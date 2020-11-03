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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elephone ElePods S rekabetçi fiyatıyla dikkat çekiyor

    Elephone ElePods S modeli tatmin edici ses kalitesi ve gürültüyü azaltma özelliğini sadece 15$ gibi rekabetçi bir fiyata sunuyor. Kullanım süresi de oldukça uzun görünüyor.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    1,9b
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Elephone ElePods S rekabetçi fiyatıyla dikkat çekiyor
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    Ülkemizde de yakın dönemde faaliyetlerine başlayan Çinli Elephone firması kulaklık tarafında da oldukça iddialı. Aktif gürültü engelleme yapabilen Elephone ElePods X sonrasında çok daha ucuz bir model geliyor.

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    Elephone ElePods S özellikleri ve fiyatı

    Elephone ElePods S tam kablosuz kulaklık modeli ortalamanın üzerinde bir ses kalitesi ve katma değer sağlayan bileşenlerle geliyor. Bu sayede çok rekabetçi bir fiyat etiketi ile tüketici karşısına çıkıyor.

    Ayrıca Bkz. "AirPods Pro ses problemi nedeniyle değişim programına alındı"

    Hi-Fi diyafram ve tam frekans ses dairesi ile kaliteli ses verebilen kulaklık çift çekirdekli kontrolcüleri sayesinde her parçaya eşit frekans dağıtabiliyor. Bu sayede her iki kulaklık parçası da ana parça olarak tanıtılabiliyor.

    Diğer taraftan çift mikrofon desteği ile görüşme esnasında ortamın gürültüsü azaltılabiliyor. Ayrıca düşük gecikme süreleri sayesinde oyuncular için de uygun fiyatlı bir alternatif haline geliyor. Tek şarj ile 4 saat, şarjlı kutusu ile 20 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Terlemelere karşı dayanıklı olan gövde 4.1 gram ağırlığında. Elephone ElePods S modeli Bangood platformuna özel sınırlı sayıda 15$ seviyesinden satılacak. Normal fiyatı ise 30$.



    https://www.gizmochina.com/2020/11/03/elephone-elepods-s-with-waterproof-design-launched-on-banggood-for-just-14-99/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    40 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    57 dakika önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    esmerbuyucu (E. B.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ele phone ele pods ama cebe düşman
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    VaporWave (Emre ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aliexpress'te 30 dolar?
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    dragons4 (can ak) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye fiyatı ise en az 350 tl
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    CodyTravers (Mert Suat Korkmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Adamlar kaliteli ses deneyimi ve gürültü azaltma özelliğini 15 birime alıcak.

    Düşünsenize 15 liraya şöyle bişey aldığınızı 🤭🤭🤭
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