Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elon Musk karbon salınımını azaltmak için 100 milyon dolar ödül hazırladı

    Çevreye yıkıcı etkisi olan karbon salınımını azaltmak için Elon Musk bir proje yarışması düzenlemeye hazırlanıyor. Yarışmada ödül havuzu 100 milyon dolar olacak.
    2 sa. (Son Güncelleme: 32 dk.)
    342
    19
    2
    Cep Tel Aksesuarları
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Elon Musk karbon salınımını azaltmak için 100 milyon dolar ödül hazırladı
    Tam Boyutta Gör

    Dünyanın en zengin insanı yarışında liderlik mücadelesi veren ve zaman zaman yaptığı garip çıkışlarla teknoloji gündemini belirleyen Elon Musk önümüzdeki hafta çevre adına önemli bir hamle yapıyor.

    100 milyon dolar ödül

    Karbon salınımı bugün dünyamızın en büyük sorunlarından birisi ve çevreye olan etkisi yıkıcı olmaya başladı. Teknoloji devleri üretim tesislerindeki karbon salınımını en aza indirmek veya sıfırlamak için projeler geliştiriyor. Elon Musk da bir proje yarışması düzenleyecek.

    İlginizi Çekebilir Avatar Acer’dan fonksiyonel iki tam kablosuz kulaklık

    Ayrıca Bkz. "Gigabyte 7 GB/s’ye ulaşabilen Aorus Gen4 7000S SSD’sini duyurdu"

    Detayları gelecek hafta belli olacak yarışmada 100 milyon dolarlık bir ödül havuzu ayrılmış.Yarışmanın amacı karbon salınımını azaltmakta önemli bir rol oynayan karbon yakalama projeleri geliştirmek. Karbon salınımını en aza indirecek şekilde farklı projeler geliştiren ve ödül almaya hak kazanan projeler bu havuzdan yararlanacak.

    Şimdiden Twitter gönderisine sayısız proje planları gönderilmiş durumda ancak ormanların korunarak karbon salınımının en aza indirileceğini ve bu paraların da bu doğrultuda harcanmasını isteyenler de çoğunlukta.

     

     



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    5 bin dolarlık elektrikli motosiklet: Sondors Metacycle

    U
    unununium

    Motor ucubeye benziyor futuristik tasarım yapacağım diye daha da kötü yapmışlar

    6 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    cengizhan72 (cengiz han) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu işin ucu Elon Musk 'ın lehine olacak gibi gözüküyor. Pilli araçları çoğaltmak gibi.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Feyzuli 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Trump varken yapsaydı bunu :D
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 dk. SolarWinds siber saldırısında son kurban Malwarebytes 33 dk. Apple sanal gerçeklik kaskı prototip aşamasında 1 sa. Yeni James Bond filmi No Time to Die tekrar ertelendi ve toplamda 1.5 yıl ertelenmiş oldu 1 sa. Türk yapımı simülasyon oyunu Toy Tinker Simulator'ın deneme sürümü Steam'de yayınlandı 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Elon Musk karbon salınımını azaltmak için 100 milyon dolar ödül hazırladı Sonraki Samsung, Galaxy S10 için yayınladığı Android 11 güncellemesini geri çekti 3 sa. Yeni nesil Volkswagen Caddy Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 3 sa. Uncharted ve Morbius başta olmak üzere bazı Sony filmleri ertelendi 4 sa. Araç muayenede kredi kartı dönemi başladı 4 sa. Realme Watch 2'nin teknik özellikleri ve görüntüleri ortaya çıktı 4 sa. Chrome 88, gelişmiş şifre güvenliği ve yönetimi sağlıyor 5 sa. FIFA 21, 2020'de Avrupa'nın en çok satan kutulu oyun oldu 5 sa. Activision Blizzard'ın piyasa değeri açıklandı: 72 milyar dolar! 6 sa. realme Watch S’in dikkat çeken özellikleri 10 sa. Huawei Mate X2'nin teknik detayları sızdırıldı: Android 10'u çalıştıracak 11 sa. SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom mobil cihazlar için yayınlandı 12 sa. Acer’dan fonksiyonel iki tam kablosuz kulaklık 13 sa. Facebook, görme engelli kullanıcılar için fotoğraf açıklamalarını iyileştiriyor 14 sa. Resident Evil Village'tan yeni bilgiler açıklandı: PS5 demosu, çıkış tarihi, oynanış videosu 14 sa. Federal mahkeme, Trump’ın kömür dostu çevre planını geçersiz kıldı 15 sa. 5 bin dolarlık elektrikli motosiklet: Sondors Metacycle 15 sa. Google, başka bir üst düzey yapay zeka etikçisini araştırıyor 15 sa. Yeni bir Game of Thrones dizisi daha duyuruldu: İşte konusu 16 sa. Hitman III, Xbox Series X'te PS5'e göre daha iyi çalışıyor 16 sa. Android için Firefox, uzantıların yüklenmesini kolaylaştıracak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız