Elon Musk karbon salınımını azaltmak için 100 milyon dolar ödül hazırladı

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Dünyanın en zengin insanı yarışında liderlik mücadelesi veren ve zaman zaman yaptığı garip çıkışlarla teknoloji gündemini belirleyen Elon Musk önümüzdeki hafta çevre adına önemli bir hamle yapıyor.

100 milyon dolar ödül

Karbon salınımı bugün dünyamızın en büyük sorunlarından birisi ve çevreye olan etkisi yıkıcı olmaya başladı. Teknoloji devleri üretim tesislerindeki karbon salınımını en aza indirmek veya sıfırlamak için projeler geliştiriyor. Elon Musk da bir proje yarışması düzenleyecek.

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Detayları gelecek hafta belli olacak yarışmada 100 milyon dolarlık bir ödül havuzu ayrılmış.Yarışmanın amacı karbon salınımını azaltmakta önemli bir rol oynayan karbon yakalama projeleri geliştirmek. Karbon salınımını en aza indirecek şekilde farklı projeler geliştiren ve ödül almaya hak kazanan projeler bu havuzdan yararlanacak.

Şimdiden Twitter gönderisine sayısız proje planları gönderilmiş durumda ancak ormanların korunarak karbon salınımının en aza indirileceğini ve bu paraların da bu doğrultuda harcanmasını isteyenler de çoğunlukta.

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