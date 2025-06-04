SpaceX’in uzay temelli geliri NASA’yı geçecek

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Dünyanın en yoğun uzay fırlatma şirketi konumundaki SpaceX, 2025 yılı için 15,5 milyar dolar gelir hedefliyor. Şirketin CEO’su Elon Musk, sahibi olduğu X platformunda yaptığı açıklamada, SpaceX’in ticari gelirlerinin NASA’nın gelecek yılki toplam bütçesini geride bırakacağını belirtti.

Beyaz Saray, NASA için 2026 mali yılında yaklaşık 18,8 milyar dolarlık bir bütçe önerdi. Bu rakam, mevcut yaklaşık 25 milyar dolarlık bütçeye kıyasla ciddi bir kesintiye işaret ediyor. SpaceX’in beklentilerine göre, bu yıl şirketin gelirinin 1,1 milyar doları NASA kaynaklı olacak. Kalan büyük bölüm ise tamamen özel sektör faaliyetlerinden elde edilecek.

SpaceX, yeniden kullanılabilir roket sistemleri ve küresel internet altyapısı çalışmaları sayesinde son yıllarda ciddi bir büyüme ivmesi yakaladı. Şirketin Falcon 9 ve Falcon Heavy roketleri, düşük maliyetli fırlatma hizmetleri sayesinde hem ticari hem de devlet destekli birçok görevde tercih edilen bir seçenek haline geldi.

Hedef yeni bir rekor

2024 yılı, SpaceX için şimdiye kadarki en yoğun yıl oldu. Şirket 134 fırlatma gerçekleştirerek dünya genelinde en çok fırlatma yapan operatör unvanını pekiştirdi. SpaceX, 2025 yılı sonuna kadar bu rekoru kırmayı hedefliyor. Şirket yetkilileri, 170 fırlatma hedefiyle bu yılı kapatmayı planladıklarını geçtiğimiz hafta açıkladı.

Fırlatma faaliyetlerinin büyük kısmını, şirketin genişleyen Starlink uydu ağı oluşturuyor. Starlink, dünya genelinde geniş bant internet hizmeti sağlamak amacıyla binlerce uydunun yörüngeye yerleştirilmesini kapsıyor. Halihazırda yörüngede 7.500’den fazla aktif Starlink uydusu bulunuyor.

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2023 Kasım ayı itibarıyla Starlink'in nakit akışında başabaş noktasına ulaştığını belirten Musk, bu başarının SpaceX’in finansal sürdürülebilirliği açısından kritik bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Starlink'in halka arz edilmesi planlansa da, Musk şu ana dek kesin bir takvim açıklamış değil.

SpaceX’in geleceğe yönelik en iddialı projelerinden biri olan 122 metre uzunluğundaki Starship roketi ise, insanlığı Mars’a taşımada kilit bir rol oynayacak. Tamamen yeniden kullanılabilir olarak tasarlanan bu dev sistem, derin uzay görevleri için geliştiriliyor ve önümüzdeki yıllarda çok sayıda test ve görevde yer alması bekleniyor.

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