Volkswagen uygun fiyatlı elektrikli otomobilinin üretimini erteledi: Peki neden?

Tam Boyutta Gör Volkswagen, ID.2all konseptini temel alan uygun fiyatlı elektrikli otomobilinin seri üretimini bir yıl erteledi. Alman otomotiv devi, 25 bin euro fiyatla satmayı hedeflediği çevre dostu hatchback'in üretimine daha önce planlanandan bir yıl sonra, yani 2026'da başlama kararı aldı.

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Automotive News'in kendi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ertelemenin nedeni Euro 7 emisyon standartlarının gevşetilmesi. Avrupa Birliği'nin otomobil üreten birkaç ülkenin baskısı altında pes etmek zorunda kaldığı bildiriliyor.

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Lobi faaliyetleri sonuç verdi

AB, otomobil üreticilerine yönelik çevre standartlarını 2025'ten itibaren daha sıkı hale getirmeyi planlıyordu. Ancak geçtiğimiz sonbaharda otomobil üreticilerinin desteğini arkasına alan sekiz ülkenin yetkilileri kuralların gevşetilmesini talep etti.

Tam Boyutta Gör Sonuç olarak, çevre standartlarının sadece otobüsler ve ağır ticari araçlar için sıkılaştırılmasına karar verildi. Binek araçlar için Euro 6 standartları uygulanmaya devam edecek. Böylelikle otomobil üreticileri, model yelpazelerini hızla elektrikliye dönüştürme gerekliliğinden kurtulmuş oldu.

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