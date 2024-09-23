Elektrikli araçlar için 1.5 MW şarj sistemi tanıtıldı!

Ağır sınıf için 1.5 MW şarj dönemi
i-charging, ABD’de Georgia’da da faaliyet gösteriyor ve müşterilerinin operasyonlarını optimize etmeye yönelik donanım ve yazılım çözümleri geliştirmeyi hedefliyor. Şirketin amiral gemisi ürünleri arasında, 50 kW ile 900 kW arasında şarj kapasitesi sunan "blueberry" şarj cihazları bulunuyor. Ayrıca, filo yöneticilerine yönelik "blueberry CLUSTER" da bu ürün yelpazesinde yer alıyor. Tüm bu cihazlar, i-charging’in kullanıcı dostu "blueberry FUSION" arayüzü ve kablo yönetim sistemleriyle (CMS) destekleniyor ve "My i-charging" web platformu üzerinden izlenip yönetilebiliyor.
i-charging CEO’su Pedro Moreira da Silva, yeni teknolojinin, ağır vasıta taşımacılığının geleceğinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtiyor. Silva, i-light ile daha hızlı ve verimli şarj ihtiyacına cevap verdiklerini ve sürdürülebilir enerjiye geçişte bu teknolojinin önemli bir adım olduğunu ifade etti. Tüm bunlara ek olarak i-light MCS, düşük veya orta gerilimli şebekelerden aldığı enerjiyi yüksek verimlilikle kullanıma dönüştürüyor. Bu da müşterilere, yüksek voltajlı trafo merkezlerinin kurulum maliyetlerine kıyasla tasarruf sağlıyor. Şirket, MCS standartlarının bu yıl içerisinde ISO, IEC ve SAE tarafından yayınlanacağını da belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)