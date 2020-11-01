AirPods Pro ses problemi nedeniyle değişim programına alındı

Bir süredir kullanıcılar tarafından rapor edilen AirPods Pro tam kablosuz kulaklık modelindeki ses problemleri Apple tarafından da doğrulandı. Firma sıkıntılı kulaklıkların bakımı için değişim programı başlattı.İlginizi Çekebilir Yeni tasarımıyla AirPods Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
AirPods Pro servis programı başladı
Apple tarafından yapılan açıklamaya göre bazı AirPods Pro kulaklık modellerinde özellikle arka plan gürültüsü arttığı zaman konuşurken veya spor yaparken cızırtılar gelmeye başlıyor. Yine aktif gürültü engelleme sırasında bass seslerin kaybı veya arka plan seslerinin yükselmesi gibi sorunlar yaşanıyor.
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Bahse konu ses problemleri Ekim 2020 öncesinde üretilen AirPods Pro modellerini etkiliyor. Yani en yeni üretim kulaklıklarda bu sorun yaşanmıyor. Kullanıcılar yetkili Apple teknik servislerine ve satış mağazalarına ürünlerini getirebilirler.
Her zaman olduğu gibi AirPods Pro kulaklıkların programa uygun olup olmadığı incelenecek. Sonrasında sağ veya sol veya her ikisi birden bahse konu sorunu yaşıyorsa ücretsiz olarak değiştirilecek. Muhtemelen bir yazılım güncellemesinin çözüm olmayacağı anlaşılıyor. Programa kulaklıkların kutusu dahil edilmemiş.
https://support.apple.com/tr-tr/airpods-pro-service-program-sound-issues Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
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