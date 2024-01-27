Musk'ın beyin implantı şirketi ölümcül maddeleri yasa dışı taşırken yakalandı

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Reuters'in ABD Ulaştırma Bakanlığı belgelerine dayanarak yayınladığı habere göre, insan beyni için elektronik implantlar geliştiren işadamı Elon Musk'ın şirketi Neuralink, tehlikeli maddelerin yasa dışı taşınması nedeniyle para cezasına çarptırıldı.

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Şubat 2023'te Teksas ve Kaliforniya'daki Neuralink tesislerinde yapılan denetimler sırasında, müfettişler şirketin kendisini tehlikeli madde taşıyıcısı olarak kaydettirmediğini tespit etti.

Komik bir para cezası verildi

Ayrıca, yanıcı sıvı Ksilen de dahil olmak üzere tehlikeli atıkların uygunsuz bir şekilde paketlendiği tespit edildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, ksilen baş ağrısı, baş dönmesi, kafa karışıklığı, kas koordinasyonu kaybı ve hatta ölüme neden olabiliyor.

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Belgelere göre ABD Ulaştırma Bakanlığı, Neuralink'in sorunları gidermeyi kabul etmesi nedeniyle şirkete 2480 dolar para cezası verdi. Kayıtlarda Neuralink'in neden tehlikeli madde taşıması gerektiği ya da ihlallerin herhangi bir zarara yol açıp açmadığı belirtilmiyor.

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Neuralink tehlikeli madde taşıma kurallarını ihlal etti