AirPods Pro ses problemi nedeniyle değişim programına alındı

Tam Boyutta Gör

Bir süredir kullanıcılar tarafından rapor edilen AirPods Pro tam kablosuz kulaklık modelindeki ses problemleri Apple tarafından da doğrulandı. Firma sıkıntılı kulaklıkların bakımı için değişim programı başlattı.

İlginizi Çekebilir

Yeni tasarımıyla AirPods Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

AirPods Pro servis programı başladı

Apple tarafından yapılan açıklamaya göre bazı AirPods Pro kulaklık modellerinde özellikle arka plan gürültüsü arttığı zaman konuşurken veya spor yaparken cızırtılar gelmeye başlıyor. Yine aktif gürültü engelleme sırasında bass seslerin kaybı veya arka plan seslerinin yükselmesi gibi sorunlar yaşanıyor.

Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Pro karşınızda"

Bahse konu ses problemleri Ekim 2020 öncesinde üretilen AirPods Pro modellerini etkiliyor. Yani en yeni üretim kulaklıklarda bu sorun yaşanmıyor. Kullanıcılar yetkili Apple teknik servislerine ve satış mağazalarına ürünlerini getirebilirler.

Her zaman olduğu gibi AirPods Pro kulaklıkların programa uygun olup olmadığı incelenecek. Sonrasında sağ veya sol veya her ikisi birden bahse konu sorunu yaşıyorsa ücretsiz olarak değiştirilecek. Muhtemelen bir yazılım güncellemesinin çözüm olmayacağı anlaşılıyor. Programa kulaklıkların kutusu dahil edilmemiş.

https://support.apple.com/tr-tr/airpods-pro-service-program-sound-issues

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.