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    Elon Musk: Şimdi de Coca-Cola'yı satın alıp içine tekrar kokain koyacağım

    Twitter'ı satın alan Elon Musk ilginç tweet'lerine devam ediyor. Milyarder girişimcinin hedefinde ise bu kez Coca-Cola ve McDonald's var.                        
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    Elon Musk: Coca-Cola'yı satın alıp içine tekrar kokain koyacağım
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    Twitter'ı satın almak için anlaşma yaptığını açıklayan SpaceX ve Tesla'nın kurucusu milyarder Elon Musk, Coca-Cola ve McDonald's'ı hedef seçti ve bu iki şirket hakkında ilginç tweet'ler paylaştı.

    Musk, Twitter hesabında "Şimdi de Coca-Cola'yı satın alıp içine tekrar kokain koyacağım." şeklinde bir tweet paylaştı ve gönderi kısa süre içinde milyonlarca beğeni ve yüz binden fazla retweet aldı.

    Başka bir mesajda ise tüm dondurma makinelerini tamir etmek ve düzeltmek için McDonald's'ı satın alacağını söylediği bir tweet görseli paylaştı. Gönderiye yapılan yorumlara cevap olarak da "mucizeler yaratamayacağı" şakasını yaptı.

    Bazı kullanıcılar ciddiye aldı

    Musk'ın gelecekteki satın alımlarıyla ilgili mesajlar, Twitter'ı olabildiğince eğlenceli ve ilginç hale getirme arzusunu tweetlemeden önce geldi. Ancak, bazı kullanıcılar tüm bu ifadeleri ciddiye aldı.

    Hatta bir tanesi Musk'ın neden Coca-Cola'yı satın alamayacağını açıkladı. Şirketin piyasa değeri, milyarderin servetinden daha fazlaydı: 285 milyar dolar. Musk sosyal ağ Twitter'ı 44 milyar dolara satın almıştı. Girişimciye göre Twitter, mülkiyet değişikliğinden sonra ifade özgürlüğü için küresel bir platform haline gelmeli.

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    L
    linkci_sude 13 saat önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 13 saat önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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