Yapay zekadan Bitcoin tahmini: Batacak mı, çıkacak mı?

Tam Boyutta Gör Coin Price Forecast, Bitcoin'in değerine ilişkin 11 yıllık bir tahmin yayınladı. Tahmin, zaman verilerine, haberlere, düzenleyici faaliyetlere, sektör olaylarına, borsalardaki işlem hacimlerine ve elbette mevcut fiyatlara dayalı olarak yapay zeka tarafından oluşturuldu. Peki yapay zeka ana kripto paranın geleceği hakkında ne öngörüyor?

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Yapay zeka Bitcoin'in değerinin bu yılın sonuna kadar 29 bin dolara ulaşmasının beklendiğini söylüyor. Bir başka deyişle, değeri yıl içinde yaklaşık yüzde 30 artacak. 2024 yılında ise ana kripto para birimi yükselecek, ancak o kadar değil. Yıl sonuna kadar 30 bin dolara çıkacak.

Bitcoin yükselecek mi?

2025'in ortalarında Bitcoin 33 bin dolar değerine ulaşacak, ancak yıl sonuna kadar 29 bin dolara düşüş bekleniyor. Bitcoin 2027'nin sonuna kadar bir kez daha 34 bin dolarlık bir konuma ulaşacak. Oradan itibaren de kripto para birimi 2034 yılına gelene kadar çıkışını sürdürecek ve 2030 yılında 50 bin dolar, 2034 yılında ise 58 bin dolara yükselecek.

Tam Boyutta Gör İlginç bir şekilde bu tahmin, Bitcoin'in 10 bin doların altına düşeceğini ve ardından neredeyse bir milyon dolara (hatta daha da yükseğe) çıkacağını öngören "insan" tahminleriyle tam bir tezat oluşturuyor. Bu açıdan bakıldığında, yapay zeka aşırı veya ütopik tahminler vermeye meyilli değil.

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