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Elon Musk'ın yeni nesil uzay kapsülüne bir de böyle bakın

SpaceX, uzaya insan taşımak için kullanacağı Crew Dragon isimli uzay kapsülünü dün basın görevlilerine sergiledi. İşte kapsülün en ince detaylarına kadar görüntüleri:
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Elon Musk'ın popüler uzay şirketi SpaceX, önümüzdeki yıl itibarıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) astronot taşımaya başlayacak. Bu görev için 'Crew Dragon' isimli uzay aracını hazırlayan şirket, geçtiğimiz günlerde yeni nesil kapsülünü ilk kez basın görevlilerine sergiledi. SpaceX'in daveti üzerine şirketin Kaliforniya'daki merkezine giden gazeteciler, uzay aracının taklit modelini en ince detaylarına kadar görüntüledi


NASA'nın geçtiğimiz haftalarda açıkladığı takvime göre Crew Dragon ilk test uçuşlarına önümüzdeki Kasım ayında çıkacak. Sonrasında ise kapsülün insanlı yörünge uçuşlarının 2019'un Nisan ayında yapılması bekleniyor. İki görevin başarıyla sonlanması halinde bu sefer 2020 yılı gibi resmi ISS görevleri başlayacak.

Crew Dragon, şu anda ISS'e insan taşıyabilen tek uzay aracı konumundaki Soyuz kapsülüne göre çok daha geniş ve basit bir iç dizayna sahip. SpaceX, Crew Dragon'un toplam 7 kişiye kadar astronot taşıyabildiğini söylüyor. Ancak Uluslararası Uzay İstasyonu görevlerinde maksimum 4 astronot uzaya taşınacak. Bu nedenle fotoğraflarda uzay aracının içerisinde dört kişilik koltuk yer alıyor.

SpaceX basın davetinde ayrıca astronotların Crew Dragon içerisinde giyecekleri uzay kıyafetini de sergiledi. Elon Musk'ın ilk kez geçtiğimiz yıl ortaya çıkardığı kıyafet, estetik ve fonksiyonelliğin bir araya getirildiği fütüristik dizaynıyla epey ilgi çekmişti.

Tabi SpaceX'in estetik anlamda göze çok hoş görünen bu yeni nesil uzay kıyafetlerini NASA'nın iri, hantal astronot giysileriyle bir tutmamak gerekiyor. Zira paylaşılan fotoğraflardaki giysiler yalnızca Crew Dragon içerisi gibi hali hazırda basınçlı olan ortamlarda kullanılabilecek. Yani uzayın derin, karanlık, soğuk boşluğunda bu giysilerin herhangi bir fonksiyonelliği bulunmuyor. Bu giysilerle bir uzay yürüyüşüne çıkmak mümkün değil.


https://www.space.com/41494-spacex-crew-dragon-spaceship-inside-look.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Tommy Shelby 9 ay
İyiymiş
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Moving On 9 ay
Harika olmuş.
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stalker(1979) 9 ay
Adam uzaya estetik kazandırmış resmen :)
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nefendim 9 ay
Elon musk mı tasarlamış
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