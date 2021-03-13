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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Eli Lilly firmasının geliştirdiği kombine antikor tedavisi koronavirüse karşı etkili olabilir

    Eli Lilly and Co adı verilen ilaç şirketinin açıklamalarına göre firmanın geliştirdiği kombine antikor tedavisi kovid-19’a bağlı hastaneye yatışları ve mortaliteyi ( ölüm ) %87 oranında azaltıyor.
    13 Mart 2021, 16:30 (2 gün)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Eli Lilly firmasının geliştirdiği kombine antikor tedavisi koronavirüse karşı etkili olabilir
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    Reuters haber ajansının yeni verilerine ve Eli Lilly and Company adı verilen ilaç şirketinin açıklamalarına göre firmanın geliştirdiği kombine antikor tedavisi kovid-19’a bağlı hastaneye yatışları ve mortaliteyi ( ölüm ) %87 oranında azaltıyor.

    Yeni çalışma 750 kişiyi aşkın denekte yürütülmekle birlikte bamlanivimab ile etesevimab adlı iki kombine antikor tedavisinin yüksek riskli kovid hastalarında hastaneye yatışı ve mortaliteyi önemli ölçüde azalttığı öne sürülüyor. Ocak ayında yapıla çalışmalarda da söz edilen antikorların hastaneye yatışı %70 oranında azalttığı öne sürülmüştü.

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    Eli Lilly

    Eli Lilly firmasının geliştirdiği kombine antikor tedavisi koronavirüse karşı etkili olabilir
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    Kombine antikor tedavisi Amerika Birleşik Devletleri’nde Şubat ayında kullanılmaya başlanmış, Avrupa Birliği ise Mart ayında söz edilen antikorlarıın kullanımı için yeşil ışık yakmıştı. Sadece Amerika Birleşik Devletleri ise Şubat ayında en az 100.000 doz kombine tedavi almak için anlaşmada bulunmuştu.

    Bahsi geçen kombine tedavinin yeni kovid suşlarına ve varyantlarına karşı da etkili olacağı öne sürülüyor.

    Ayrıca Bkz. "Danimarka ve Norveç AstraZeneca aşısını durdurdu"

    Firma yetkilisi ise Lilly’nin, önümüzdeki aylarda 1.000.000 doz kombine antikor dozu üretebileceğini ve dünyayın 4 bir yanındaki hükümetlerle doz tedariği için iletişimde olduğunu belirtti.

    Yeni araştırma Reuters adlı gazetede yayımlandı.



    Kaynakça https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-lilly/eli-lillys-combo-therapy-for-covid-19-cuts-serious-illness-and-death-in-large-study-idUSKBN2B21C0?utm_source=aposto https://www.lilly.com/
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    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Soul_Fly 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Cialisi yapan firma kesin işe yarıyordur. Taş gibi valla.
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    isikayhan 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Reuters gazete değil, haber ajansıdır
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    monacomen 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Firmanın ismini hiç beğenmedim. Ne o öyle bebek şurubu gibi isim mi olur:
    Eli Lilly and Company
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    G Gökay16 (Gökay Genç) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu tedavi diğer aşı türlerinden daha etkili. Çünkü ağır enfekte olmuş kişileri tedavi ediyor. Dünyadaki 7 milyar insanı 6 ayda bir aşılamak yerine ağır enfekte tehlikesi geçiren %4'ü tedavi etmek çok daha faydalı. Dünya normalleşebilir bu tedavi yöntemiyle.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    E Elektrikliarabasever 2 gün ( Mesaj Silindi ) Gökay16
    Aşı genel olarak vücudun tanımasını sağlıyor zaten virüsü bence ne kadar insanın vücuduna bu virüsü tanıtırsak o kadar iyi fakat ne bu tedavi ne de aşılar fakir ülkelere gideceği için ölümler her türlü fazla olacak :/
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