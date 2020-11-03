Elephone ElePods S rekabetçi fiyatıyla dikkat çekiyor

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Ülkemizde de yakın dönemde faaliyetlerine başlayan Çinli Elephone firması kulaklık tarafında da oldukça iddialı. Aktif gürültü engelleme yapabilen Elephone ElePods X sonrasında çok daha ucuz bir model geliyor.

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Elephone ElePods S özellikleri ve fiyatı

Elephone ElePods S tam kablosuz kulaklık modeli ortalamanın üzerinde bir ses kalitesi ve katma değer sağlayan bileşenlerle geliyor. Bu sayede çok rekabetçi bir fiyat etiketi ile tüketici karşısına çıkıyor.

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Hi-Fi diyafram ve tam frekans ses dairesi ile kaliteli ses verebilen kulaklık çift çekirdekli kontrolcüleri sayesinde her parçaya eşit frekans dağıtabiliyor. Bu sayede her iki kulaklık parçası da ana parça olarak tanıtılabiliyor.

Diğer taraftan çift mikrofon desteği ile görüşme esnasında ortamın gürültüsü azaltılabiliyor. Ayrıca düşük gecikme süreleri sayesinde oyuncular için de uygun fiyatlı bir alternatif haline geliyor. Tek şarj ile 4 saat, şarjlı kutusu ile 20 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Terlemelere karşı dayanıklı olan gövde 4.1 gram ağırlığında. Elephone ElePods S modeli Bangood platformuna özel sınırlı sayıda 15$ seviyesinden satılacak. Normal fiyatı ise 30$.

https://www.gizmochina.com/2020/11/03/elephone-elepods-s-with-waterproof-design-launched-on-banggood-for-just-14-99/

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