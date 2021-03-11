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    Danimarka ve Norveç AstraZeneca aşısını durdurdu

    Danimarka, aşı olan bazı kişilerin "kanında pıhtılaşma" tespit edildiği gerekçesiyle, AstraZeneca aşının kullanımının askıya alındığını açıkladı. Norveç de aşının kullanımını durdurma kararı aldı.
    11 Mart 2021, 21:45 (5 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Danimarka ve Norveç AstraZeneca aşısını durdurdu

    Danimarka ve Norveç AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıkladı. İtalya ise tedarik edilen belirli bir parti AstraZeneca aşısının kullanımını yasakladığını duyurdu. 

    Danimarka Sağlık Kurumu, olası yan etkileri nedeniyle AstraZeneca ile aşı uygulamasının geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Sağlık Kurumu tarafından perşembe günü yapılan açıklamada, aşı yapılan bazı kişilerde "ciddi kan pıhtılaşması vakaları" tespit edilmesi nedeniyle aşının uygulanmasının askıya alındığı belirtildi. Danimarka'da ise 60 yaşında bir kadın, aşı olmasının ardından hayatını kaybetmişti. 

    Danimarka Sağlık Kurumu tarafından yapılan açıklamada, şu aşamada aşı ile kan pıhtılaşması arasında bağlantı olup olmadığının henüz bilinmediği vurgulandı.

    14 gün için kullanım durduruldu

    Danimarka ve Norveç AstraZeneca aşısını durdurdu

    Açıklamada, aşının kullanımının ilk etapta 14 gün için durdurulduğu belirtilerek, bu sürenin sonunda durumun yeniden değerlendirileceği kaydedildi. Ayrıca AstraZeneca aşısının reddedilmediği, sadece kullanımının askıya alındığı vurgulandı. Aşının koronavirüse karşı etkili olduğuna dair raporların bulunduğu hatırlatılarak, diğer yandan olası ciddi yan etkileri konusunda dikkatli olunması gerektiğine de vurgu yapıldı.

    Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kararın "ihtiyati" olarak alındığını belirterek, söz konusu vakaların titizlikle inceleneceğini bildirdi.

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    Avrupa Birliği (AB) üyesi olan yaklaşık 5,8 milyon nüfuslu Danimarka'da bugüne kadar yaklaşık 560.000 kişi aşının ilk dozunu, yaklaşık 220.000 kişi de aşının ikinci dozunu aldı. 142.000 kişiye ise AstraZeneca aşısının ilk dozu uygulandı. Ülkede yapılan aşıların %70'ini BioNTech/Pfizer aşısı, %4'ünü ise Moderna oluşturuyor.

    Norveç

    Danimarka ve Norveç AstraZeneca aşısını durdurdu
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    Danimarka'nın açıklamasının ardından Norveç Sağlık Enstitüsü (FHI) de AstraZeneca aşısının kullanımını durdurduğunu duyurdu. FHI Müdürü Geir Bukholm, aşı olan bir kişinin kanındaki pıhtılaşma sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin açıklamanın ardından, öncelikle  yapılacak değerlendirmenin sonucunun bekleneceğini belirtti. Bukholm de Danimarkalı yetkililer gibi aşı ile kanda pıhtılaşma arasında henüz kesin bir bağlantı tespit edilmediğini vurguladı. Bukholm, incelemeler sürerken "ihtiyati" olarak aşının uygulanmasının durdurulduğunu belirtti. Norveç'te AstraZeneca aşısının uygulanmasının ne kadar süreyle durdurulduğu ise açıklanmadı. Ülkede bugüne kadar 122.000 kişiye AstraZeneca aşısı yapılmıştı. 

    Danimarka ve Norveç'in ardından İtalya da tedarik edilen belirli bir parti AstraZeneca aşısının kullanımını yasakladığını duyurdu. İtalyan ilaç denetim kurumu AİFA'dan yapılan açıklamada bunun ihtiyati bir tedbir olduğu belirtilerek, aşı ile "istenmeyen ağır sonuçlar" arasında bir bağlantı olduğuna dair bir tespitin bulunmadığı vurgulandı. Reuters'ın haberine göre, AİFA kaynakları aşı sonrasında iki kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. 

    Avusturya

    Danimarka ve Norveç AstraZeneca aşısını durdurdu
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    Avusturya da, bir sağlık çalışanının aşı olduktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından aynı sevkiyatla gelen AstraZeneca aşılarının aşı uygulamasını durdurmuştu. Bunun üzerine Estonya, Litvanya, Letonya ve Lüksemburg da, yine belli bir sevkiyat ile tedarik edilen AstraZeneca aşılarını yapmama kararı almıştı. Danimarka'ya da aynı partiden aşı gönderildiği belirtiliyor. 

    Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Avusturya'daki vaka ile AstraZeneca arasında bağlantı bulunduğuna dair hiçbir bulgu olmadığını belirtmişti. EMA'nın verdiği bilgilere göre, AstraZeneca aşılarının "ABV5300" adını taşıyan 1 milyon dozluk bölümü 17 ülkeye gönderilmişti. EMA, bu vakanın kurumun Güvenlik Komisyonu tarafından incelendiğini belirtmişti. 9 Mart'a kadar AB içinde AstraZeneca aşısı olan yaklaşık 3 milyon kişiden 22'sinde kanda pıhtılaşma tespit edildiğini ifade eden EMA, ancak bu sayının normalde görülen tromboz vakalarından daha fazla olmadığına işaret etti.  İngiltere-İsveç ortaklığına geliştirilen AstraZeneca'ya  ocak ayı içinde acil kullanım onayı verilmişti.

    Ayrıca Bkz. "Tek dozluk Johnson and Johnson aşısının Avrupa'da kullanımı için tavsiye kararı açıklandı"

    Danimarka'nın aşı ile ilgili kararının ardından, AstraZeneca sözcüsü ise "Faz 3 çalışmalarında aşının güvenilirliği kapsamlı olarak incelenmiş ve uzmanlar tarafından değerlendirilen verilerde, aşının genelde iyi bir şekilde tolere edildiği onaylanmıştır" açıklamasında bulundu.



    https://www.dw.com/tr/danimarka-ve-norve%C3%A7-astrazeneca-a%C5%9F%C4%B1s%C4%B1n%C4%B1n-kullan%C4%B1m%C4%B1n%C4%B1-durdurdu/a-56839773
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    Samsung'un yapay zeka destekli görünmez klavyesi

    TheJudgé 1 gün önce

    Görünmez klavyede görmeden tuşlara nasıl basıcaz ? bunu ancak görmeden klavye kullanan insanlar yapar

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    Şıh Hazretleri (- -) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen mokoko_TR
    "Batı"dan başka aşı üreten hangi ülke var merak ettim? Ugandalılar Ganalılar aşı üretti de haberimiz mi yok? Çin güzellemesi yapacağınıza önce camilerinde içki içilen soykırıma uğrayan Uygur Türklerinin hesabını sorun. Tabi bir de 50 milyon aşı vardı bizim, onu da sorarsınız hazır gitmişken.
    "Batı"dan başka aşı üreten hangi ülke var merak ettim? Ugandalılar Ganalılar aşı üretti de haberimiz mi yok? Çin güzellemesi yapacağınıza önce camilerinde içki ...
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    Şıh Hazretleri (- -) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) mokoko_TR
    Araplara gelince "Müslüman kardeşlerimiz, zulüm görüyorlar" demeyi biliyorsunuz, Türkler söz konusu olduğu zaman çoğu ülkenin kabul ettiği soykırım "uydurma, montaj" mı oldu? Sizin yatacak yeriniz bile yok. Sinovac'ı kim kullanıyor? Kötü bir aşı demiyorum ama çok mükemmel bir aşı ise, dünyada 5-6 ülke haricinde kim kullanıyor?

    Akıllı olsaydın sen de stok yapsaydın, sen erken davranıp kime gittin aşı istedin de onlar sana yok dedi? Biontech'in sahibi adam sırf Türk olduğu için zorla imzalattı, bizimkilerin niyeti bile yoktu. Gerçi parayı 5 yandaşa dağıtmak varken kim halka versin değil mi? O zaman şu ayda şu kadar aşı gelecek, efenim sürec mikemmel demeyeceksin. Ya da dediysen sözünde duracaksın, "gevşek gevşek" konuşmayacaksın, kapiş?
    Araplara gelince "Müslüman kardeşlerimiz, zulüm görüyorlar" demeyi biliyorsunuz, Türkler söz konusu olduğu zaman çoğu ülkenin kabul ettiği soykırım "uydurma, mo...
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    mokoko_TR 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    batılı aşıları merakla şevkle bekleyen bi kitle vardı burda seküler olan, bu kitle neder bu işe acaba ?
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    Şıh Hazretleri (- -) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kıvır, kıvır bakalım verecek cevap bulamadın ya, engellemiş bir de Söz konusu Araplar oldu ya, nasıl aslan kesildin hemen, peeh pabucumun Müslümanları.

    Çocukmuşum. Beğenmediği Batılılar, Mayıs ayında Haziran ayında milyonlarca doz için sözleşme imzalarken Türkiye ne zaman imzaladı sözleşmeyi? İmzalanan sözleşmedeki kaç doz aşının kaçı geldi Türkiye'ye? Yazın sizin eliniz armut mu topluyordu o aylarda? Ama yok, Damat bey dolar yakıyordu, sırf dolar çıkmasın diye.
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    TIGERSHARK 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Batılılar rus aşısına bok atıyordu ama bakıyorum da en kusursuz aşı yine rusların.
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    mokoko_TR 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    batılı aşıları merakla şevkle bekleyen bi kitle vardı burda seküler olan, bu kitle neder bu işe acaba ?
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    Şıh Hazretleri (- -) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) mokoko_TR
    "Batı"dan başka aşı üreten hangi ülke var merak ettim? Ugandalılar Ganalılar aşı üretti de haberimiz mi yok? Çin güzellemesi yapacağınıza önce camilerinde içki içilen soykırıma uğrayan Uygur Türklerinin hesabını sorun. Tabi bir de 50 milyon aşı vardı bizim, onu da sorarsınız hazır gitmişken.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) mokoko_TR
    Ne oldu arabistan,katar falan aşı üretti de bizim mi haberimiz yok ? Faz 1 çalışmalarına katıl istersen, şifalıdır
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