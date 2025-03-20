Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia yongalı Star Wars robotları yakında tema parklarında

    Star Wars tema parklarında gördüğümüz karşılama ve bilgi robotları akıllanıyor. Nvidia yongalarıyla donatılan akıllı droid robotlar parklarda hizmet verecek.    
    Star Wars tema parklarında yeni dönem Tam Boyutta Gör
    Son iki yılda yapay zekâ fırtınasını arkasına alarak yonga sektörünün dominant faktörü haline gelen Nvidia önemli bir iş birliğine imza atıyor. Yapay zekâ ile desteklenmiş Star Wars robotlarında Nvidia da yer alacak. 

    Nvidia ve Disney iş birliği

    GTC 2025 konferansında pek çok önemli hızlandırıcı çözümünün yanı sıra Jensen Huang’ın etkileşime geçtiği mini droid büyük ilgi görmüştü. İnsansı robotlar ile birlikte satışa çıkacağı düşünülse de proje biraz daha farklı boyutta. 

    Nvidia, Google DeepMind ve Disney Research bu proje için bir araya gelmiş. Projenin amacı Star Wars filmlerinde gördüğümüz sevimli droid robotları aslına uygun bir şekilde geliştirerek Disney tema parklarında sergilemek. Normalde parklarda ziyaretçileri karşılayan droid robotlar vardı ancak yetenekleri sınırlıydı. 

    Firmalar gerçekçi fizik hareketleri için Newton adında bir fizik motoru geliştirmiş. Newton motoru yakın zamanda açık kaynak olarak kullanıma sunulacak. Sahneye çıkan BDX Blue adlı droid modelinde iki adet Nvidia yongası olduğu belirtiliyor. İlerleyen dönemlerde bu robotların sayısının artacağı belirtildi ancak son kullanıcıya bir satış olmayacak. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    P
    pskillercheto 1 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tok karnına içilmesi gereken ilaç aç karnına içilirse ne olur aracın önceki sahiplerini öğrenme apranax günde kaç kere içilir podye işlemli araç alınır mı sevgilim cinsellik konuşmak istiyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Oppo A60
    Oppo A60
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro M4
    Apple MacBook Pro M4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum