Nvidia yongalı Star Wars robotları yakında tema parklarında

Nvidia ve Disney iş birliği
GTC 2025 konferansında pek çok önemli hızlandırıcı çözümünün yanı sıra Jensen Huang’ın etkileşime geçtiği mini droid büyük ilgi görmüştü. İnsansı robotlar ile birlikte satışa çıkacağı düşünülse de proje biraz daha farklı boyutta.
Nvidia, Google DeepMind ve Disney Research bu proje için bir araya gelmiş. Projenin amacı Star Wars filmlerinde gördüğümüz sevimli droid robotları aslına uygun bir şekilde geliştirerek Disney tema parklarında sergilemek. Normalde parklarda ziyaretçileri karşılayan droid robotlar vardı ancak yetenekleri sınırlıydı.
Firmalar gerçekçi fizik hareketleri için Newton adında bir fizik motoru geliştirmiş. Newton motoru yakın zamanda açık kaynak olarak kullanıma sunulacak. Sahneye çıkan BDX Blue adlı droid modelinde iki adet Nvidia yongası olduğu belirtiliyor. İlerleyen dönemlerde bu robotların sayısının artacağı belirtildi ancak son kullanıcıya bir satış olmayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!