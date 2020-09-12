İBB'den hızlı metro projesi: Hızray

Tam Boyutta Gör İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), iki yaka arası ulaşımı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na ulaşımı ciddi ölçüde hızlandıracak hızlı metro projesi hazırladı. Hızray ismi verilen metro hattında, 160 km/h hızla sefer gerçekleştirilecek.

Halkalı - Sabiha Gökçen Havalimanı: 55 dakika

Hızray, Halkalı ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında sefer gerçekleştirecek. 12 ilçeyi birleştirecek. Proje aşamasındaki bilgilere göre Halkalı ile Sabiha Gökçen arası 114 dakikadan 55 dakikaya düşecek. Kirazlı-Finans Merkezi arası 67 dakikadan 31 dakikaya, Alibeyköy-Altunizade arası 43 dakikadan 17 dakikaya, Mecidiyeköy-Finans Merkezi arası 48 dakikadan 12 dakikaya inecek.

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Hızray, 11 istasyondan oluşuyor. 62.8 kilometre uzunluğundaki hatta sırasıyla Halkalı, Kirazlı, Otogar, Alibeyköy, Mecidiyeköy, Altunizade, Finans Merkezi, IMES, Maltepe, Kartal ve Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları bulunuyor. Metrobüs, Yüksek Hızlı Tren ve yeni yapılacak metro hatlarıyla birlikte 14 raylı sistem hattına doğrudan entegrasyonu yapılacak. 10 raylı sistem hattına aktarmalı entegrasyon sağlanacak.

Metronun 5’li ve 10’lu vagon setleri halinde hizmet vereceği, maksimum sefer sıklığının 3 dakika olacağı ifade ediliyor. Projenin hayata geçmesi iiçin 2021’in ilk yarısında Cumhurbaşkanlığı ve Meclis’ten izin istenecek. İznin çıkması halinde yap, işlet, devret modeliyle 4 yıl içinde bitirilmesi planlanıyor. Proje maliyeti 5 milyar dolar olacak.

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/istanbula-hizli-metro-41609463

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