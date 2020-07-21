Elektrikli scooter girişimi Martı'ya 25 milyon dolar yatırım

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Elektrikli scooter kiralama girişimi Martı yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Martı 2020 yılı içerisinde 25 milyon dolar yatırım aldı. Yatırımın kimler tarafından yapıldığı açıklanmadı.

Martı yeni yatırımlarla birlikte yurt dışına açılmayı planlıyor. Önümüzde 3 yıla kadar milyarlarca dolar değer yaratmayı hedeflediklerini ifade ediyor. Yapılan açıklamada şu an 3 milyon kullanıcısı olduğu duyuruldu.

Martı’dan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

“Kurulduğumuz 2018 yılından bu yana aldığımız yerli ve yabancı yatırımlara ek olarak; 2020 yılı içerisinde tamamladığımız tur ile 25 milyon dolar daha yatırım aldığımızı büyük bir şevk ile paylaşmak isteriz.

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Bakan açıkladı: Elektrikli scooter'lara düzenleme geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının milli teknoloji hamlesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının mikromobilite’ye gösterdiği destek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ulaşım alanındaki dijital gelecek vizyonunu feyz alarak, Türkiye’nin alanımızdaki en büyük ölçekli yatırım turlarını yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bir Turcorn olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.

Amacımız Türkiye’nin Martı’sını yurtdışında da uçurmak!

Endonezya’nın Gojek’i, Çin’in Didi’si gibi Türkiye’nin teknoloji devi: Martı olmak en büyük hedefimiz. Ülkemizde mobilite sektörünü kalkındırmak, vatandaşlarımıza konforlu ve çevreye duyarlı çözümler sunmak, yurtdışına örnek olmak ve önümüzdeki 3 yıla kadar milyarlarca dolar değer yaratmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu noktada bize destek olan tüm büyükşehirlerimize minnetlerimizi sunuyoruz.

Global teknoloji dünyasında ülkemizi onurla temsil ettiğimiz bu yolda, 1000’e yakın çalışanımız ile bizi pandemiye rağmen yalnız bırakmayan 3 milyon kullanıcımıza hep en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz.”

Ayrıca Bkz. "Bakan açıkladı: Elektrikli scooter'lara düzenleme geliyor"

Martı ve diğer scooter kiralama şirketlerine yasal düzenleme geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, elektrikli scooter kiralama girişimlerine yasal düzenleme geleceğini duyurdu. Bakan Karaismailoğlu, "“Mutlaka bir düzenleme gelecek. Sonuçta yolcu taşıyorlar. ‘Ben vergi veriyorum’ demekle olmuyor. İşin içine yolcu taşımacılığı girdiğinde, trafiğe çıkma girdiğinde düzenleme şart oluyor." dedi. Elektrikli scooter şirketlerine trafik ve yolcu güvenliği açısından bazı kurallar getirilecek. Bununla birlikte ek vergi getirilebilir.

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