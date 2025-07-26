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    Ağustos ayında çıkacak en dikkat çekici 10 oyun

    Mafia serisinin yeni oyunu Mafia: The Old Country, Gears of War ve Metal Gear Solid 3'ün yeni versiyonları, Lost Souls Aside... Ağustos ayında oyunseverleri dikkat çekici yapımlar bekliyor.

    Her ay olduğu gibi Ağustos ayında da çok sayıda yeni oyun oyunseverlerle buluşacak. Ayın öne çıkan oyunu Mafia: The Old Country olurken, onun yanı sıra Lost Soul Aside ve Metal Gear Delta gibi merakla beklenen oyunlar da önümüzdeki ay satışa sunulacak. Ağustos ayı özellikle Xbox oyuncuları için dolu dolu geçecek; Çünkü bunlara ek olarak Helldivers 2 ve Black Myth: Wukong gibi daha önce çıkmış ama Xbox'a gelmemiş birkaç dikkat çekici oyun da Xbox'a gelecek.

    Ağustos Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Oyun

    Bu listemizde, Ağustos ayında çıkacak yeni oyunlar arasında öne çıkan yapımları derledik. İşte Ağustos ayında çıkacak en dikkat çekici 10 oyun:

    1️⃣ Mafia: The Old Country

    Mafia: The Old Country Tam Boyutta Gör
    Mafia serisini köklerine döndüren Mafia: The Old Country, önümüzdeki ay oyunseverlerle buluşacak.
    • Çıkış tarihi: 8 Ağustos
    • Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X
    • Tür: Aksiyon-Macera

    Mafia: The Old Country, hikâyeyi Amerika'dan İtalya'ya, mafyanın doğduğu topraklara taşıyor. Mafia 3'ü de yapan stüdyo olan Hangar 13'ün geliştirdiği Mafia: The Old Country, üçüncü oyunun aksine açık dünya tarafına değil ana hikâyeye ağırlık verecek. The Old Country, ilk iki oyun gibi kısmen açık bir dünyada geçen lineer bir hikâye anlatacak.

    2️⃣ Metal Gear Solid Delta. Snake Eater

    Metal Gear Solid Delta. Snake Eater Tam Boyutta Gör
    Tüm zamanların en sevilen oyunlarından olan Metal Gear Solid 3, yıllar sonra yenilenmiş (Remastered) versiyonuyla geri dönüyor. Oyun dünyasında iz bırakmış bu klasik yapım, yeni nesil konsollar için baştan sona elden geçirildi.
    • Çıkış tarihi: 28 Ağustos
    • Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X
    • Tür: Gizlilik, Aksiyon

    2004’te çıkan Snake Eater, serinin kronolojik olarak en başında yer alıyor ve efsanevi ajan Snake’in hikâyesini anlatıyor. Soğuk Savaş döneminde geçen oyun, Snake’in Sovyet topraklarında yürüttüğü tehlikeli bir görevi konu alıyor. Düşman hatlarının arkasında hayatta kalmaya çalışırken, ihanet, fedakârlık ve ideolojiler üzerine kurulu derin bir hikâyeye tanık oluyoruz. Remastered sürüm, orijinal oynanışı korurken grafik motoru tamamen yeniliyor; Aynı şekilde karakter animasyonları, çevresel detaylar ve ses tasarımı da modern standartlara uygun şekilde güncellendi.

    3️⃣ Gears of War: Reloaded

    Gears of War: Reloaded Tam Boyutta Gör
    Ağustos ayında yenilenmiş versiyonuyla geri dönecek bir diğer ikonik oyun da Gears of War olacak. Xbox'ın sembol oyunlarından olan Gears of War'un bu yeni versiyonu PC ve PlayStation 5'e de gelecek.
    • Çıkış tarihi: 26 Ağustos
    • Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X
    • Tür: Aksiyon-Macera

    2006 yılında çıkan ve üçüncü şahıs nişancı türünü şekillendiren oyun, insanlığın yeraltından çıkan korkunç yaratıklar ile mücadelesini konu alıyor. Oyuncular, sert mizaçlı asker Marcus Fenix’in gözünden bu yıkıcı savaşın ortasına atılıyor. Yenilenmiş versiyon, orijinal oyunun aksiyon dolu oynanışını korurken, Unreal Engine 5 ile geliştirilmiş görseller, daha akıcı kontroller ve modernize edilmiş efektlerle geliyor.

    4️⃣ Dying Light: The Beast

    Dying Light: The Beast Tam Boyutta Gör
    Açık dünyada geçen zombi oyunları arasında belki de en popüleri olan Dying Light serisi, önümüzdeki ay yeni oyunuyla oyunseverlerin karşısına çıkacak.
    • Çıkış tarihi: 22 Ağustos
    • Platformlar: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X
    • Tür: Aksiyon-Macera, Korku

    Dying Light: The Beast adını taşıyan bu yeni oyunda oyunseverler yine zombilerle dolu bir açık dünyada hayatta kalmaya çalışacak. FPS türündeki oyunun ana karakteri ilk oyundan tanıdığımız Kyle Crane olacak. İlk başta bir DLC olarak geliştirilen The Beast zamanla ayrı bir oyuna dönüşmüş olsa da Dying Light 2'nin Ultimate Edition'ına sahip olanlar The Beast'i ücretsiz olarak oynayabilecekler.

    5️⃣ Lost Soul Aside

    Lost Soul Aside Tam Boyutta Gör
    Normalde Mayıs ayında çıkması beklenen ama son anda 29 Ağustos'a ertelenen Lost Soul Aside, "Final Fantasy ile Devil May Cry'in karışımı" olarak tanımlanıyor.
    • Çıkış tarihi: 29 Ağustıs
    • Platformlar: PC, PS5
    • Tür: Aksiyon-RPG

    Lost Soul Aside'da kahramanımız, hem kız kardeşini kurtarmak hem de tüm diyarı tehdit eden canavarları durdurmak için farklı boyutlara ve gezegenlere uzanan bir maceraya atılıyor. Şu ana kadar yayınlanan fragmanlara bakılırsa bu macerada epeyce canavar keseceğiz. Çünkü oyun "hack and slash" türüne yakın duruyor.

    6️⃣ Sword of the Sea

    Sword of the Sea Tam Boyutta Gör
    Özellikle bağımsız oyunlardan şans verebileceği Sword of the Sea, Journey ve Abzû gibi görsel açıdan büyüleyici oyunlarla tanınan Giant Squid Studios’un imzasını taşıyor.
    • Çıkış tarihi: 19 Ağustos
    • Platformlar: PC, PlayStation 5
    • Tür: Macera

    Oyuncular, ölülerin ve unutulmuş uygarlıkların diyarında uyanan gizemli bir karakteri kontrol ediyor. Karakterimiz elindeki kılıcı, “hoverboard” benzeri bir kayak olarak kullanarak bu etkileyici diyarda yol alıyor. Kumdan okyanuslar üzerinde süzülerek keşif yaparken, antik kalıntılar arasında yatan gizemler yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Sword of the Sea; müzikleri, görsel tarzı ve neredeyse diyalogsuz anlatımıyla özellikle Journey benzeri oyunlardan hoşlananların şans vermesi gereken bir yapım gibi duruyor.

    7️⃣ SHINOBI: Art of Vengeance

    SHINOBI: Art of Vengeance Tam Boyutta Gör
    Atari döneminden beri süregelen Shinobi serisi, bir süre 3D tarafında şansını denedikten sonra, 2D platform oyunu Art of Vengeance ile yeniden köklerine dönüyor.
    • Çıkış tarihi: 29 Ağustos
    • Platformlar: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X
    • Tür: Platform,Aksiyon-Macera

    Oyuncular, ailesi ve klanı katledilen usta bir ninja olan Kenji’nin intikam yolculuğuna çıkıyor. Feodal Japonya'nın gölgelerle dolu sokaklarında geçen oyunda, Kenji hem ölümcül dövüş teknikleri hem de gizlilik becerileriyle düşmanlarını alt ediyor. Her bölüm, boss savaşları, zorlu platformlar ve çeşitli silah yükseltmeleriyle oyuncuya farklı meydan okumalar sunuyor. Anime esintileri taşıyan çizimleri ve Japon mitolojisinden beslenen hikâyesiyle SHINOBI: Art of Vengeance, serinin ruhunu koruyan modern bir oynanış vadediyor.

    8️⃣ Delta Force

    Delta Force Tam Boyutta Gör
    Aralık ayında PC'ye yönelik olarak çıkan Delta Force, nihayet Xbox ve PlayStation'a da geliyor. Call of Duty ve Battlefield benzeri bir FPS oyunu olan Delta Force, ücretsiz olmasıyla dikkat çekiyor.
    • Çıkış tarihi: 19 Ağustos
    • Platformlar: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X
    • Tür: FPS

    Bir dönemin popüler serisi Delta Force'u yeniden canlandırmayı amaçlayan bu yeni oyunda hem tek kişilik hikâye modu, hem de multipladyer modu bulunuyor. Oyun iki farklı zaman aralığında geçiyor. Oyuncular 1993 yılında geçen kısımda klasik Delta Force: Black Hawk Down'daki hikâyeyi modern mekaniklerle oynama şansı yakalarken, 2035'te geçen kısımda ise daha fütüristik bir savaş deneyimi yaşayacaklar.

    9️⃣ The House of the Dead 2 Remake

    The House of the Dead 2 Remake Tam Boyutta Gör
    90'ların kült oyunlarından olan The House of the Dead 2, Ağustos ayında Remake versiyonuyla geri dönüyor. Sega’nın ikonik zombi nişancı oyunu, modern grafikler ve güncellenmiş oynanış dinamikleriyle yeni nesil oyuncularla buluşmaya hazırlanıyor.
    • Çıkış tarihi: 7 Ağustos
    • Platformlar: PC, Switch
    • Tür: FPSAksiyon

    Orijinal versiyonuyla atari salonlarının vazgeçilmezi haline gelen oyun, AMS ajanları James ve Gary'nin hikâyesini yeniden anlatıyor. Zombiler ve genetik deneylerle dolu bir kabusun ortasında geçen yapımda, oyuncular ölümcül yaratıklara karşı reflekslerini konuşturuyor. Yeniden yapım sürümünde, orijinal oyunun atmosferi korunurken görseller Unreal Engine ile baştan aşağı yenilendi.

    🔟 Echoes of the End

    Echoes of the End Tam Boyutta Gör
    Ağustos ayında çıkacak hikâye odaklı yapımlar arasında Echoes of the End de öne çıkıyor. İzlanda merkezli Myrkur Games tarafından geliştirilen oyun, fantastik dünyası ve sinematik anlatımıyla dikkat çekiyor.
    • Çıkış tarihi: 12 Ağustos
    • Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X
    • Tür: Aksiyon-Macera

    Oyuncular, eski bir suikastçı olan Ryn’in hikâyesini takip ediyor. Uzun yıllar boyunca kraliyetin hizmetinde görev yaptıktan sonra geçmişinden kaçmaya çalışan Ryn, kendi yolunu çizmek isterken kendisini karmaşık bir siyasi entrikanın ve kadim sırların tam ortasında bulur. Oyunun öne çıkan yönlerinden biri de Ryn’in doğayla ve gerçeklikle olan mistik bağları; Bu bağlar hem oynanış mekaniklerinde hem de anlatıda önemli bir rol üstleniyor. Echoes of the End'de oyuncu tercihlerinin belirleyici olacağı söyleniyor.

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    MDK 2 gün önce

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    vixx 3 gün önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

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    Paetzold 3 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 3 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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