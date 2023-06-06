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    Tesla Model Y Türkiye fiyatına bir zam daha geldi

    Döviz kurundaki artışın etkisiyle sıfır otomobil fiyatları yükselmeye devam ediyor. Bu durumdan nasibini alan otomobillerden biri olan Tesla Model Y, bir hafta içerisinde ikinci kez zamlandı.
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    Tesla Model Y Türkiye fiyatına bir zam daha geldi Tam Boyutta Gör
    Nisan ayında Türkiye pazarına giriş yapan Tesla, seçim sonrası döviz kurundaki artış nedeniyle geçen hafta fiyatlara yüzde 6 civarında zam yapmıştı. Aradan geçen bir haftalık sürecin ardından Tesla Model Y fiyatı bir kez daha zamlandı.

    Mayıs sonunda yapılan zammın ardından Tesla Model Y'nin 20 inçlik Induction jantlara sahip arkadan itişli (RWD) versiyonu 1.732.765 TL'ye yükselmişti. Yani bir önceki fiyata göre 100 bin TL civarında zam yapılmıştı. Şimdi ise güncel fiyatlara baktığımızda bu fiyatın 1.775.876 TL'ye çıktığını görmekteyiz.

    Tesla Model Y fiyat listesi 💸 (Haziran 2023)
    Versiyon Önceki Fiyat Yeni Fiyat
    Tesla Model Y RWD 1.732.765 TL 1.775.876 TL
    Tesla Model Y AWD Long Range 1.808.728 TL 1.853.721 TL
    Tesla Model Y AWD Performance 1.907.193 TL 1.954.646 TL

    Güncel olarak Türkiye'de satılan tek model olan Model Y'nin üç farklı versiyonu bulunuyor. Yukarıda belirttiğimiz tek motorlu RWD versiyonun yanı sıra dört tekerlekten çekişli Long Range ve Performance versiyonları mevcut. Bu versiyonların güncel fiyatları da 1.853.721 TL ve 1.954.646 TL olarak karşımıza çıkıyor.

    Tesla Model Y, ülkemizde satışa sunulduğundan bu yana 10 binden fazla sipariş aldı. Küresel çapta ise satış başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ülkemizdeki kur zamlarının aksine bazı diğer pazarlarda fiyat indirimleriyle gündeme gelen model, 2023'ün ilk çeyreğinde 267.200 adetlik satışla en çok satılan otomobil olmayı başardı.

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    Tesla, tesla model y ve
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