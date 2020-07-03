Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elektrikte Yeşil Tarife uygulaması Ağustos'ta başlıyor

    Ağustos ayında Yeşil Tarife (YETA) kullanıma sunulacak. Tükettiği enerjinin tamamının yenilenebilir enerjiden karşılanmasını isteyen kullanıcılar bu tarifeye geçebilecek.
    6 gün
    5,2b
    2
    82
    Alternatif Enerji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Elektrikte Yeşil Tarife uygulaması Ağustos'ta başlıyor
    Tam Boyutta Gör

    T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ağustos ayında Teşil Tarife'nin kullanıma sunulacağını açıkladı. Tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjiyi kullanmak isteyenler YETA’ya (Yeşil Tarife) geçiş yapabilecek.

    YETA kullanıcılarına yalnızca yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik verilecek. Normal tarifeden yüksek ücretli olacak ancak bu aboneler yenilebilir enerjinin yaygınlaşmasına ciddi katkıda bulunmuş olacak. YETA’ya geçiş yapmak isteyen bireysel ve kurumsal müşteriler sayaç değiştirmeden yalnızca enerji şirketine talepte bulunarak bu tarifeye geçebileceği ifade ediliyor.

    YETA kullanan ev ve iş yerlerine sertifika verilecek. Böylece vatandaşlar hangi iş yerlerinin temiz enerjiyi tercih ettiğini görebilecek.



    https://twitter.com/fatih_donmez/status/1278984840487018496 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Redeemertr (aktroll tokatlayan bankamatikçi tokatlayan) 6 gün (düzenlendi) en beğenilen
    astronomik rakamlara ulaşmış elektrik ücretlerini bırakıp daha yükseğine geçelim hemen
    2 Yanıt Yanıtla +141
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    dere.beyi (sert dert) 5 gün Redeemertr
    valla şimdilik isteğe uygun ama istedikleri aboneyi alamazlarsa zorunlu olabilir :)
    kim karşı koyabilir ki ?
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 5 gün Redeemertr
    Valla ucuz elektrik için güneydoğuya yerleşebilirsiniz mesela. Orada %86 elektrik tahsilatı yapılamıyor fatura ödenmiyor. Bilin bakalım bu kayıp kaçak tahsil edilemeyen faturaları zamlı olarak kim ödüyor? Zuhaha muhaha diye gülerek yeşil mavi faturalar ödeyecek olmuyor bu işler.
    2 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    yashiii (yashar akhoond nejad) 6 gün
    teşvik yapıp daha ucuz vereceğine daha pahaliya geçmek için teşvik veriyor.alın türkiye nin vizyonu
    1 Yanıt Yanıtla +132
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    fractal design (Evren ) 6 gün
    Şebeke aynı şebeke
    Elektrik aynı elektrik
    Adı yeşil tarife
    Daha fazla ödemek ister misiniz? diye soracaklar yani.

    Bence okunmuş elektrik falan diye pazalarasalar daha çok talibi çıkar.

    Bir nevi keriz.avi
    Şebeke aynı şebeke Elektrik aynı elektrik Adı yeşil tarife Daha fazla ödemek ister misiniz? diye soracaklar yani. Bence okunmuş elektrik falan...
    Devamını Gör
    Yanıtla +109
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (56) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    HeteroSapien (Türker ) 2 gün
    Vatandaş kendi zammını kendi yapsın uygulaması. Yersen...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    akınusta 3 gün yeni yorumcu
    kim bile bile daha pahalısını alır ki ?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TulparHAN (5 4) 3 gün
    Kaçak elektirik kullananlarınYemeği Yenmez, Suyu İçilmezEvinde misafirlik yapılmazCenaze Namazı KılınmazÖldüğünce Cennet yüzü göremez.Kul hakkıdır Allah sadece Kul hakkını affetmez.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tubytube (Tuby Tube) 3 gün
    Ekolojik ürünlere kat be kat fazla para verip bir türlü olumlu sonuç alamayan müşteri kitlesi hedef alınmış olmalı, çevre duyarlılığı bu şekilde insanların kafasına yanlış bir algıyla yerleştiriliyor. Yerli üretim ekolojik tabletlerin çoğu genelde başarısızdır, peki elektrik üretiminde devrim yapıp farklı bir hizmete kaynak mı yaratıyorsunuz ki fiyatı yüksek tutuyorsunuz? Çevrecilere pazar ağzıyla "gel vatandaş gel!!!" deniliyor, zaten normalde ödediğimiz miktar bile fazlayken olmuyor bu fiyatlandırma...



    Her şey ithal, heves edip deneyene destek yok, inanıyorum ki birçok şirketin bu tip entegre işler için ne altyapısı ne de arzusu yok iken hakaret gibi duruyor bu yaklaşımlar. Unilevercilik hissediyorum yine, bir garip pazarlama "dahiyane"liği...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 3 gün
    Önce yenilenebilir pahalı enerji satacaklar sonra normal enerjiye karbon salınımı vergisi koyup daha bile pahalıya satacaklar. Her türlü bize kaçacak tarifeler.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 3 gün (düzenlendi)
    Bak bak bak. Kendince laf geçirip blog da basınca cevap veremem, böylece üste çıkacağını sanıp kaçmış çakal seni. Kumda oynar mıyım kumdan kule mi dikerim görürdün de başka zamana nasip. Anca böyle kuyruğunu kıstırıp blog yapıp kaçanlar çok lafı yiyince. Dur len kendi kendime konuşuyo anlaşılmasın blogladığın mesajını da koyayım da mihenk taşı olsun. He canım blog çektin cevaplayamadım sanma, üçle şimdi.


    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    x2yk (x y) 3 gün monacomen
    Onun karantina bölgesi ülke ve siyaset gündemi, orada yardırip duruyor. Her konuya mesaj yazar her şeye fikri vardır sürekli eleştirir bir tane normal yorumu olmaz paso üniveristelerde tkp üyeleri olur ya ya da komünist gençlik diye kampüslerde yazı asarlar ha kendisi de burada aynı onlar gibi sürekli bir görev ediniyor. Ama arada karantina bölgesi dışına çıkınca böyle ağzının payını alıyor, her gördüğü üyeyi maaslisin trollsun yandascisin diye sürekli itham ediyorsa o üye bir görev yürütüyordur.

    Çünkü eleştirmek vardır haklı sebeplerle yazmak vardır sitemleri dile getirmek vardır bunlara eyvallahta ama bunun ötesini görüyorsan normallik bulamazsın. ;)
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SaB0 (M KSKN) 3 gün
    Kulak mulak dinlemiyorlar yemin olsun. Şeytanın aklına gelmez bunların aklına gelen
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    vollkan59 3 gün
    Madem desteklenmek istiyor, teşvik edilmek isteniyor daha ucuz olmalı.



    İki şirket alacakta, Tv'de reklam yapacakta , bakın biz dünyaya katkı sağlıyoruz, temiz enerji kullanıyoruz, bizi tercih edin, ürünlerimizi alın vs vs vs ...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Quard (Ahmet G) 4 gün
    Şu ülkede ucuz bir şey yok mu,adı Yeşil Tarife ama kendisi Zamlı Tarife.Aklı olan almaz...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    megaladon 4 gün
    dolar yeşili sanırım..
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    XpressMusic34 +113 Redeemertr +89 Covid-19 +69 amadeus99 +65 mokoko_TR +65 alito +63 ilkerinanç +62 Xtrud +58 -AhmtOzdmR- +56 captain_turkiye +54
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 Ceqa ilk kez +409 2 VirgilSollozzo ilk kez +340 3 oziboaydino ilk kez +295
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    2 Kişi Okuyor (0 Üye, 2 Misafir) 2 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    5238 kez okundu.
    54 kişi, toplam 56 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    yeta, yeşil tarife ve
    5 etiket daha Enerji enerji çevre Türkiye Haberleri Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası253b
    Twitter Profili90,4b
    YouTube Kanalı294b
    Instagram Profili47,2b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 gün iOS 14, LinkedIn uygulamasının da panoya eriştiğini ortaya çıkardı 5 gün Pardus 19.3 güncellemesi yayınlandı 5 gün iPhone 12, ileri teknoloji ile donatılmış kamera lensleri ile gelebilir 5 gün YouTube, Music uygulamasına kişiye özel dört yeni çalma listesi getiriyor 5 gün OnePlus Nord'un, ilk görüntüleri ortaya çıktı 5 gün Apple, iPhone 12 kutu içeriği için anketle nabız yokluyor 5 gün Oculus Rift kurucusu sınıra sanal duvar çekecek 5 gün Epic Games mağazasında bu hafta Hue oyunu var 5 gün NBA 2K21 konsol nesline göre farklı fiyat etiketleri ile gelecek 5 gün Haftaya BİM marketlerde uygun fiyata DJI Tello Drone modeli var 5 gün Peak’s Edge strateji ve bulmacayı bir araya getiriyor 5 gün 2020 Skoda Octavia RS'in benzinli ve dizel versiyonları tanıtıldı 5 gün Geleceğe Dönüş filmi Transformers ile buluştu 5 gün Dodge Durango SRT Hellcat, "şimdiye kadarki en güçlü SUV" iddiasıyla tanıtıldı 5 gün Olası RTX 3080 Ti ROG Strix tasarımı sızdı 5 gün PlayStation markası da Facebook boykotuna katıldı 6 gün Cyberpunk 2077 sadece DirectX 12 destekleyecek 6 gün Apple A12Z yongası Ryzen 5 4500U ve Core i7-1065G7 grafik birimlerini geride bırakıyor 6 gün Casper'dan kurumsal dizüstü: Nirvana X400 6 gün BMW'den iPhone ve Apple Watch'ları araba anahtarına dönüştüren CarKey özelliğiyle ilgili ilk adım geldi 6 gün GÖRÜNTÜLENEN Elektrikte Yeşil Tarife uygulaması Ağustos'ta başlıyor Sonraki Huawei’den doğacak boşluğu Japon NEC kapatmak istiyor 6 gün Prime Video Win10 uygulaması ile içerikleri bilgisayara indirmek artık mümkün 6 gün 2020 yılı Haziran ayında Türkiye'de en çok otomobil satan markalar 6 gün Technics ilk tam kablosuz kulaklığını satışa çıkarıyor. 6 gün TBMM'den Netflix açıklaması 6 gün ASUS ROG Phone 3'ün çıkış tarihi kesinleşti! 6 gün Yeni Land Rover Defender Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 6 gün Yeni nesilde oyun fiyatları artıyor: 70 dolarlık AAA oyun dönemi geliyor 6 gün Amazon Studios, Fallout dizisi hazırlıyor 6 gün OnePlus, düşük fiyatlı akıllı TV modellerini tanıttı 6 gün Asus Zenbook Duo vs Zenbook Pro Duo karşılaştırma 6 gün Haziran ayında yükselişe geçen otomotiv ihracatı 2 milyar doları aştı 6 gün Plaka ölçüsünde SSD sürücüler geliyor 6 gün Apple’a özel Intel Core i9-10910 ortaya çıktı 6 gün Dev ekranlı Honor X10 Max tanıtıldı 6 gün Biyouyumlu kalp kapağı geliştirildi 6 gün Helio G35 ve G25 ile giriş seviyesinde oyun tecrübesi 1 hf. Türkiye'de koronavirüsün bölgelere ve cinsiyete göre dağılımı açıklandı 1 hf. Çinli markadan 9 bin dolara elektrikli araç: Baojun E300 1 hf. Şarjlı Dikey Süpürgelerin Öne Çıkan 5 Özelliği Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi