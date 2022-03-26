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    Erken evrenin en büyük ve en ayrıntılı simülasyonu oluşturuldu

    Evrenin ilk dönemlerine dair geliştirilen yeni bir simüsyon, reiyonizasyon zamanında ışığın hareketini gösteriyor. Simülasyonu geliştirmek için bir süper bilgisayar kullanıldı.  
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    Erken evrenin en büyük ve en ayrıntılı simülasyonu oluşturuldu
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    Yaklaşık 13,8 yıl önce gerçekleşen Büyük Patlama'nın ardından evrenin tamamen karanlık bir yerden parlak, ışık dolu bir ortama dönüştüğü erken evrenin bir simülasyonu geliştirildi. Simülasyon, ilk galaksilerin oluşumuna ve reiyonizasyona ışık tutuyor.

    Simülasyon için süper bilgisayar kullanıldı

    MIT, Harvard Üniversitesi ve Max Planck Astrofizik Enstitüsü araştırmacıları, Thesan olarak adlandırdıkları yeni bir simülasyonla uzaydaki nötr hidrojen atomlarının pozitif yüklü veya iyonize hidrojene dönüştürülerek ışığın tüm evrene yayılmasını sağlayan süreç olan reiyonizasyona odaklanıyorlar. Ekip, reiyonizasyon için gazlar, yerçekimi ve radyasyon arasındaki etkileşimleri inceleyecekler.

    Araştırmacılar, Büyük Patlama'dan yaklaşık 400.000 yıl sonra ve ilk milyar yıl boyunca bu uzaydaki yüz binlerce galaksinin ilk görünümünü ve evrimini izlemek ve görselleştirmek için simülasyonu zamanda ileriye doğru çalıştırabilecek.

    Büyük Patlama'dan sonraki yaklaşık 400.000 yıl için başlangıç ??koşullarını belirlemek adına ekip, Büyük Patlama'dan gelen kalıntı ışığın hassas ölçümlerini kullandılar. Başlangıç koşullarının belirlenmesinin ardından evrenin oluşumunun bir kısmını simüle etmek adına koşulları zamanda ileriye doğru geliştirdiler. Bu işlem sırasında dünyanın en büyük süper bilgisayarlarından biri olan SuperMUC-NG kullanıldı. Araştırmacılar, bu işlemin normal bir bilgisayarla 3.500 yılda gerçekleştirilebileceğini belirtiyor.

    Thesan'dan elde edilen ilk veriler, kozmik reiyonizasyonun sonuna doğru, ışığın ilerleyebildiği mesafenin daha önce tahmin edilenin daha da üzerinde arttığını gösterdi. Ayrıca reiyonizasyonu sağlayan galaksinin kütlesinin yeniden iyonlaşmayı etkileme ihtimalinin olduğu çıkarımı da yapıldı.

    Kaynakça https://www.engadget.com/mit-thesan-simulation-reveals-crucial-insights-into-the-birth-of-the-universe-212240075.html https://news.mit.edu/2022/early-universe-model-0324
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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    Ş
    şapkaa 8 dakika önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 1 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 1 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 2 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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