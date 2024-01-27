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    Musk'ın beyin implantı şirketi ölümcül maddeleri yasa dışı taşırken yakalandı

    Elon Musk'ın beyin implantı şirketi Neuralink'in ölümcül maddeleri, yasalara aykırı şekilde ruhsatsız olarak taşıdığı ortaya çıktı.                              

    Neuralink tehlikeli madde taşıma kurallarını ihlal etti Tam Boyutta Gör

    Reuters'in ABD Ulaştırma Bakanlığı belgelerine dayanarak yayınladığı habere göre, insan beyni için elektronik implantlar geliştiren işadamı Elon Musk'ın şirketi Neuralink, tehlikeli maddelerin yasa dışı taşınması nedeniyle para cezasına çarptırıldı.

    Şubat 2023'te Teksas ve Kaliforniya'daki Neuralink tesislerinde yapılan denetimler sırasında, müfettişler şirketin kendisini tehlikeli madde taşıyıcısı olarak kaydettirmediğini tespit etti.

    Komik bir para cezası verildi

    Ayrıca, yanıcı sıvı Ksilen de dahil olmak üzere tehlikeli atıkların uygunsuz bir şekilde paketlendiği tespit edildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, ksilen baş ağrısı, baş dönmesi, kafa karışıklığı, kas koordinasyonu kaybı ve hatta ölüme neden olabiliyor.

    Neuralink tehlikeli madde taşıma kurallarını ihlal etti Tam Boyutta Gör

    Belgelere göre ABD Ulaştırma Bakanlığı, Neuralink'in sorunları gidermeyi kabul etmesi nedeniyle şirkete 2480 dolar para cezası verdi. Kayıtlarda Neuralink'in neden tehlikeli madde taşıması gerektiği ya da ihlallerin herhangi bir zarara yol açıp açmadığı belirtilmiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 4 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 6 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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