Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elektronikler için mutlak kuantum hız sınırı hesaplandı

    Elektronik sektörü gelişmeye devam ettikçe cihazların hızları da artıyor. Bir ekip, en hızlı elektronikler olan optoelektroniklerin kuantum fiziği dahilinde ulaşabileceği hız sınırını hesapladı.
    Oy Ver

    Elektronikler için mutlak kuantum hız sınırı hesaplandı
    Tam Boyutta Gör

    Optoelektronikler, şimdiye kadar bilinen en hızlı cihazlar ve şimdiye kadar hızlarının bir üst limiti belirlenmemişti ancak kuantum fiziğinin ölçüleri dahilinde hızlı olabilecekleri biliniyordu. Şimdi bir grup araştırmacı, optoelektroniklerin ne kadar hızlı olabileceğinin üst sınırını belirlediklerini duyurdular.

    Elektroniğin tepe hızı

    Viyana Teknik Üniversitesi, Graz Teknoloji Üniversitesi ve Max Planck Kuantum Optik Enstitüsü araştırmacılarından oluşan bir ekip, fizik yasalarının sınırları içerisinde optoelektroniklerin ulaşabileceği nihai hızı hesapladı.

    Yarı iletken malzemeler ve lazerler kullanılarak gerçekleştirilen deneylerde ekip, malzemeyi ultra kısa bir lazer darbesi ile vurarak elektronları daha yüksek bir enerji durumuna kaydırarak ve serbestçe hareket etmelerini sağladı. Sonrasında biraz daha uzun bir ikinci lazer darbesiyle belirli bir yönde hareket sağlanarak elektrik akımı oluşturuldu.

    Geliştirilen bu tekniği karmaşık bilgisayar simülasyonlarıyla kullanan ekip, optoelektronik sistemlerin ulaşabileceği üst hız sınırın bir Petahertz olması gerektiği sonucuna vardı.

    Araştırma ekibinden Joachim Burgdörfer, kontrollü optoelektronik süreçler için yaklaşık bir Petahertz'in bir üst sınır olduğunu belirtmekle beraber bu hızlara sahip optoelektroniklerin üretilmesinde diğer teknolojik engellerin ortaya çıkacağını söylüyor.

    Kaynakça https://newatlas.com/electronics/absolute-quantum-speed-limit-electronics/ https://www.tuwien.at/en/tu-wien/news/news-articles/news/bitte-erst-ab-1100-die-hoechstgeschwindigkeit-der-quanten
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    venomboy_85 1 gün önce

    Ş
    şapkaa 2 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 4 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 4 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 5 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    TCL L7 5002H
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP 4G8H3EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    DA-V4.5
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız