Elektrikte Yeşil Tarife uygulaması Ağustos'ta başlıyor

Tam Boyutta Gör

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ağustos ayında Teşil Tarife'nin kullanıma sunulacağını açıkladı. Tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjiyi kullanmak isteyenler YETA’ya (Yeşil Tarife) geçiş yapabilecek.

YETA kullanıcılarına yalnızca yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik verilecek. Normal tarifeden yüksek ücretli olacak ancak bu aboneler yenilebilir enerjinin yaygınlaşmasına ciddi katkıda bulunmuş olacak. YETA’ya geçiş yapmak isteyen bireysel ve kurumsal müşteriler sayaç değiştirmeden yalnızca enerji şirketine talepte bulunarak bu tarifeye geçebileceği ifade ediliyor.

YETA kullanan ev ve iş yerlerine sertifika verilecek. Böylece vatandaşlar hangi iş yerlerinin temiz enerjiyi tercih ettiğini görebilecek.

https://twitter.com/fatih_donmez/status/1278984840487018496

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.