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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elektrikli scooter girişimi Martı'ya 25 milyon dolar yatırım

    Elektrikli scooter kiralama girişimi Martı, sadece 2020 yılı içerisinde 25 milyon dolar yatırım almayı başardı. Martı, yeni yatırımlarla birlikte yurt dışına açılmayı hedefliyor.
    6 sa.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Elektrikli scooter girişimi Martı'ya 25 milyon dolar yatırım
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    Elektrikli scooter kiralama girişimi Martı yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Martı 2020 yılı içerisinde 25 milyon dolar yatırım aldı. Yatırımın kimler tarafından yapıldığı açıklanmadı.

    Martı yeni yatırımlarla birlikte yurt dışına açılmayı planlıyor. Önümüzde 3 yıla kadar milyarlarca dolar değer yaratmayı hedeflediklerini ifade ediyor. Yapılan açıklamada şu an 3 milyon kullanıcısı olduğu duyuruldu.

    Martı’dan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

    “Kurulduğumuz 2018 yılından bu yana aldığımız yerli ve yabancı yatırımlara ek olarak; 2020 yılı içerisinde tamamladığımız tur ile 25 milyon dolar daha yatırım aldığımızı büyük bir şevk ile paylaşmak isteriz. 

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    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının milli teknoloji hamlesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının mikromobilite’ye gösterdiği destek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ulaşım alanındaki dijital gelecek vizyonunu feyz alarak, Türkiye’nin alanımızdaki en büyük ölçekli yatırım turlarını yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bir Turcorn olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.

    Amacımız Türkiye’nin Martı’sını yurtdışında da uçurmak!

    Endonezya’nın Gojek’i, Çin’in Didi’si gibi Türkiye’nin teknoloji devi: Martı olmak en büyük hedefimiz. Ülkemizde mobilite sektörünü kalkındırmak, vatandaşlarımıza konforlu ve çevreye duyarlı çözümler sunmak, yurtdışına örnek olmak ve önümüzdeki 3 yıla kadar milyarlarca dolar değer yaratmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu noktada bize destek olan tüm büyükşehirlerimize minnetlerimizi sunuyoruz.

    Global teknoloji dünyasında ülkemizi onurla temsil ettiğimiz bu yolda, 1000’e yakın çalışanımız ile bizi pandemiye rağmen yalnız bırakmayan 3 milyon kullanıcımıza hep en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz.”

    Ayrıca Bkz. "Bakan açıkladı: Elektrikli scooter'lara düzenleme geliyor"

    Martı ve diğer scooter kiralama şirketlerine yasal düzenleme geliyor

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, elektrikli scooter kiralama girişimlerine yasal düzenleme geleceğini duyurdu. Bakan Karaismailoğlu, "“Mutlaka bir düzenleme gelecek. Sonuçta yolcu taşıyorlar. ‘Ben vergi veriyorum’ demekle olmuyor. İşin içine yolcu taşımacılığı girdiğinde, trafiğe çıkma girdiğinde düzenleme şart oluyor." dedi. Elektrikli scooter şirketlerine trafik ve yolcu güvenliği açısından bazı kurallar getirilecek. Bununla birlikte ek vergi getirilebilir.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    murdocklawless (Murdock Lawless) 6 sa. en beğenilen
    martı yolcu taşımıyor. yolcu kendi kendisi taşıyor. martı aracılık ediyor. araba kiralıyoruz, kiralama şirketimi taşıyor bizi?
    Yanıtla +20
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    Atanamayan Dr. Strange (Cengiz Ünder ) 5 sa.
    Hala vergi diyorlar allahım yav. Yav haber başlığını okuyana kadar açıp okusanız. Ülkede o kadar çarptıma yalan haber var ki. Bunda dünya birinciymişiz zaten. Şimdi bunu diyenlere de taksici demeye başladılar. Taksicilerin şerefsizlikleri bir yana. Bakan geçen haftaki haberde zaten martı'yı beğendiğini söylüyordu. Ama sen bunu şirket olarak vergi veriyorum gerisi beni ilgilendirmez diyemezsin. Çünkü senin araçların TRAFİĞİN içinde. Şubat ayında biri öldü Martı kazası yüzünden. ÖLDÜ ÖLDÜ. ADAM ARABAYA ÇARPTI ÖLDÜ. Ben caddede oturuyorum çoluk çocuk iki kişi binip oyun oynuyor. Vızır vızır geçiyorlar. Ekmek almaya gidiyorum geçiyorlar yanımdan. Özellikle ergenler yaşlıların yanından bilerek hızla geçiyor o ayrı terbiyesizlik. Adam yolda sürüyor yav. Kask yok bir şey yok. İki tekerlek bir sopa. Ben caddede yasak diye bisikletimi bile caddenin başına kadar elimde yürüyerek götürüyorum.Olay hakkında düzenleme tabii gerekiyor. Bird, Lime gibi işin kökeni şirketler bile düzenlemeye gitmek zorunda kaldı. Ki Avrupa'da kask olmadan binmek yasak. Olay hakkındaki haberler. TÜRKÇESİNİ OKUMAKTAN ACİZ TİPLER İNGİLİZCESİNİ OKUR MU BİLMİYORUM. Yine de bırakayım. Kasksız binmek yasak, kaldırım dışında sürmek yasak, 18+ kullanması yasak, belli bir hız sınırı aşmak yasak.https://www.cnet.com/news/bird-goes-after-helmet-laws-for-electric-scooters/https://www.businessinsider.com/bird-will-give-free-scooter-rides-to-helmet-wearing-riders-2019-11Bu da Lime'ın bedava kask vermesihttps://www.sun-sentinel.com/features/deals-shopping/fl-bz-lime-scooter-safety-pledge-free-helmet-20190227-story.htmlYumuşatılmış halihttps://www.walkuplawoffice.com/2019/06/19/2019-electric-scooter-helmet-laws-in-california/Kimse Martı yasaklasın demiyor ki. Ama sen bunu insanların canını riske atacak şekilde KULLANAMAZSIN. Yav ben yolda giderken sorumsuzca iki çocuğuna kredi kartını verip şu alete oyuncak gibi bindirip gezdiren ebeveyn çocuğuna çarpsam kim hesap verecek ? Çocuk aklınızla boş boş konuşuyorsunuz. Hadi buradaki 15-16 yaşındaki çocukları geçtim koca koca 40-45 yaşında adamlar boş boş konuşuyor.
    Hala vergi diyorlar allahım yav. Yav haber başlığını okuyana kadar açıp okusanız. Ülkede o kadar çarptıma yalan haber var ki. Bunda dünya birinciymişiz zaten. Ş...
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    1 Yanıt Yanıtla +15
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    kenbalx (f k) 2 sa. Atanamayan Dr. Strange
    Baya güvenlik, önlem almış adamlar ama kullanıcılar bunları pek takmıyor.

    O ölümlü kazada da martı sürücüsü sol şeritte giden arabanın altında kalıyor.
    https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/04/30/marti-surucusunu-ezen-sofore-tahliye-asli-kusurlu-olen-surucu


    https://www.marti.tech/guvenlik.html

    Martı’nın, kullanıcılarına en güvenli ve kullanışlı çözümü sunmak için yaptığı bazı düzenlemeler ise şunlardır:

    Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği uyarınca bisiklet statüsünde nitelendirilen elektrikli scooterların, otoyollara (TEM, E-5, D100) girişi yasal değildir. Biz Martı olarak Kullanıcılarımızın güvenliğine büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede uygulamamız içerisindeki yasaklı alanlara otoyollar ile birlikte şehirlerarası çift yönlü karayollarını da ekledik. Bu yasaklı alanlarda sürüş yapılamamaktadır. Yasaklı alana giriş halinde ise elektrikli scooterların hızı uydu üzerinden yavaşlatılarak durdurulmaktadır.
    Martı, tüm elektrikli scooterların bakımlarını ve tamirlerini düzenli olarak gerçekleştirir.
    Elektrikli scooterları kullanmak için sürücü belgesi zorunlu değildir. Karayollari Trafik Kanunu’nda Türkiye’de kullanım için minimum yaş 11, diğer ülkeler mevzuatlarında ortalama minimum yaş 14 olarak belirlenmiştir. Martı ise minimum 18 yaşında olmayı güvenlik açısından zorunlu tutar. Tüm dünyada yapılan sürüşlerde ortalama elektrikli scooter kullanım yaşı 32’dir.
    Dünya çapındaki mikromobilite araçları ortalama 25 km/sa hıza çıkabiliyorken Martı elektrikli scooterlarının hızını güvenlik açısından 18 km/sa ile limitlemiştir. Martı’nın belirlediği hız limiti maraton koşucusu hızının dahi altındadır.
    Belediyelerin kullanıma uygun gördüğü rotalarda araçların kullanılmasına izin vermektedir. Ayrıca park edilmesi uygun görülmeyen bölgeler Martı uygulaması içerisinde “park yasak” bölgeler olarak belirlenmiştir.
    Yapılan tüm sürüşleri 7 gün 24 saat Martı merkezinden takip edilir ve kullanıcılarına canlı destek verilir.
    Saha personelleriyle 7 gün 24 saat kullanıcılarımızın ve Martı’ların güvenliği ile sağlığını kontrol eder.
    Bunun yanı sıra sürüş güvenliği için Martı elektrikli scooterları:
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    aniceman (aniceman ) 6 sa.
    Sırtımda adam taşısam ek vergi gelecek! Baltalamakta üstümüze yok...
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    hepsinerede (mahmut yaldız) 2 sa.
    scoter çöplüğü olacak demekkibirisi iyi stok eritecek.aynısı traktör dede yaşanmıştı.
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    caneycaney (caney caney) 2 sa.
    sorun şurda,Bu aletleri hiç kullanmamış kişi fantezi olsun diye parayı verip üzerine atlayıp yaralanabilir.Bilmiyorum bu aletten düşeni hiç gördünüz mü ama düşünce bisiklet gibi değil kafa göz dağılıyor.Kask vs. ekipman gerek bu aletler için o kesin.Ben yurtdışında yaşıyorum ve scooterim var xiaomi
    1 Yanıt Yanıtla
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    kenbalx (f k) 2 sa. caneycaney
    Martı da hız sınırlaması varmış. 18km/h ile gidiyorlarmış. Sitesinden baktığım kadarıyla sürüş için koruyucu ekipman temini sorumluluğu sürücüde.
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    blackzeros 5 sa.
    bunlari nasil calmiyolar
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    Jeolog. (Caner AKSOY) 5 sa.
    Test
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    cnndogruoz090@gmail.com (haramzıkkımolsun ) 5 sa. yeni yorumcu
    Deniz kıyısında mart görmek istiyoruz
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    Atanamayan Dr. Strange (Cengiz Ünder ) 5 sa.
    Hala vergi diyorlar allahım yav. Yav haber başlığını okuyana kadar açıp okusanız. Ülkede o kadar çarptıma yalan haber var ki. Bunda dünya birinciymişiz zaten. Şimdi bunu diyenlere de taksici demeye başladılar. Taksicilerin şerefsizlikleri bir yana. Bakan geçen haftaki haberde zaten martı'yı beğendiğini söylüyordu. Ama sen bunu şirket olarak vergi veriyorum gerisi beni ilgilendirmez diyemezsin. Çünkü senin araçların TRAFİĞİN içinde. Şubat ayında biri öldü Martı kazası yüzünden. ÖLDÜ ÖLDÜ. ADAM ARABAYA ÇARPTI ÖLDÜ. Ben caddede oturuyorum çoluk çocuk iki kişi binip oyun oynuyor. Vızır vızır geçiyorlar. Ekmek almaya gidiyorum geçiyorlar yanımdan. Özellikle ergenler yaşlıların yanından bilerek hızla geçiyor o ayrı terbiyesizlik. Adam yolda sürüyor yav. Kask yok bir şey yok. İki tekerlek bir sopa. Ben caddede yasak diye bisikletimi bile caddenin başına kadar elimde yürüyerek götürüyorum.Olay hakkında düzenleme tabii gerekiyor. Bird, Lime gibi işin kökeni şirketler bile düzenlemeye gitmek zorunda kaldı. Ki Avrupa'da kask olmadan binmek yasak. Olay hakkındaki haberler. TÜRKÇESİNİ OKUMAKTAN ACİZ TİPLER İNGİLİZCESİNİ OKUR MU BİLMİYORUM. Yine de bırakayım. Kasksız binmek yasak, kaldırım dışında sürmek yasak, 18+ kullanması yasak, belli bir hız sınırı aşmak yasak.https://www.cnet.com/news/bird-goes-after-helmet-laws-for-electric-scooters/https://www.businessinsider.com/bird-will-give-free-scooter-rides-to-helmet-wearing-riders-2019-11Bu da Lime'ın bedava kask vermesihttps://www.sun-sentinel.com/features/deals-shopping/fl-bz-lime-scooter-safety-pledge-free-helmet-20190227-story.htmlYumuşatılmış halihttps://www.walkuplawoffice.com/2019/06/19/2019-electric-scooter-helmet-laws-in-california/Kimse Martı yasaklasın demiyor ki. Ama sen bunu insanların canını riske atacak şekilde KULLANAMAZSIN. Yav ben yolda giderken sorumsuzca iki çocuğuna kredi kartını verip şu alete oyuncak gibi bindirip gezdiren ebeveyn çocuğuna çarpsam kim hesap verecek ? Çocuk aklınızla boş boş konuşuyorsunuz. Hadi buradaki 15-16 yaşındaki çocukları geçtim koca koca 40-45 yaşında adamlar boş boş konuşuyor.
    1 Yanıt Yanıtla +15
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    kenbalx (f k) 2 sa. Atanamayan Dr. Strange
    Baya güvenlik, önlem almış adamlar ama kullanıcılar bunları pek takmıyor.

    O ölümlü kazada da martı sürücüsü sol şeritte giden arabanın altında kalıyor.
    https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/04/30/marti-surucusunu-ezen-sofore-tahliye-asli-kusurlu-olen-surucu


    https://www.marti.tech/guvenlik.html

    Martı’nın, kullanıcılarına en güvenli ve kullanışlı çözümü sunmak için yaptığı bazı düzenlemeler ise şunlardır:

    Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği uyarınca bisiklet statüsünde nitelendirilen elektrikli scooterların, otoyollara (TEM, E-5, D100) girişi yasal değildir. Biz Martı olarak Kullanıcılarımızın güvenliğine büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede uygulamamız içerisindeki yasaklı alanlara otoyollar ile birlikte şehirlerarası çift yönlü karayollarını da ekledik. Bu yasaklı alanlarda sürüş yapılamamaktadır. Yasaklı alana giriş halinde ise elektrikli scooterların hızı uydu üzerinden yavaşlatılarak durdurulmaktadır.
    Martı, tüm elektrikli scooterların bakımlarını ve tamirlerini düzenli olarak gerçekleştirir.
    Elektrikli scooterları kullanmak için sürücü belgesi zorunlu değildir. Karayollari Trafik Kanunu’nda Türkiye’de kullanım için minimum yaş 11, diğer ülkeler mevzuatlarında ortalama minimum yaş 14 olarak belirlenmiştir. Martı ise minimum 18 yaşında olmayı güvenlik açısından zorunlu tutar. Tüm dünyada yapılan sürüşlerde ortalama elektrikli scooter kullanım yaşı 32’dir.
    Dünya çapındaki mikromobilite araçları ortalama 25 km/sa hıza çıkabiliyorken Martı elektrikli scooterlarının hızını güvenlik açısından 18 km/sa ile limitlemiştir. Martı’nın belirlediği hız limiti maraton koşucusu hızının dahi altındadır.
    Belediyelerin kullanıma uygun gördüğü rotalarda araçların kullanılmasına izin vermektedir. Ayrıca park edilmesi uygun görülmeyen bölgeler Martı uygulaması içerisinde “park yasak” bölgeler olarak belirlenmiştir.
    Yapılan tüm sürüşleri 7 gün 24 saat Martı merkezinden takip edilir ve kullanıcılarına canlı destek verilir.
    Saha personelleriyle 7 gün 24 saat kullanıcılarımızın ve Martı’ların güvenliği ile sağlığını kontrol eder.
    Bunun yanı sıra sürüş güvenliği için Martı elektrikli scooterları:
    Yanıtla
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    Elsa 6 sa.
    Elektrikli scooter'larla trafiği cehenneme dönüştüren dengesizlere de güzel cezalar için düzenleme gelmeli.
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    vs-fb (Vn S) 6 sa.
    Işin icerisinde taksicilere rakip bir durum varsa nasıl engelleyebiliriz, nasıl önüne taş koyarız. Eski statükocu sistem diye yıllarca milleti eleştirdiler. Kendileri kralını yapıp çağdışı kaldılar.
    Yanıtla +4
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    murdocklawless (Murdock Lawless) 6 sa. en beğenilen
    martı yolcu taşımıyor. yolcu kendi kendisi taşıyor. martı aracılık ediyor. araba kiralıyoruz, kiralama şirketimi taşıyor bizi?
    Yanıtla +20
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    aniceman (aniceman ) 6 sa.
    Sırtımda adam taşısam ek vergi gelecek! Baltalamakta üstümüze yok...
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    2552 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    martı, scooter ve
    4 etiket daha elektrikli scooter yatırım Türkiye Haberleri Bilim ve Teknoloji
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