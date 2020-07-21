Elektrikli scooter girişimi Martı'ya 25 milyon dolar yatırım

Elektrikli scooter kiralama girişimi Martı yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Martı 2020 yılı içerisinde 25 milyon dolar yatırım aldı. Yatırımın kimler tarafından yapıldığı açıklanmadı.
Martı yeni yatırımlarla birlikte yurt dışına açılmayı planlıyor. Önümüzde 3 yıla kadar milyarlarca dolar değer yaratmayı hedeflediklerini ifade ediyor. Yapılan açıklamada şu an 3 milyon kullanıcısı olduğu duyuruldu.
Martı’dan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:
“Kurulduğumuz 2018 yılından bu yana aldığımız yerli ve yabancı yatırımlara ek olarak; 2020 yılı içerisinde tamamladığımız tur ile 25 milyon dolar daha yatırım aldığımızı büyük bir şevk ile paylaşmak isteriz.İlginizi Çekebilir Bakan açıkladı: Elektrikli scooter'lara düzenleme geliyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının milli teknoloji hamlesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının mikromobilite’ye gösterdiği destek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ulaşım alanındaki dijital gelecek vizyonunu feyz alarak, Türkiye’nin alanımızdaki en büyük ölçekli yatırım turlarını yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bir Turcorn olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.
Amacımız Türkiye’nin Martı’sını yurtdışında da uçurmak!
Endonezya’nın Gojek’i, Çin’in Didi’si gibi Türkiye’nin teknoloji devi: Martı olmak en büyük hedefimiz. Ülkemizde mobilite sektörünü kalkındırmak, vatandaşlarımıza konforlu ve çevreye duyarlı çözümler sunmak, yurtdışına örnek olmak ve önümüzdeki 3 yıla kadar milyarlarca dolar değer yaratmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu noktada bize destek olan tüm büyükşehirlerimize minnetlerimizi sunuyoruz.
Global teknoloji dünyasında ülkemizi onurla temsil ettiğimiz bu yolda, 1000’e yakın çalışanımız ile bizi pandemiye rağmen yalnız bırakmayan 3 milyon kullanıcımıza hep en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz.”
Ayrıca Bkz. "Bakan açıkladı: Elektrikli scooter'lara düzenleme geliyor"
Martı ve diğer scooter kiralama şirketlerine yasal düzenleme geliyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, elektrikli scooter kiralama girişimlerine yasal düzenleme geleceğini duyurdu. Bakan Karaismailoğlu, "“Mutlaka bir düzenleme gelecek. Sonuçta yolcu taşıyorlar. ‘Ben vergi veriyorum’ demekle olmuyor. İşin içine yolcu taşımacılığı girdiğinde, trafiğe çıkma girdiğinde düzenleme şart oluyor." dedi. Elektrikli scooter şirketlerine trafik ve yolcu güvenliği açısından bazı kurallar getirilecek. Bununla birlikte ek vergi getirilebilir.
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O ölümlü kazada da martı sürücüsü sol şeritte giden arabanın altında kalıyor.
https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/04/30/marti-surucusunu-ezen-sofore-tahliye-asli-kusurlu-olen-surucu
https://www.marti.tech/guvenlik.html
Martı’nın, kullanıcılarına en güvenli ve kullanışlı çözümü sunmak için yaptığı bazı düzenlemeler ise şunlardır:
Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği uyarınca bisiklet statüsünde nitelendirilen elektrikli scooterların, otoyollara (TEM, E-5, D100) girişi yasal değildir. Biz Martı olarak Kullanıcılarımızın güvenliğine büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede uygulamamız içerisindeki yasaklı alanlara otoyollar ile birlikte şehirlerarası çift yönlü karayollarını da ekledik. Bu yasaklı alanlarda sürüş yapılamamaktadır. Yasaklı alana giriş halinde ise elektrikli scooterların hızı uydu üzerinden yavaşlatılarak durdurulmaktadır.
Martı, tüm elektrikli scooterların bakımlarını ve tamirlerini düzenli olarak gerçekleştirir.
Elektrikli scooterları kullanmak için sürücü belgesi zorunlu değildir. Karayollari Trafik Kanunu’nda Türkiye’de kullanım için minimum yaş 11, diğer ülkeler mevzuatlarında ortalama minimum yaş 14 olarak belirlenmiştir. Martı ise minimum 18 yaşında olmayı güvenlik açısından zorunlu tutar. Tüm dünyada yapılan sürüşlerde ortalama elektrikli scooter kullanım yaşı 32’dir.
Dünya çapındaki mikromobilite araçları ortalama 25 km/sa hıza çıkabiliyorken Martı elektrikli scooterlarının hızını güvenlik açısından 18 km/sa ile limitlemiştir. Martı’nın belirlediği hız limiti maraton koşucusu hızının dahi altındadır.
Belediyelerin kullanıma uygun gördüğü rotalarda araçların kullanılmasına izin vermektedir. Ayrıca park edilmesi uygun görülmeyen bölgeler Martı uygulaması içerisinde “park yasak” bölgeler olarak belirlenmiştir.
Yapılan tüm sürüşleri 7 gün 24 saat Martı merkezinden takip edilir ve kullanıcılarına canlı destek verilir.
Saha personelleriyle 7 gün 24 saat kullanıcılarımızın ve Martı’ların güvenliği ile sağlığını kontrol eder.
Bunun yanı sıra sürüş güvenliği için Martı elektrikli scooterları: