Elon Musk: Şimdi de Coca-Cola'yı satın alıp içine tekrar kokain koyacağım

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Twitter'ı satın almak için anlaşma yaptığını açıklayan SpaceX ve Tesla'nın kurucusu milyarder Elon Musk, Coca-Cola ve McDonald's'ı hedef seçti ve bu iki şirket hakkında ilginç tweet'ler paylaştı.

Musk, Twitter hesabında "Şimdi de Coca-Cola'yı satın alıp içine tekrar kokain koyacağım." şeklinde bir tweet paylaştı ve gönderi kısa süre içinde milyonlarca beğeni ve yüz binden fazla retweet aldı.

Başka bir mesajda ise tüm dondurma makinelerini tamir etmek ve düzeltmek için McDonald's'ı satın alacağını söylediği bir tweet görseli paylaştı. Gönderiye yapılan yorumlara cevap olarak da "mucizeler yaratamayacağı" şakasını yaptı.

Bazı kullanıcılar ciddiye aldı

Musk'ın gelecekteki satın alımlarıyla ilgili mesajlar, Twitter'ı olabildiğince eğlenceli ve ilginç hale getirme arzusunu tweetlemeden önce geldi. Ancak, bazı kullanıcılar tüm bu ifadeleri ciddiye aldı.

Hatta bir tanesi Musk'ın neden Coca-Cola'yı satın alamayacağını açıkladı. Şirketin piyasa değeri, milyarderin servetinden daha fazlaydı: 285 milyar dolar. Musk sosyal ağ Twitter'ı 44 milyar dolara satın almıştı. Girişimciye göre Twitter, mülkiyet değişikliğinden sonra ifade özgürlüğü için küresel bir platform haline gelmeli.

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Elon Musk: Coca-Cola'yı satın alıp içine tekrar kokain koyacağım