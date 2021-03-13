Eli Lilly firmasının geliştirdiği kombine antikor tedavisi koronavirüse karşı etkili olabilir

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Reuters haber ajansının yeni verilerine ve Eli Lilly and Company adı verilen ilaç şirketinin açıklamalarına göre firmanın geliştirdiği kombine antikor tedavisi kovid-19’a bağlı hastaneye yatışları ve mortaliteyi ( ölüm ) %87 oranında azaltıyor.

Yeni çalışma 750 kişiyi aşkın denekte yürütülmekle birlikte bamlanivimab ile etesevimab adlı iki kombine antikor tedavisinin yüksek riskli kovid hastalarında hastaneye yatışı ve mortaliteyi önemli ölçüde azalttığı öne sürülüyor. Ocak ayında yapıla çalışmalarda da söz edilen antikorların hastaneye yatışı %70 oranında azalttığı öne sürülmüştü.

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Kombine antikor tedavisi Amerika Birleşik Devletleri’nde Şubat ayında kullanılmaya başlanmış, Avrupa Birliği ise Mart ayında söz edilen antikorlarıın kullanımı için yeşil ışık yakmıştı. Sadece Amerika Birleşik Devletleri ise Şubat ayında en az 100.000 doz kombine tedavi almak için anlaşmada bulunmuştu.

Bahsi geçen kombine tedavinin yeni kovid suşlarına ve varyantlarına karşı da etkili olacağı öne sürülüyor.

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Firma yetkilisi ise Lilly’nin, önümüzdeki aylarda 1.000.000 doz kombine antikor dozu üretebileceğini ve dünyayın 4 bir yanındaki hükümetlerle doz tedariği için iletişimde olduğunu belirtti.

Yeni araştırma Reuters adlı gazetede yayımlandı.

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