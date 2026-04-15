Elektrikli scooterların yerlilik şartları güncellendi: 1 Temmuz'da başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile elektrikli scooter üretiminde yerlilik esasları güncellendi. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yerli belgesiyle alabilmek için 1 Temmuz itibarıyla yeni yerlilik şartlarının sağlanması gerekiyor. Yeni düzenleme batarya ve motorda yerli bileşenleri teşvik ediyor.

Scooter paylaşım uygulamalarında filolarda belirli oranda yerli scooter kullanılması zorunluluğu bulunuyor. Bu nedenle yeni kurallar Martı, BinBin gibi scooter uygulamalarını etkileyecek. Bireysel kullanıcılar için üretilen scooterlarda yeni yükümlülükler aranmayacak fakat U-Net sistemine kaydedilmek üzere üretilen scooterlarda yeni şartlara uyulması gerekecek.

Yerlilik için yeni şartlar neler?

Yerlilik değerlendrilmesi yapılırken üç ana grup ve yedi aksam üzerinden değerlendirme yapılacak. TSE'den üretici belgesi alınabilmesi için batarya veya şasinin en az birini yerli olması zorunlu tutuldu. Ayrıca buna ek olarak motorunun yerli olması veya üçüncü grupta yer alan bileşenlerden en az ikisinin yerli olması şartı aranacak. Bir scooterın hem bataryası hem de şasisi yerli ise diğer aksamlarda yerlilik şartı aranmayacak.

1. Grup : Batarya (yerli hücreli), Şasi

: Batarya (yerli hücreli), Şasi 2. Grup : Motor

: Motor 3. Grup: Anakart, gömülü yazılım, IoT cihazı ve fren sistemi.

Üreticiler E-Skuter Üretici Belgesi alabilmek için her aksam için yerli malı belgesi sunarak TSE'ye başvuru yapacak. Belgeler 1 yıl boyunca geçerli olacak. Mevcut üreticilere yeni sisteme geçiş için 1 Temmuz 2026 tarihine kadar süre verildi. 1 Temmuz'dan itibaren U-Net sistemine işlenecek tüm cihazlar için yeni yerlilik şartlarının sağlanması zorunlu olacak.

