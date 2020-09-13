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    Elektrikli scooter yönetmeliğinin detayları açıklandı

    Yakın zamanda hayatımıza girecek elektrikli scooter düzenlemesinin ilk detayları açıklandı. Maksimum 18 km/h kız yapabilecek. 18 yaş sınırı uygulanacak. Tekelleşmenin önüne geçilecek.
    2 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    2,6b
    35
    21
    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Elektrikli scooter yönetmeliğinin detayları açıklandı
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    Türkiye’de elektrikli scooter kiralama hizmetlerine yönelik yasal düzenleme geliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen toplantıda yasal düzenleme hakkında ilk bilgiler paylaşıldı. Yasal düzenleme, scooter sahibi bireysel kullanıcıları etkilemeyecek. Martı, Palm, Hop gibi scooter kiralama şirketlerini etkileyecek. Düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceği bilinmiyor.

    Hazırlanacak düzenlemenin ismi ‘Paylaşımlı E-Scooter İşletmeciliği Yönetmeliği’ olacak. Yönetmeliğe göre scooter kiralama hizmeti sunmak isteyen şirketlerin lisans alması zorunlu olacak. Lisans almak isteyen şirketlerin 500 bin TL sermaye, internet sitesi, mobil uygulama ve en az 2 bin adet elektrikli scootera sahip olması gerekiyor. Ayrıca sunucularının Türkiye’de bulunması şartı aranacak. Yerlilik oranı yüzde 30 olan firmalarda bu sınır bin adet olarak uygulanacak. Anadolu’nun küçük bölgelerinde hizmet vermek isteyen işletmeciler scooter bulundurma şartı 2 bin yerine bin adet olarak uygulanabilecek.

    Ayrıca Bkz. "İBB'den hızlı metro projesi: Hızray"

    • Elektrikli scooter’ların azami hızı saatte 18 km olacak.
    • Bu araçlar, otoyol, şehirlerarası yollar ve azami hız sınırı 50 km/s üzerinde olan karayollarında kullanılamayacak.
    • Elektrikli scooter kullananlarda 18 yaş sınırı aranacak. 16-18 yaş aralığındakilere ise M ve A1 ehliyetine sahip olmak koşulu ile izin verilecek.
    • Birden fazla kişi elektrikli scooter kullanamayacak.
    • Bu araçlarda kişisel eşya haricinde eşya/yük taşınamayacak.
    • Bu araçların yayaları ve dezavantajlı grupları (engelli/yaşlı) tehlikeye sokmasına izin verilmeyecek.
    • Elektrikli scooterların toplu taşıma araçları ile entegre olacak şekilde kullanımı sağlanacak.
    • Kask zorunluluğu getirilmeyecek ancak kask, dizlik, reflektör, ceket gibi koruyucu ekipman kullanımı teşvik edilecek.
    • Elektrikli scooterların belirli bölgelere yığılmasının önüne geçilecek.
    • Kamu düzenini bozmayacak ve gürültü kirliliği oluşturmayacak şekilde kullanım sağlanacak.
    • Şehirlerarası yollar ve azami hız sınırı 50 km/h üzerindeki yollarda kullanılamayacak. Şehir içi yollarda bisiklet yolu varsa bisiklet yolundan yoksa sağ şeritten gidebilecek. Kuralları ihlal eden sürücülere trafik cezası kesilebilecek.

    Elektrikli scooter yönetmeliğinin detayları açıklandı
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    Firmaların tekelleşmesinin önüne geçmek için firmanın bir bölgede sahip olabileceği en fazla scooter sayısı ve yasaklı bölgeleri belirleme yetkisi UKOME veya İl Trafik Komisyonu'na veriliyor. Bu kapsamda, il nüfus kriterlerine göre, 'bölgenin nüfusu/250' toplam kapasitesini aşmayacak şekilde kullanım izni verilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nın açıklamalarına göre Türkiye’de 35 bin adet e-scooter var. Toplam kullanıcı sayısının 3 milyonu geçtiği ifade ediliyor.



    Kaynakça https://www.uab.gov.tr/haberler/e-scooter-yonetmeligi-nde-ilk-adim-atildi https://www.haberturk.com/elektrikli-scootera-yasal-duzenleme-2801100-ekonomi Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Jacobıan (Emre ŞİNANAY) 1 sa. (düzenlendi) en beğenilen
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    7nbitirdin (Şahan ) 2 sa.
    Ne kadar vergi alacaklar, onu göremedim 😀
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    SaB0 (M KSKN) 1 sa.
    “Elektrikli scooterların toplu taşıma araçları ile entegre olacak şekilde kullanımı sağlanacak.”

    Bu maddeden sonrasını okumaya gerek yok.

    Bunlar sadece hayal ürünü. Bu ülkede adam akıllı bisiklet yolu bile yok, bunumu yapabilecekler.
    “Elektrikli scooterların toplu taşıma araçları ile entegre olacak şekilde kullanımı sağlanacak.” Bu maddeden sonrasını okumaya gerek yok. Bunla...
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 5 dk.
    Maddenin birinde "16-18 yaş aralığındakilere ise M ve A1 ehliyetine sahip olmak koşulu ile izin verilecek." deniyor. Ama bunlar motosiklet ehliyeti 18 yaşın altındakiler ehliyet alabiliyor mu bilen var mı?
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    malkockose (can kose) 7 dk.
    “trafik cezası kesilebilecek” ahahahahha ulan bir kere de şaşırtın ya
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    Portraitclub 1 sa. (düzenlendi)
    Daha yolu bile yok ama ehliyet zorunluluğu isteniyor bir de kurallara uymayanlara ceza kesilecekmiş. Tam komedi yemin ediyorum. Neyse allahtan ülkede gülebileceğimiz şeylerde oluyor
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    cabriyo (Emin Tuncer) 1 sa. (düzenlendi)
    elektriğe ve arabaya düşman birileri var.

    "gürültü kirliliği oluşturmayacak şekilde kullanıma izin verilecek"... yaprak hışırtısı sesi çıkaran elektrikli araça izin verilmeyecekmiş. dolmuş otobüs su sesi çıkarıyor onlar izinli. devletin yüksek kademesinde kulak testini geçemeyenlerde bu tip karar verme yetkisi olmamalı.
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    Rachsuchtig 34 dk. cabriyo
    Gürültü kirliliği denince aklina yaprak hışırtı sesi gelen üyeler varmış forumda.
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    SaB0 (M KSKN) 1 sa.
    “Elektrikli scooterların toplu taşıma araçları ile entegre olacak şekilde kullanımı sağlanacak.”

    Bu maddeden sonrasını okumaya gerek yok.

    Bunlar sadece hayal ürünü. Bu ülkede adam akıllı bisiklet yolu bile yok, bunumu yapabilecekler.
    1 Yanıt Yanıtla +15
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    Mugetsuga 1 sa. SaB0
    Kağıt üstünde "avruba sdandardındayız yeuv" demek içindir
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    antique (el turko ) 1 sa.
    kağıt üzerinde bütün önlemleri alan on numara beş yıldız bir ülkeyiz, keşke kağıt üzerinde yaşasaydık her şey daha güzel olurdu.. ✌️😎
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    dostum kertenkele (İnsan Sadece insan ) 1 sa.
    Bisiklet candır daha hızlı gider hız sınırı yoktur ehliyet yoktur şarj gerektirmez
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    th9 1 sa. yeni yorumcu dostum kertenkele
    kanka neyle neyi karşılaştırıyosun farkındamısın
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    Legends06 (yigit ozan) 1 sa.
    Scooterda ÖTV yüzde 80 olmadı mı acaba
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    Mütercim Bey (F. Öz) 1 sa.
    Düzenlemedeki birçok madde güzel ama 18 yaş sınırı aranması aşırı olmuş sanki. 16-18 yaş arasına ayrıca ehliyet aranması daha da gereksiz olmuş. Düz 16 yaş sınırı aranacak olsaymış daha mantıklı olurdu.
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    symutlubay 49 dk. Mütercim Bey
    ödemenin kredi kartı ile yapılması ve 18 yaşın altındakilerin normalde genç hesaplar harici karta sahip olamaması zaten bu konuyu hallediyor. Ailenin kartı ile çocuk kullanıyor olacak normalde de merak etmeyin birçok kural göz ardı edilecek zaten, pandemide maske takın kuralına uymayan millet bunu mu takacak sizce ?
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    Jacobıan (Emre ŞİNANAY) 1 sa. (düzenlendi) en beğenilen
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    HABERİN ETİKETLERİ
    elektrikli scooter, scooter ve
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