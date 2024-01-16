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    Elon Musk, dünyanın en güçlü roketi Starship’in son uçuşta neden patladığını açıkladı

    Elon Musk, geçtiğimiz günlerde şirketin X hesabında yayınlanan SpaceX All-Hands toplantısında SpaceX'in Starship fırlatma aracıyla ilgili bilgiler paylaştı ve roketin neden patladığını açıkladı.
    Elon Musk, Starship’in son uçuşta neden patladığını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, kısa bir süre önce şirketin X hesabında yayınlanan All-Hands toplantısında SpaceX ekibine hitap etti. Musk bu toplantı sırasında Starship'in en son yörüngeye fırlatma girişimi sırasında neden patladığına da değindi.

    Starship, dünyanın en büyük ve en güçlü roketi olması ve Mars'ı ziyaret etmek için kullanılacak ulaşım yöntemi olmasıyla hem SpaceX’in hem de mevcut insanlı uzay görevlerinin baş tacı konumunda. 150 ton yük taşıma kapasitesiyle Starship şimdiye kadar gökyüzünde uçan en büyük nesne, ancak ne yazık ki her iki yörünge fırlatma girişimi de kritik bir başarısızlıkla ya da patlamayla sonuçlandı. Ancak umutsuzluğa kapılmamak gerekiyor zira havacılık ve roketler böyle işliyor.

    Starship, yük taşımadığı için patlamış olabilir

    Elon Musk, Starship’in son uçuşta neden patladığını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Musk, roketin ikinci test uçuşunda patlamasının nedenini de açıkladı. Musk, ikinci uçuşun neredeyse yörüngeye ulaştığını ve son patlamanın yük eksikliğinden kaynaklandığını açıkladı. SpaceX CEO'su ayrıca yörüngeye ulaşamamasının nedeninin SpaceX'in sıvı oksijeni boşaltması olduğunu, bunun da yangına ve nihayetinde patlamaya yol açtığını açıkladı. Musk, "Normalde bir yükümüz olsaydı o sıvı oksijene sahip olmazdık. Yani, ironik bir şekilde, eğer bir yükü olsaydı, yörüngeye ulaşmış olurdu." diyor.

    Bu satırların yazar bir roket bilimci değil ancak sıvı oksijenin neden bir patlamaya neden olduğu belirsiz, en azından Musk bunu açıklamadı. Belki de Starship’te bir yük olsaydı araçtaki sıvı oksijen Raptor motorları tarafından kullanılmış olacaktı. Bu da patlamaya neden olacak sıvı oksijenin araçta bulunmayacağı anlamına gelecekti.

    SpaceX, Starship’i iki kez fırlatabildi ve ikisinde de fırlatma başarılı olsa da hedeflerin hepsine ulaşılamadı. İlk fırlatmada Starship, fırlatma rampasında devasa bir krater açtı. SpaceX, ikinci test öncesinde fırlatma rampası dahil olmak üzere her alanda büyük geliştirmeler yaptı. En nihayetinde Super Heavy ile Starship kademeleri havada birbirinden ayrılabildi ve yerde de krater oluşmadı. Bir sonraki Starship uçuş testinin Şubat ayında yapılması hedefleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 6 saat önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 6 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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