Elephone ElePods S rekabetçi fiyatıyla dikkat çekiyor

Ülkemizde de yakın dönemde faaliyetlerine başlayan Çinli Elephone firması kulaklık tarafında da oldukça iddialı. Aktif gürültü engelleme yapabilen Elephone ElePods X sonrasında çok daha ucuz bir model geliyor.İlginizi Çekebilir Elephone en uygun fiyatlı kamera telefonunu duyurdu
Elephone ElePods S özellikleri ve fiyatı
Elephone ElePods S tam kablosuz kulaklık modeli ortalamanın üzerinde bir ses kalitesi ve katma değer sağlayan bileşenlerle geliyor. Bu sayede çok rekabetçi bir fiyat etiketi ile tüketici karşısına çıkıyor.
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Hi-Fi diyafram ve tam frekans ses dairesi ile kaliteli ses verebilen kulaklık çift çekirdekli kontrolcüleri sayesinde her parçaya eşit frekans dağıtabiliyor. Bu sayede her iki kulaklık parçası da ana parça olarak tanıtılabiliyor.
Diğer taraftan çift mikrofon desteği ile görüşme esnasında ortamın gürültüsü azaltılabiliyor. Ayrıca düşük gecikme süreleri sayesinde oyuncular için de uygun fiyatlı bir alternatif haline geliyor. Tek şarj ile 4 saat, şarjlı kutusu ile 20 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Terlemelere karşı dayanıklı olan gövde 4.1 gram ağırlığında. Elephone ElePods S modeli Bangood platformuna özel sınırlı sayıda 15$ seviyesinden satılacak. Normal fiyatı ise 30$.
https://www.gizmochina.com/2020/11/03/elephone-elepods-s-with-waterproof-design-launched-on-banggood-for-just-14-99/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Düşünsenize 15 liraya şöyle bişey aldığınızı 🤭🤭🤭