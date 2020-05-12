Elon Musk, karantina kurallarını çiğniyor: "Üretime geri dönüyoruz, isterseniz beni tutuklayın"

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COVID-19 pandemisinin bile en çok konuşulan isimlerinden birisi olmayı başaran Elon Musk, yine ilginç bir işe imza atmaya hazırlanıyor. Bugün Twitter üzerinden bir açıklama yapan Musk, koronavirüs kurallarını çiğneyerek Tesla araç üretimine geri döneceklerini duyurdu.

Elon Musk,"Tesla bugün, Alameda ilçesinin karantina kurallarına rağmen üretime geri dönüyor. Tüm çalışanlarımızla birlikte ben de üretim hatlarında olacağım. Birisinin tutuklanması gerekiyorsa bu kişinin ben olmasını isteyeceğim." ifadelerini kullandı.

Kaliforniya eyaletinin ilçelerinden olan Alameda'da, Mart ayının ortalarından bu yana karantina kuralları uygulanıyor. Tesla'nın bölgede yer alan fabrikası 23 Mart itibarıyla üretime ara vermek zorunda kalmıştı. Elon Musk ise bu durumdan pek memnun değil. Musk geride bıraktığımız birkaç haftalık süreçte, karantina uygulamalarını yoğun bir şekilde protesto ediyor ve bunların insanların özgürlüğüne müdahale eden faşist uygulamalar olduğunu ifade ediyordu.

Kaliforniya eyaletinde birçok bölgede 7 Mayıs itibarıyla fabrikalar yavaş yavaş açılmaya başlanmıştı. Alameda'da ise karantina kuralları sürüyor. Elon Musk, fabrikalar derhal açılmazsa Alameda ilçesini dava edeceğini belirtmişti.

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