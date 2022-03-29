Elektronikler için mutlak kuantum hız sınırı hesaplandı

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Optoelektronikler, şimdiye kadar bilinen en hızlı cihazlar ve şimdiye kadar hızlarının bir üst limiti belirlenmemişti ancak kuantum fiziğinin ölçüleri dahilinde hızlı olabilecekleri biliniyordu. Şimdi bir grup araştırmacı, optoelektroniklerin ne kadar hızlı olabileceğinin üst sınırını belirlediklerini duyurdular.

Elektroniğin tepe hızı

Viyana Teknik Üniversitesi, Graz Teknoloji Üniversitesi ve Max Planck Kuantum Optik Enstitüsü araştırmacılarından oluşan bir ekip, fizik yasalarının sınırları içerisinde optoelektroniklerin ulaşabileceği nihai hızı hesapladı.

Yarı iletken malzemeler ve lazerler kullanılarak gerçekleştirilen deneylerde ekip, malzemeyi ultra kısa bir lazer darbesi ile vurarak elektronları daha yüksek bir enerji durumuna kaydırarak ve serbestçe hareket etmelerini sağladı. Sonrasında biraz daha uzun bir ikinci lazer darbesiyle belirli bir yönde hareket sağlanarak elektrik akımı oluşturuldu.

Geliştirilen bu tekniği karmaşık bilgisayar simülasyonlarıyla kullanan ekip, optoelektronik sistemlerin ulaşabileceği üst hız sınırın bir Petahertz olması gerektiği sonucuna vardı.

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Araştırma ekibinden Joachim Burgdörfer, kontrollü optoelektronik süreçler için yaklaşık bir Petahertz'in bir üst sınır olduğunu belirtmekle beraber bu hızlara sahip optoelektroniklerin üretilmesinde diğer teknolojik engellerin ortaya çıkacağını söylüyor.

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