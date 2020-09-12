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    İBB'den hızlı metro projesi: Hızray

    İBB, saatte 160 kilometre hıza ulaşabilen Hızray projesi için kolları sıvadı. Projeye izin verilmesi halinde İstanbul'da yakalar arası ulaşım hızlanacak
    3 sa.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    İBB'den hızlı metro projesi: Hızray
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), iki yaka arası ulaşımı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na ulaşımı ciddi ölçüde hızlandıracak hızlı metro projesi hazırladı. Hızray ismi verilen metro hattında, 160 km/h hızla sefer gerçekleştirilecek.

    Halkalı - Sabiha Gökçen Havalimanı: 55 dakika

    Hızray, Halkalı ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında sefer gerçekleştirecek. 12 ilçeyi birleştirecek.  Proje aşamasındaki bilgilere göre Halkalı ile Sabiha Gökçen arası 114 dakikadan 55 dakikaya düşecek. Kirazlı-Finans Merkezi arası 67 dakikadan 31 dakikaya, Alibeyköy-Altunizade arası 43 dakikadan 17 dakikaya, Mecidiyeköy-Finans Merkezi arası 48 dakikadan 12 dakikaya inecek.

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    Hızray, 11 istasyondan oluşuyor. 62.8 kilometre uzunluğundaki hatta sırasıyla Halkalı, Kirazlı, Otogar, Alibeyköy, Mecidiyeköy, Altunizade, Finans Merkezi, IMES, Maltepe, Kartal ve Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları bulunuyor. Metrobüs, Yüksek Hızlı Tren ve yeni yapılacak metro hatlarıyla birlikte 14 raylı sistem hattına doğrudan entegrasyonu yapılacak. 10 raylı sistem hattına aktarmalı entegrasyon sağlanacak.

    Metronun 5’li ve 10’lu vagon setleri halinde hizmet vereceği, maksimum sefer sıklığının 3 dakika olacağı ifade ediliyor. Projenin hayata geçmesi iiçin 2021’in ilk yarısında Cumhurbaşkanlığı ve Meclis’ten izin istenecek. İznin çıkması halinde yap, işlet, devret modeliyle 4 yıl içinde bitirilmesi planlanıyor. Proje maliyeti 5 milyar dolar olacak.



    https://www.hurriyet.com.tr/gundem/istanbula-hizli-metro-41609463 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Cem (Cem Kaya) 3 sa. en beğenilen
    Cumhurbaşkanlığı ve Meclis’ten izin istenecek.
    1 Yanıt Yanıtla +30
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    Alqu 3 sa.
    izin verilmez parası alınır banka hesabına el konur. mümkün değil bunu ekoya yaptırmazlar hatta kendileri yaptırmaz imkanları bağlar sonra kendileri bu proje mantıklıymış der 2x maliyetine kendi yandaş şirketlerine yaptırıp hava atarlar yaz bunu kenara.
    izin verilmez parası alınır banka hesabına el konur. mümkün değil bunu ekoya yaptırmazlar hatta kendileri yaptırmaz imkanları bağlar sonra kendileri bu proje ma...
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    lazer__ 3 sa.
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    Yorumlar (26) Yorum Yaz Forumda Gör
    AirSupport (SK ) 17 dk.
    Şimdi benim anlamadığım İSTANBUL Belediye Başkanı projesi İSTANBUL’da olan bir İSTANBUL metrosu için neden Cumhurbaşkanlığından izin alması gerekiyor? Otobüs alırken de soruyor muyuz CB’e ? Niye yani?
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    Ussuz (mehmet ) 22 dk.
    Birde metrobüs için beylikdüzü zincirlikuyu arasına max 3 durakta duracak şekilde bir express hat ayarlasalar on numara olur
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    KaSaTuRa. 28 dk.
    Yandaşıyla muhalifiyle herkes iyi biliyor ki malum şahıs izin vermez. Ama işte asıl sıkıntı da bunu bilen yandaşın hala yandaş olmaya devam etmesi. Yerli, milli, halka hizmet vb goy goyu yapanların komisyon almadan, birilerine işi 3 katına peşkeş çekmeden yaptırmayacağını bilmelerine rağmen hala peşlerinde koşuyor olmaları mesele.
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    İl teber (Tolga ) 54 dk.
    Yaklaşık aynı güzergahta şu an çalışması devam eden Büyük İstanbul Tüneli projesi var zaten.Ayrıca garanti vermeden 5 milyar dolar koyacak enayiyi nereden bulacaksınız ? Gelde gülme. Projenin geri dönüşü en az 10 yıl.
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    amadeus99 49 dk. İl teber
    Büyük İstanbul tüneli tamamen farklı proje. Amacının bununla ilgisi yok. Eyüpsultan Ümraniye arasında o. Düzgün fizibilite ise işletmek isteyen çıkarsa pazarlığı yapılır sürenin.
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    Portraitclub 1 sa.
    Yap işlet ile yapılan şeyleri marifet gibi sunuyorlar ya gülüyorum.
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    Nevfel (T. I. ) 1 sa.
    Lan hani yap işlet devret kötüydü!? Şimdi aynısını ibb ekrem yapmak isteyince kimseden gık çıkmamış.



    Daha öncede yazdım yine yazıyorum. Şimdi kendilerinden olmadığı için eleştirdikleri iktidarın tüm faaliyetlerini ellerine yetki geçse aynen uygulayacaklar ve şimdi her tarafta iktidara saldıranlar yapılan işlerin hepsini alkışlayacaklar.



    Bunların derdi liyakat vs sanmayın. Neden bizim gibi olan biri yapmıyor neden bizim adamımız başta değil. Tek dertleri bu. Şimdi eleştirdikleri başkanlık sistemi kendileri kazanırsa öyle süper gelecek ki bunlara şimdiki iktidar yanlısı olanlar bile şaşırıp kalacak.
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    amadeus99 1 sa. Nevfel
    Pöff kesin çıkar bu süper zekalar dedim ahanda geldi. 50 kez sorunun yap işlet devret değil devlet garantisi ve geçiş garantisi olduğunu anlattı insanlar. Anladınız mı asla. Neden çünkü anlamamak için yemin ettiniz. Duvara anlatsan anlar.
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    burakk, (Burakk gizli) 1 sa.
    Bence reddedecekler.

    Bu arada hat çok iyi,
    Sefer aralığı çok iyi,
    Durak sayısı az ama öz, stratejik olarak önemli noktalar seçilmiş, zaten hızlı bir hat sık duraklama yapamaz.
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    faithlesszombie (Okan ) 1 sa.
    AKP bunu hayatta geçirmez, proje yapılmasına izin vermez...
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    CleanCoders (Fatih ) 1 sa.
    güzel proje, ama tükürdüklerini yalamışlar, Yap-işet-devret yerine niye vergilerle yapmamışlar. hep bunu eleştirdiler yıllarca.
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    amadeus99 1 sa. CleanCoders
    La tekrar sorun yap işlet devret değil. Sorun devlet garantisi ile geçiş garantisi. Bunları vermiyor isen özel şirket riski alıyorsa neden kötü olsun. Arkadaş neden böylesiniz siz ciddiyim anlamamak için yemin mi ettiniz?
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    GoldPunch (İbrahim Katmerci) 1 sa.
    Teşekkürler İmamoğlu
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    1475 kez okundu.
    25 kişi, toplam 26 yorum yazdı.

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