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    Hamster coin atak yaptı

    Elon Musk’ın dün paylaştığı gönderide ismi geçince Hamster coin fırladı. Neredeyse 3 katına kadar yükseliş gösteren Hamster coin, yatırımcısını da sevindirdi.   
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    Hamster coin
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    Elon Musk’ın bilinçli olarak mı yoksa tesadüfen mi paylaştığı bilinmez ancak kripto para dünyasına yön verdiği kesin. Doge coine ralli yaptıran, Shiba Inu’yu coşturan ve hatta yanlış anlama sonucu Signal kripto parasının bile uçuşa geçtiği Elon Musk tweetlerinde sıra Hamster coindeydi. 

    Hamster coin fırladı

    Dünyanın en büyük fabrikası olarak kabul edilen Giga Texas içerisinde 194 milyar Hamster barınabileceği ile ilgili bir videosuna yanıt veren Elon Musk, Hamster ifadesini metinde de kullanınca tepki gecikmedi. 

    Hamster coin gönderi ile birlikte 0.000000003850 dolar sınırından 0.000000009141 dolar seviyesine kadar çıktı. Sonrasında bir miktar düşüş ile 0.000000008200 dolar seviyelerine geldi. Hacim de günlük 1.6 milyon dolar oldu. 

    Geçtiğimiz aylarda siber saldırıya uğrayan ve neredeyse 7 kat düşen Hamster coin için Elon Musk adeta ilaç gibi geldi. En azından saldırı öncesindeki seviyelerine çıkmış oldu. Özellikle Türk yatırımcılar için iyi haber diyebiliriz. 


     

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 1 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 1 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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