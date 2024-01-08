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    Anlık Bildirim

    Volkswagen uygun fiyatlı elektrikli otomobilinin üretimini erteledi: Peki neden?

    Avrupa otomotiv endüstrisinin yoğun lobi faaliyetlerinin ardından Euro 7 emisyon standartları gevşetilmişti. Bunu fırsat bilen Volkswagen uygun fiyatlı elektrikli otomobilinin üretimini erteledi.
    Volkswagen elektrikli ID.2'nin üretimini erteledi: Peki neden? Tam Boyutta Gör
    Volkswagen, ID.2all konseptini temel alan uygun fiyatlı elektrikli otomobilinin seri üretimini bir yıl erteledi. Alman otomotiv devi, 25 bin euro fiyatla satmayı hedeflediği çevre dostu hatchback'in üretimine daha önce planlanandan bir yıl sonra, yani 2026'da başlama kararı aldı.

    Automotive News'in kendi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ertelemenin nedeni Euro 7 emisyon standartlarının gevşetilmesi. Avrupa Birliği'nin otomobil üreten birkaç ülkenin baskısı altında pes etmek zorunda kaldığı bildiriliyor.

    Volkswagen elektrikli ID.2'nin üretimini erteledi: Peki neden? Tam Boyutta Gör

    Lobi faaliyetleri sonuç verdi

    AB, otomobil üreticilerine yönelik çevre standartlarını 2025'ten itibaren daha sıkı hale getirmeyi planlıyordu. Ancak geçtiğimiz sonbaharda otomobil üreticilerinin desteğini arkasına alan sekiz ülkenin yetkilileri kuralların gevşetilmesini talep etti.

    Volkswagen elektrikli ID.2'nin üretimini erteledi: Peki neden? Tam Boyutta Gör
    Sonuç olarak, çevre standartlarının sadece otobüsler ve ağır ticari araçlar için sıkılaştırılmasına karar verildi. Binek araçlar için Euro 6 standartları uygulanmaya devam edecek. Böylelikle otomobil üreticileri, model yelpazelerini hızla elektrikliye dönüştürme gerekliliğinden kurtulmuş oldu.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Sonrakiler Yükleniyor
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