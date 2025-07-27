Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Keylocker | Turn Based Cyberpunk Action ve Pilgrims olacak. Pilgrims, deste oluşturma tabanlı bir macera oyunu. Pilgrims'deki kartlar, bir krallığın tebaasının günlük sorunlarını çözmek için kullanılan nesneleri temsil ediyor. Ayrıca oyuncuları komik etkileşimlerle ödüllendiren basit bir bulmaca çözme sistemine sahip.
Keylocker ise, ritim aksiyon öğeleri, siberpunk atmosferi ve Valve mağazasında "Çok Olumlu" incelemeleri olan piksel sanatlı, sıra tabanlı bir JRPG oyunu.
Keylocker | Turn Based Cyberpunk Action ve Pilgrims, 31 Temmuz'dan 7 Ağustos'a kadar ücretsiz olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Legion TD 2'yi kütüphanenize eklemeyi unutmayın
Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.Kaynakça https://store.epicgames.com/tr/p/keylocker-622bcc https://store.epicgames.com/tr/p/pilgrims-6d250f Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya