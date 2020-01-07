Elgato’dan 4K yakalama kartı

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Geçen yıldan itibaren Corsair çatısı altında faaliyet göstermeye başlayan Elgato markası, yeni nesil konsolların arefesinde 4K olarak içerikleri yakalayabileceğiniz yeni kartını tanıttı.

Elgato 4K60 S+ özellikleri ve fiyatı

Elgato 4K60 S+ adındaki yakalama kartı harici olarak kullanılabiliyor. Bu sayede bilgisayarda bir slot ayırmak zorunda kalmıyorsunuz. Xbox Series X ve PS5 konsollarında kolay bir şekilde 4K oyun yayınları yapabileceksiniz.

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Elgato 4K60 S+ kartı 4K HDR10 formatında oynanış videolarını 60fps olarak kayıt ediyor ve yayınlıyor. Ayrıca herhangi bir oyunu da 4K 60fps geçişi sayesinde orijinal çözünürlüğünde de oynayabiliyorsunuz.

HEVC kodlama desteği sunan yakalama kartı; Elgato yazılımı sayesinde kayıt tuşuna basmasanız bile pro aktif olarak kayda başlaması ve ayrı bir kanaldan mikrofon sesini kaydetme gibi avantajlar sunabiliyor. Eğer bilgisayar bağlantısı istemiyorsanız sonradan yayın yapmak amacıyla SD kart üzerine de içerikleri kaydedebiliyorsunuz.

Profesyonel oyun yayıncılığı biraz maliyet gerektiren bir iş olduğu için Elgato 4K60 S+ kartı da yüksek bir fiyat etiketiyle geliyor. Bugünden itibaren 400$ olarak yakalama kartını bulabilmek mümkün.

https://www.engadget.com/2020/01/06/elgato-40k60-splus-ces-2020/

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