    Çocuklara yönelik sosyal medya yasağı dünyaya yayılıyor: Finlandiya da harekete geçti

    Sosyal medya yasağı globalleşiyor. Avustralya, Fransa, Danimarka gibi ülkelerden sonra Finlandiya da belli bir yaşın altındaki çocuk ve ergenlere sosyal medyayı yasaklamak için harekete geçiyor.

    Gençlere yönelik sosyal medya yasağı dünyaya yayılıyor: Finlandiya da harekete geçi Tam Boyutta Gör
    Avustralya, geçtiğimiz yılın Aralık ayında sosyal medyaya yönelik yasağı yürürlüğe koyarak, 16 yaşının altındaki çocuklara ve ergenlere sosyal medyayı yasaklayan ilk ülke oldu. O dönemde, bunun diğer ülkeler için de emsal teşkil edebilecek bir uygulama olduğunu sizinle paylaşmıştık. Nitekim öyle de oldu. Aradan geçen sürede Avustralya'ya başka ülkeler de katıldı. Üstelik önümüzdeki dönemde bu ülkelerin sayıları daha da artacak gibi görünüyor.

    Finlandiya da 16 Yaşının Altına Sosyal Medyayı Yasaklamaya Hazırlanıyor

    Avustralya'dan sonra Fransa ve Danimarka'nın da benzer yasalar hazırlamaya başlaması, Finlandiya'yı da harekete geçirdi. Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, 15 yaşının altına yönelik bir sosyal medya yasağının gündemlerinde olduğunu açıkça gösterdi. Geçtiğimiz günlerde ülkede yapılan bir anket de Finlandiya nüfusunun neredeyse üçte ikisinin bu yasağı desteklediğini ortaya koydu.

    Çocuklara ve ergenlere yönelik bu sosyal medya kısıtlamaları Avrupa kıtasıyla da sınırlı değil. Şu anda Hindistan'da da benzer yasalar üzerinde görüşülüyor. Bildiğiniz üzere Türkiye'de de son dönemde bu yönde adımlar atılıyor. 15 yaşının altındaki çocuklara sosyal medyayı yasaklayacak olan yasa tasarısının yakında TBMM'de görüşülmesi bekleniyor.

    Dünyanın dört bir yanında paralel olarak alınan bu kararlar, bu girişimin önümüzdeki dönemde daha global bir hâl alabileceğini gösteriyor. Avustralya örneği diğer ülkeler için bir emsal oluşturup fitili ateşlemiş görünüyor.

    Tabii bununla birlikte devlet yöneticilerinin bilgi akışını kontrol etme gayretlerinin de bu konuda ek bir motivasyon sağladığını varsayabiliriz. Son dönemde özellikle Batılı ve İsrailli politikacıların, TikTok gibi sosyal ağlar yüzünden artık kamuoyundaki algıyı kontrol etmekte zorlandıklarını itiraf ettiklerine şahit olmuştuk. Örneğin Gazze'de yaşananlar sırasında sosyal medya İsrail'in başını epey ağrıtmış ve özellikle gençlerin hem İsrail'e hem de ABD'ye yönelik algısını son derece negatif hâle getirmişti. Tam da böyle bir dönemde bu tarz yasakların üst üste gelmesi, çocukların ruh sağlığının politikacıların aklındaki tek şey olmayabileceği şeklinde de yorumlanabilir. Neticede sosyal medyanın çocukların ve ergenlerin ruh sağlığını olumsuz etkilediği gerçeği, yıllar önce açıkça ortaya konulmuş ama bugüne kadar pek dikkate alınmamıştı.

