Elektrikli scooter yönetmeliğinin detayları açıklandı

Tam Boyutta Gör

Türkiye’de elektrikli scooter kiralama hizmetlerine yönelik yasal düzenleme geliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen toplantıda yasal düzenleme hakkında ilk bilgiler paylaşıldı. Yasal düzenleme, scooter sahibi bireysel kullanıcıları etkilemeyecek. Martı, Palm, Hop gibi scooter kiralama şirketlerini etkileyecek. Düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceği bilinmiyor.

Hazırlanacak düzenlemenin ismi ‘Paylaşımlı E-Scooter İşletmeciliği Yönetmeliği’ olacak. Yönetmeliğe göre scooter kiralama hizmeti sunmak isteyen şirketlerin lisans alması zorunlu olacak. Lisans almak isteyen şirketlerin 500 bin TL sermaye, internet sitesi, mobil uygulama ve en az 2 bin adet elektrikli scootera sahip olması gerekiyor. Ayrıca sunucularının Türkiye’de bulunması şartı aranacak. Yerlilik oranı yüzde 30 olan firmalarda bu sınır bin adet olarak uygulanacak. Anadolu’nun küçük bölgelerinde hizmet vermek isteyen işletmeciler scooter bulundurma şartı 2 bin yerine bin adet olarak uygulanabilecek.

Ayrıca Bkz. "İBB'den hızlı metro projesi: Hızray"

Elektrikli scooter’ların azami hızı saatte 18 km olacak.

olacak. Bu araçlar, otoyol, şehirlerarası yollar ve azami hız sınırı 50 km/s üzerinde olan karayollarında kullanılamayacak.

Elektrikli scooter kullananlarda 18 yaş sınırı aranacak. 16-18 yaş aralığındakilere ise M ve A1 ehliyetine sahip olmak koşulu ile izin verilecek.

aranacak. 16-18 yaş aralığındakilere ise M ve A1 ehliyetine sahip olmak koşulu ile izin verilecek. Birden fazla kişi elektrikli scooter kullanamayacak.

Bu araçlarda kişisel eşya haricinde eşya/yük taşınamayacak.

Bu araçların yayaları ve dezavantajlı grupları (engelli/yaşlı) tehlikeye sokmasına izin verilmeyecek.

Elektrikli scooterların toplu taşıma araçları ile entegre olacak şekilde kullanımı sağlanacak.

olacak şekilde kullanımı sağlanacak. Kask zorunluluğu getirilmeyecek ancak kask, dizlik, reflektör, ceket gibi koruyucu ekipman kullanımı teşvik edilecek.

Elektrikli scooterların belirli bölgelere yığılmasının önüne geçilecek.

Kamu düzenini bozmayacak ve gürültü kirliliği oluşturmayacak şekilde kullanım sağlanacak.

Şehirlerarası yollar ve azami hız sınırı 50 km/h üzerindeki yollarda kullanılamayacak. Şehir içi yollarda bisiklet yolu varsa bisiklet yolundan yoksa sağ şeritten gidebilecek. Kuralları ihlal eden sürücülere trafik cezası kesilebilecek.

Tam Boyutta Gör

Firmaların tekelleşmesinin önüne geçmek için firmanın bir bölgede sahip olabileceği en fazla scooter sayısı ve yasaklı bölgeleri belirleme yetkisi UKOME veya İl Trafik Komisyonu'na veriliyor. Bu kapsamda, il nüfus kriterlerine göre, 'bölgenin nüfusu/250' toplam kapasitesini aşmayacak şekilde kullanım izni verilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nın açıklamalarına göre Türkiye’de 35 bin adet e-scooter var. Toplam kullanıcı sayısının 3 milyonu geçtiği ifade ediliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.