknolojisi, 1.5 MW’a kadar güç sunarak, aynı anda altı farklı elektrikli aracı şarj edebiliyor ve yüzde 98-99 verimlilik sağlıyor.

Ağır sınıf için 1.5 MW şarj dönemi

i-charging, ABD’de Georgia’da da faaliyet gösteriyor ve müşterilerinin operasyonlarını optimize etmeye yönelik donanım ve yazılım çözümleri geliştirmeyi hedefliyor. Şirketin amiral gemisi ürünleri arasında, 50 kW ile 900 kW arasında şarj kapasitesi sunan "blueberry" şarj cihazları bulunuyor. Ayrıca, filo yöneticilerine yönelik "blueberry CLUSTER" da bu ürün yelpazesinde yer alıyor. Tüm bu cihazlar, i-charging’in kullanıcı dostu "blueberry FUSION" arayüzü ve kablo yönetim sistemleriyle (CMS) destekleniyor ve "My i-charging" web platformu üzerinden izlenip yönetilebiliyor.

Tam Boyutta Gör Son olarak Almanya’da düzenlenen IAA Mobility fuarında, i-charging’in en yeni şarj cihazı i-light tanıtıldı. Bu cihaz, ağır vasıtalar için aynı anda altı araca kadar 1.5 MW’a kadar güç sağlayabiliyor. Sistemin 2025’te geleceği belirtiliyor. Firmaya göre yeni Megawatt Şarj Sistemi maksimum 3,75 Megawatt (1.250 V DC'de 3.000 A) hızında şarj edebiliyor. Geleneksel kombine şarj sistemleri (CCS) 500 kW ile sınırlı, bu da ağır vasıtalar için yetersiz kalıyor. Şirket, yeni MCS teknolojisinin yakın gelecekte elektrikli ticari araç segmentinde bir standart haline geleceğini öngörüyor.

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i-charging CEO’su Pedro Moreira da Silva, yeni teknolojinin, ağır vasıta taşımacılığının geleceğinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtiyor. Silva, i-light ile daha hızlı ve verimli şarj ihtiyacına cevap verdiklerini ve sürdürülebilir enerjiye geçişte bu teknolojinin önemli bir adım olduğunu ifade etti. Tüm bunlara ek olarak i-light MCS, düşük veya orta gerilimli şebekelerden aldığı enerjiyi yüksek verimlilikle kullanıma dönüştürüyor. Bu da müşterilere, yüksek voltajlı trafo merkezlerinin kurulum maliyetlerine kıyasla tasarruf sağlıyor. Şirket, MCS standartlarının bu yıl içerisinde ISO, IEC ve SAE tarafından yayınlanacağını da belirtiyor.

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Elektrikli araçlar için 1.5 MW şarj sistemi tanıtıldı!