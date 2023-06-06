Tesla Model Y Türkiye fiyatına bir zam daha geldi

Mayıs sonunda yapılan zammın ardından Tesla Model Y'nin 20 inçlik Induction jantlara sahip arkadan itişli (RWD) versiyonu 1.732.765 TL'ye yükselmişti. Yani bir önceki fiyata göre 100 bin TL civarında zam yapılmıştı. Şimdi ise güncel fiyatlara baktığımızda bu fiyatın 1.775.876 TL'ye çıktığını görmekteyiz.
|Versiyon
|Önceki Fiyat
|Yeni Fiyat
|Tesla Model Y RWD
|1.732.765 TL
|1.775.876 TL
|Tesla Model Y AWD Long Range
|1.808.728 TL
|1.853.721 TL
|Tesla Model Y AWD Performance
|1.907.193 TL
|1.954.646 TL
Güncel olarak Türkiye'de satılan tek model olan Model Y'nin üç farklı versiyonu bulunuyor. Yukarıda belirttiğimiz tek motorlu RWD versiyonun yanı sıra dört tekerlekten çekişli Long Range ve Performance versiyonları mevcut. Bu versiyonların güncel fiyatları da 1.853.721 TL ve 1.954.646 TL olarak karşımıza çıkıyor.
Tesla Model Y, ülkemizde satışa sunulduğundan bu yana 10 binden fazla sipariş aldı. Küresel çapta ise satış başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ülkemizdeki kur zamlarının aksine bazı diğer pazarlarda fiyat indirimleriyle gündeme gelen model, 2023'ün ilk çeyreğinde 267.200 adetlik satışla en çok satılan otomobil olmayı başardı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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