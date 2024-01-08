Volkswagen uygun fiyatlı elektrikli otomobilinin üretimini erteledi: Peki neden?

Automotive News'in kendi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ertelemenin nedeni Euro 7 emisyon standartlarının gevşetilmesi. Avrupa Birliği'nin otomobil üreten birkaç ülkenin baskısı altında pes etmek zorunda kaldığı bildiriliyor.
Lobi faaliyetleri sonuç verdi
AB, otomobil üreticilerine yönelik çevre standartlarını 2025'ten itibaren daha sıkı hale getirmeyi planlıyordu. Ancak geçtiğimiz sonbaharda otomobil üreticilerinin desteğini arkasına alan sekiz ülkenin yetkilileri kuralların gevşetilmesini talep etti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.