Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    SpaceX’in uzay temelli geliri NASA’yı geçecek

    Elon Musk liderliğindeki SpaceX’in bu yılki gelirinin yaklaşık 15,5 milyar dolar olacağı açıklandı. Musk, yaptığı açıklamada SpaceX’in gelirinin gelecek yıl NASA’nın bütçesini aşacağını ifade etti.

    SpaceX’in uzay temelli geliri NASA’yı geçecek Tam Boyutta Gör

    Dünyanın en yoğun uzay fırlatma şirketi konumundaki SpaceX, 2025 yılı için 15,5 milyar dolar gelir hedefliyor. Şirketin CEO’su Elon Musk, sahibi olduğu X platformunda yaptığı açıklamada, SpaceX’in ticari gelirlerinin NASA’nın gelecek yılki toplam bütçesini geride bırakacağını belirtti.

    Beyaz Saray, NASA için 2026 mali yılında yaklaşık 18,8 milyar dolarlık bir bütçe önerdi. Bu rakam, mevcut yaklaşık 25 milyar dolarlık bütçeye kıyasla ciddi bir kesintiye işaret ediyor. SpaceX’in beklentilerine göre, bu yıl şirketin gelirinin 1,1 milyar doları NASA kaynaklı olacak. Kalan büyük bölüm ise tamamen özel sektör faaliyetlerinden elde edilecek.

    SpaceX, yeniden kullanılabilir roket sistemleri ve küresel internet altyapısı çalışmaları sayesinde son yıllarda ciddi bir büyüme ivmesi yakaladı. Şirketin Falcon 9 ve Falcon Heavy roketleri, düşük maliyetli fırlatma hizmetleri sayesinde hem ticari hem de devlet destekli birçok görevde tercih edilen bir seçenek haline geldi.

    Hedef yeni bir rekor

    2024 yılı, SpaceX için şimdiye kadarki en yoğun yıl oldu. Şirket 134 fırlatma gerçekleştirerek dünya genelinde en çok fırlatma yapan operatör unvanını pekiştirdi. SpaceX, 2025 yılı sonuna kadar bu rekoru kırmayı hedefliyor. Şirket yetkilileri, 170 fırlatma hedefiyle bu yılı kapatmayı planladıklarını geçtiğimiz hafta açıkladı.

    Fırlatma faaliyetlerinin büyük kısmını, şirketin genişleyen Starlink uydu ağı oluşturuyor. Starlink, dünya genelinde geniş bant internet hizmeti sağlamak amacıyla binlerce uydunun yörüngeye yerleştirilmesini kapsıyor. Halihazırda yörüngede 7.500’den fazla aktif Starlink uydusu bulunuyor.

    2023 Kasım ayı itibarıyla Starlink'in nakit akışında başabaş noktasına ulaştığını belirten Musk, bu başarının SpaceX’in finansal sürdürülebilirliği açısından kritik bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Starlink'in halka arz edilmesi planlansa da, Musk şu ana dek kesin bir takvim açıklamış değil.

    SpaceX’in geleceğe yönelik en iddialı projelerinden biri olan 122 metre uzunluğundaki Starship roketi ise, insanlığı Mars’a taşımada kilit bir rol oynayacak. Tamamen yeniden kullanılabilir olarak tasarlanan bu dev sistem, derin uzay görevleri için geliştiriliyor ve önümüzdeki yıllarda çok sayıda test ve görevde yer alması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hiç sevgilisi olmamış kız miller alkol oranı vikars lpg yorumları internetten para kazanma taharet musluğu olmayan klozete nasıl takılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Poco X6 5G
    Poco X6 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire Lite
    Acer Aspire Lite
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum