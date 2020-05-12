Elon Musk, karantina kurallarını çiğniyor: "Üretime geri dönüyoruz, isterseniz beni tutuklayın"

COVID-19 pandemisinin bile en çok konuşulan isimlerinden birisi olmayı başaran Elon Musk, yine ilginç bir işe imza atmaya hazırlanıyor. Bugün Twitter üzerinden bir açıklama yapan Musk, koronavirüs kurallarını çiğneyerek Tesla araç üretimine geri döneceklerini duyurdu.
Elon Musk,"Tesla bugün, Alameda ilçesinin karantina kurallarına rağmen üretime geri dönüyor. Tüm çalışanlarımızla birlikte ben de üretim hatlarında olacağım. Birisinin tutuklanması gerekiyorsa bu kişinin ben olmasını isteyeceğim." ifadelerini kullandı.
Kaliforniya eyaletinin ilçelerinden olan Alameda'da, Mart ayının ortalarından bu yana karantina kuralları uygulanıyor. Tesla'nın bölgede yer alan fabrikası 23 Mart itibarıyla üretime ara vermek zorunda kalmıştı. Elon Musk ise bu durumdan pek memnun değil. Musk geride bıraktığımız birkaç haftalık süreçte, karantina uygulamalarını yoğun bir şekilde protesto ediyor ve bunların insanların özgürlüğüne müdahale eden faşist uygulamalar olduğunu ifade ediyordu.
Kaliforniya eyaletinde birçok bölgede 7 Mayıs itibarıyla fabrikalar yavaş yavaş açılmaya başlanmıştı. Alameda'da ise karantina kuralları sürüyor. Elon Musk, fabrikalar derhal açılmazsa Alameda ilçesini dava edeceğini belirtmişti.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Arkadaşın belirttiği bu durum siyasi nedenlere dayanıyorsa da yapacak birşey yok. Bu konuda yapılan her yorum dolaylı olarak siyasetle bağlantılı olacaktır.
Ayrıca millet bir alaka kurup eleştiri sınırları içerisinde bahsedebilir, bir sorun teşkil etmemeli.
Ama ben siyasi bir yorum göremedim.
Ah be Elon la la devam o halde... :)
Arkadaşın belirttiği bu durum siyasi nedenlere dayanıyorsa da yapacak birşey yok. Bu konuda yapılan her yorum dolaylı olarak siyasetle bağlantılı olacaktır.
Şu yorumdan bahsediyor muhtemelen. Bence gayet haklı. Yanıt verdiğiniz kişinin ilk cümlesini dikkatli okuyun "ülkeyi kötüleyen bir mesaj yazılır şimdi" diye başlıyor yazdıklarına. Ekran görüntüsünü paylaştığım yorum tam olarak bu tarz bir yorum. Alakalı/alakasız hemen her haberin altında açık açık veya üstü kapalı şekilde yapılan karalama yorumları ben de dahil buradaki pek çok insanı gerçekten bezdirdi artık. Hemen her konu bir şekilde siyasete bağlanabilir, ama gerçekten gerek var mı bunu yapmaya? İnsanların huzurunu kaçıracak, birbirine kin ve nefrete sevk edecek saçma sapan siyasi tartışmalara girmeye de ülkemizi karalayıp kötülemeye de ülkemizi övüp göklere çıkarmaya da gerek yok. İnsan gibi konu hakkında yorum yapmak varken birbirlerine laf sokma çabasında olan hükümet destekçisi veya hükümet karşıtları gerçekten çok can sıkıyor. Konuyla ilgili yorum yazılması gerekiyor, konu üzerinden birilerine saldırmak veya birilerini kötülemek için değil.