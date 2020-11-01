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    AirPods Pro ses problemi nedeniyle değişim programına alındı

    Ekim ayı öncesinde üretilen AirPods Pro tam kablosuz kulaklık modelleri; cızırtılı ses ve aktif gürültü engellemede problemler nedeniyle değişim programına alındı.
    1 hf.
    5,8b
    1
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    iPhone
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    AirPods Pro ses problemi nedeniyle değişim programına alındı
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    Bir süredir kullanıcılar tarafından rapor edilen AirPods Pro tam kablosuz kulaklık modelindeki ses problemleri Apple tarafından da doğrulandı. Firma sıkıntılı kulaklıkların bakımı için değişim programı başlattı.

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    AirPods Pro servis programı başladı

    Apple tarafından yapılan açıklamaya göre bazı AirPods Pro kulaklık modellerinde özellikle arka plan gürültüsü arttığı zaman konuşurken veya spor yaparken cızırtılar gelmeye başlıyor. Yine aktif gürültü engelleme sırasında bass seslerin kaybı veya arka plan seslerinin yükselmesi gibi sorunlar yaşanıyor.

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    Bahse konu ses problemleri Ekim 2020 öncesinde üretilen AirPods Pro modellerini etkiliyor. Yani en yeni üretim kulaklıklarda bu sorun yaşanmıyor. Kullanıcılar yetkili Apple teknik servislerine ve satış mağazalarına ürünlerini getirebilirler.

    Her zaman olduğu gibi AirPods Pro kulaklıkların programa uygun olup olmadığı incelenecek. Sonrasında sağ veya sol veya her ikisi birden bahse konu sorunu yaşıyorsa ücretsiz olarak değiştirilecek. Muhtemelen bir yazılım güncellemesinin çözüm olmayacağı anlaşılıyor. Programa kulaklıkların kutusu dahil edilmemiş.



    https://support.apple.com/tr-tr/airpods-pro-service-program-sound-issues Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    31 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    48 dakika önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    alprkrkmz (alper korkmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen help desk
    İyi de adamlar da onu yapıyor zaten.
    1 Yanıt Yanıtla +34
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    th9 1 hf. ( Mesaj Silindi ) blacksnake03
    he kanka değiştirirler,apple enayi zaten
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    help desk (Oğuzhan Tüfenk) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) blacksnake03
    Niye değiştiriyon sorun yoksa, kulak kirinden dolayı mı?
    Yanıtla +8
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    ARC118i (Arca Nedim Birguvi) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bugun apple in en rezalet servislerinden biri olan izmir egemek ve troy’un servis elemanlarina airpods pro ses sorunu cizirti icin basvurdum, bana ebil bizlere oyle bi bilgi vermedi degisim programi falan yok dediler haberiniz olsun.
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    Shelby_34 (Mert ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Nasıl değiştireceğimiz hakkında bilgisi olan var mı
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    flowerhorn 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ben de geçen gün değişim yaptım , şu an daha iyi
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    Berringer (Ahmet ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Önceden kullanmış olduğum airpods pro sağ kulaklıkta parazit ve cızırtı yapıyordu yetkili servise verdim 1 hafta içerisinde sorun olan tarafı Apple değiştirdi hemen
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    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Değişim şu kelide oluyo, öncelikle kulaklığı biekaç farklı program, farklı cihaz ve farklı modlarda kullandığınızda da problem yaşanıyor mu ona bakıyorsunuz, cevap evetse bozuk olan hangi kulaklıksa sadece onun değişimi yapılıyor. Benim soldu onu değiştirdiler. Sol kulaklık 50hz altında cızırtı yapıyordu. Şu anda da sağ kulaklıktan hareket halindeyken mekanik tıkırdama sesi geliyor, onu da götürüp değiştiricem. Kutudaki seri numarasıyla kulaklık eşleşmesi var normalde ama değişimden sonra database e onların işlenmesi yapılıyor bir sorun ol uyor. Garanti bilgisi ekranda seri numarasından otomatik çıkıyor, şayet çıkmazsa faturanızı göstermeniz gerekiyor.
    Yanıtla +1
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    ARC118i (Arca Nedim Birguvi) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Peki 1. Ve 2. Nesil airpodslarda mikrofon sorunu yasayan bir tek ben miyim? 2 nesili de kullandim pro haric 9 ay geciyor mikrofonu bozuluyor?
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    solid_snake_ (Emre Yakışır) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) ARC118i
    Bende 1. Nesil airpods var. Kasım-Aralık ayından beri mikrofona geçtiğinde önce sol kulaklık gidiyor 5-10 dk sonra da sağ kulaklık gidiyor. Kutuya koyup tekrar kulağa aldığımda bağlanıyor. Yabancı forumlarda araştırdığımda 6.8.8 firmware ile konuya ilişkin bir çok kimse hata aldığını bildirmiş. Airpodsa reset atsan da nafile aynı problem devam ediyor. Resmi olarakta appledan konuya ilişkin dönüş yapılmamış. Sanırım pro çıktıktan sonra 1. Nesli gözden çıkardığı için apple firmware güncellemesi ile kulaklığı kullanılamaz hale getirdi..
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    harslan76 (Hüseyin Arslan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Nasil degisecegiz?
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    cnspnky 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Uretim zamanini nasil ogreniriz?
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    carter (Volkan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kaliteli, sağlam bir marka olmak böyle birşey.
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    blacksnake03 (Berke yuk) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sorun olmadan gotursek cihazlari degisirler mi?
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    th9 1 hf. ( Mesaj Silindi ) blacksnake03
    he kanka değiştirirler,apple enayi zaten
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    help desk (Oğuzhan Tüfenk) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) blacksnake03
    Niye değiştiriyon sorun yoksa, kulak kirinden dolayı mı?
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    5825 kez okundu.
    16 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Apple, airpods ve
    2 etiket daha airpods pro anc airpods pro service program
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