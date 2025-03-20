Nvidia yongalı Star Wars robotları yakında tema parklarında

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Tam Boyutta Gör Son iki yılda yapay zekâ fırtınasını arkasına alarak yonga sektörünün dominant faktörü haline gelen Nvidia önemli bir iş birliğine imza atıyor. Yapay zekâ ile desteklenmiş Star Wars robotlarında Nvidia da yer alacak.

Nvidia ve Disney iş birliği

GTC 2025 konferansında pek çok önemli hızlandırıcı çözümünün yanı sıra Jensen Huang’ın etkileşime geçtiği mini droid büyük ilgi görmüştü. İnsansı robotlar ile birlikte satışa çıkacağı düşünülse de proje biraz daha farklı boyutta.

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Nvidia, Google DeepMind ve Disney Research bu proje için bir araya gelmiş. Projenin amacı Star Wars filmlerinde gördüğümüz sevimli droid robotları aslına uygun bir şekilde geliştirerek Disney tema parklarında sergilemek. Normalde parklarda ziyaretçileri karşılayan droid robotlar vardı ancak yetenekleri sınırlıydı.

Firmalar gerçekçi fizik hareketleri için Newton adında bir fizik motoru geliştirmiş. Newton motoru yakın zamanda açık kaynak olarak kullanıma sunulacak. Sahneye çıkan BDX Blue adlı droid modelinde iki adet Nvidia yongası olduğu belirtiliyor. İlerleyen dönemlerde bu robotların sayısının artacağı belirtildi ancak son kullanıcıya bir satış olmayacak.

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