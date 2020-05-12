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    Elon Musk, karantina kurallarını çiğniyor: "Üretime geri dönüyoruz, isterseniz beni tutuklayın"

    Elon Musk, karantina kurallarını yoksayarak Tesla fabrikalarında üretime geri dönmeyi planlıyor. Musk, tutuklanmayı bile göze almış durumda.
    4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Elon Musk, karantina kurallarını çiğniyor:
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    COVID-19 pandemisinin bile en çok konuşulan isimlerinden birisi olmayı başaran Elon Musk, yine ilginç bir işe imza atmaya hazırlanıyor. Bugün Twitter üzerinden bir açıklama yapan Musk, koronavirüs kurallarını çiğneyerek Tesla araç üretimine geri döneceklerini duyurdu.

    Elon Musk,"Tesla bugün, Alameda ilçesinin karantina kurallarına rağmen üretime geri dönüyor. Tüm çalışanlarımızla birlikte ben de üretim hatlarında olacağım. Birisinin tutuklanması gerekiyorsa bu kişinin ben olmasını isteyeceğim." ifadelerini kullandı.

    Kaliforniya eyaletinin ilçelerinden olan Alameda'da, Mart ayının ortalarından bu yana karantina kuralları uygulanıyor. Tesla'nın bölgede yer alan fabrikası 23 Mart itibarıyla üretime ara vermek zorunda kalmıştı. Elon Musk ise bu durumdan pek memnun değil. Musk geride bıraktığımız birkaç haftalık süreçte, karantina uygulamalarını yoğun bir şekilde protesto ediyor ve bunların insanların özgürlüğüne müdahale eden faşist uygulamalar olduğunu ifade ediyordu.

    Kaliforniya eyaletinde birçok bölgede 7 Mayıs itibarıyla fabrikalar yavaş yavaş açılmaya başlanmıştı. Alameda'da ise karantina kuralları sürüyor. Elon Musk, fabrikalar derhal açılmazsa Alameda ilçesini dava edeceğini belirtmişti.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    EagleTibet (Eagle Tibet) 4 gün en beğenilen
    Tam dicektim ki ülkeyi kötüleyen bir mesaj yazılır şimdi demeye gerek kalmadan yazılmış bile... DonanımHaber değil siyaset sitesi artık iyice sıkıntı vermeye başladı bu durum ve maşallah ne kadar ülkeye, dünyaya yön veren insan varsa bu site çatısına toplanmış. Yahu madem bu ülkede bu kadar cevherler var çalışsanıza ülkeyi ileri götürsenize ne işiniz var burada herrr haberin altına bir siyasi yorum. Gerçekten sıkıldım artık teknoloji sitesi mi siyaset sitesi mi belli değil (ki bir de herkes bilgili arkadaş muhalifini destekleyen de bilgili iktidarı destekleyen de hiçbirinize de laf anlatılmıyor). Hayır bu sitenin forumunda siyaset bölümü de var gidin oraya yahu orada tartışın kapitalist elon musk'ın haberinin altında bile bu yorumları yapıyorsunuz. Ben eskiden bu siteye yorum okumaya girerdim, ne adamlar vardı, ne tartışmalar yapılırdı... şimdi her konuda siyaset yapılıyor, sıkıcı oldu artık...
    Tam dicektim ki ülkeyi kötüleyen bir mesaj yazılır şimdi demeye gerek kalmadan yazılmış bile... DonanımHaber değil siyaset sitesi artık iyice sıkıntı vermeye ba...
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    5 Yanıt Yanıtla +67
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    CWaRRioR 4 gün EagleTibet
    En beğenilen yorum olarak ilk bu yorumu okudum, sonra gözlerim o eleştirdiğin siyasi yorumları aradı ama açıkçası siyasi vasıfta hiçbir yorum göremedim. Yani ortada iktidar ya da muhaliflik bir yorum yok, sadece bir arkadaş durumu yazmış. Zaten haber içeriği de teknolojiden ziyade durum haberi.

    Arkadaşın belirttiği bu durum siyasi nedenlere dayanıyorsa da yapacak birşey yok. Bu konuda yapılan her yorum dolaylı olarak siyasetle bağlantılı olacaktır.
    1 Yanıt Yanıtla +40
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    KodBükücü (Güray Sun) 4 gün EagleTibet
    Nerde yav siyasi yorum... :)
    Ayrıca millet bir alaka kurup eleştiri sınırları içerisinde bahsedebilir, bir sorun teşkil etmemeli.
    Ama ben siyasi bir yorum göremedim.
    Yanıtla +9
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    monacomen 4 gün EagleTibet
    Bravo bundan daha açık ve net bir yazı olamazdı. Şimdi gelir troll ve karalama ordusu, kirli klavyeleri ile sağa sola algı kasar giderler boş ver.
    Yanıtla +2
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    redoracle (yıldırım coolboy) 4 gün
    Ah be elon burada açaydın fabrikayı istersen 7/24 salgın vs demeden üretim yapabilirdin oysaki, işçiler salgına mı yakalandı,maskesi mi yok vs burda hiç düşünmene gerek kalmazdı.
    Ah be elon burada açaydın fabrikayı istersen 7/24 salgın vs demeden üretim yapabilirdin oysaki, işçiler salgına mı yakalandı,maskesi mi yok vs burda hiç düşünm...
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    3 Yanıt Yanıtla +44
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    metamm (Mustafa Çeliköz) 4 gün redoracle
    Çok değerli yorumunuz için teşekkürler. Ben Elon beyin danışmanıyım. Sizin bu tavsiyeniz üzere hemen Türkiye'de fabrika kuracağız.
    Yanıtla +13
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    assassinjoy (Berk Özdek) 4 gün redoracle
    Sizin OSD'de alınan kararlar ve ülkemizde salgına karşı tüm otomotiv fabrikasında çalışanların; yemekhane, servis, soyunma odaları, hatlar, dinlenme alanları, destekler vb. yapılan değişiklikler ve yeni uygulamalar hakkında bilginiz var mıdır? Elbette yok, neden olsun ki değil mi?!
    Ah be Elon la la devam o halde... :)
    Yanıtla +8
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    CWaRRioR 4 gün EagleTibet
    En beğenilen yorum olarak ilk bu yorumu okudum, sonra gözlerim o eleştirdiğin siyasi yorumları aradı ama açıkçası siyasi vasıfta hiçbir yorum göremedim. Yani ortada iktidar ya da muhaliflik bir yorum yok, sadece bir arkadaş durumu yazmış. Zaten haber içeriği de teknolojiden ziyade durum haberi.

    Arkadaşın belirttiği bu durum siyasi nedenlere dayanıyorsa da yapacak birşey yok. Bu konuda yapılan her yorum dolaylı olarak siyasetle bağlantılı olacaktır.
    En beğenilen yorum olarak ilk bu yorumu okudum, sonra gözlerim o eleştirdiğin siyasi yorumları aradı ama açıkçası siyasi vasıfta hiçbir yorum göremedim. Yani or...
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    1 Yanıt Yanıtla +40
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    YoYoxP (Ozan Bingöl) 3 gün CWaRRioR
    [image]https://prnt.sc/sfk1ce[/image]

    Şu yorumdan bahsediyor muhtemelen. Bence gayet haklı. Yanıt verdiğiniz kişinin ilk cümlesini dikkatli okuyun "ülkeyi kötüleyen bir mesaj yazılır şimdi" diye başlıyor yazdıklarına. Ekran görüntüsünü paylaştığım yorum tam olarak bu tarz bir yorum. Alakalı/alakasız hemen her haberin altında açık açık veya üstü kapalı şekilde yapılan karalama yorumları ben de dahil buradaki pek çok insanı gerçekten bezdirdi artık. Hemen her konu bir şekilde siyasete bağlanabilir, ama gerçekten gerek var mı bunu yapmaya? İnsanların huzurunu kaçıracak, birbirine kin ve nefrete sevk edecek saçma sapan siyasi tartışmalara girmeye de ülkemizi karalayıp kötülemeye de ülkemizi övüp göklere çıkarmaya da gerek yok. İnsan gibi konu hakkında yorum yapmak varken birbirlerine laf sokma çabasında olan hükümet destekçisi veya hükümet karşıtları gerçekten çok can sıkıyor. Konuyla ilgili yorum yazılması gerekiyor, konu üzerinden birilerine saldırmak veya birilerini kötülemek için değil.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Askaparta 15 sa.
    Git Mars'ta yaşa.
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    formgonder2055 (regaip duman) 3 gün
    elon musk bitcoinden önce sönecek, adamın işi gücü şov.
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    emirugur27 3 gün
    bizim patronla Elon Musk aynı kafadan desene o zaman
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    baykus_reyis (Deniz Arabacıoğlu) 4 gün
    Anlayan okusun anlamayan da çevirsin. Ota b.ka fikriniz olmadan kin kusmayın.
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    DH Specialist (Emre ) 4 gün
    Sahte salgına karşı duruşunu göstermiş.

    Hala corona virüsün ciddi bir şey olduğunu sananlar var.
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    ppobelter 4 gün
    İsterseniz değildir o “yiyiyorsa” dır..
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    blackzeros 4 gün
    e çakma iron man bu kadar oluyor işte.
    kapitalizmin büyük kahramanları.

    araştırma gliştirmede çalışan ürünü üreten mühendisin adını bilmezsin ama parayı vereni büyük dahi diye pazarlarsan olacağı budur.
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    cabriyo (Emin Tuncer) 4 gün
    bilim adamı zannettik, roma derebeyi çıktı.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    8016 kez okundu.
    17 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    elon musk, Bilim ve Teknoloji
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