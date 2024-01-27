Musk'ın beyin implantı şirketi ölümcül maddeleri yasa dışı taşırken yakalandı

Reuters'in ABD Ulaştırma Bakanlığı belgelerine dayanarak yayınladığı habere göre, insan beyni için elektronik implantlar geliştiren işadamı Elon Musk'ın şirketi Neuralink, tehlikeli maddelerin yasa dışı taşınması nedeniyle para cezasına çarptırıldı.
Şubat 2023'te Teksas ve Kaliforniya'daki Neuralink tesislerinde yapılan denetimler sırasında, müfettişler şirketin kendisini tehlikeli madde taşıyıcısı olarak kaydettirmediğini tespit etti.
Komik bir para cezası verildi
Ayrıca, yanıcı sıvı Ksilen de dahil olmak üzere tehlikeli atıkların uygunsuz bir şekilde paketlendiği tespit edildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, ksilen baş ağrısı, baş dönmesi, kafa karışıklığı, kas koordinasyonu kaybı ve hatta ölüme neden olabiliyor.
Belgelere göre ABD Ulaştırma Bakanlığı, Neuralink'in sorunları gidermeyi kabul etmesi nedeniyle şirkete 2480 dolar para cezası verdi. Kayıtlarda Neuralink'in neden tehlikeli madde taşıması gerektiği ya da ihlallerin herhangi bir zarara yol açıp açmadığı belirtilmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.