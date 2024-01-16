Elon Musk, dünyanın en güçlü roketi Starship’in son uçuşta neden patladığını açıkladı

Starship, dünyanın en büyük ve en güçlü roketi olması ve Mars'ı ziyaret etmek için kullanılacak ulaşım yöntemi olmasıyla hem SpaceX’in hem de mevcut insanlı uzay görevlerinin baş tacı konumunda. 150 ton yük taşıma kapasitesiyle Starship şimdiye kadar gökyüzünde uçan en büyük nesne, ancak ne yazık ki her iki yörünge fırlatma girişimi de kritik bir başarısızlıkla ya da patlamayla sonuçlandı. Ancak umutsuzluğa kapılmamak gerekiyor zira havacılık ve roketler böyle işliyor.
Starship, yük taşımadığı için patlamış olabilir
Bu satırların yazar bir roket bilimci değil ancak sıvı oksijenin neden bir patlamaya neden olduğu belirsiz, en azından Musk bunu açıklamadı. Belki de Starship’te bir yük olsaydı araçtaki sıvı oksijen Raptor motorları tarafından kullanılmış olacaktı. Bu da patlamaya neden olacak sıvı oksijenin araçta bulunmayacağı anlamına gelecekti.
SpaceX, Starship’i iki kez fırlatabildi ve ikisinde de fırlatma başarılı olsa da hedeflerin hepsine ulaşılamadı. İlk fırlatmada Starship, fırlatma rampasında devasa bir krater açtı. SpaceX, ikinci test öncesinde fırlatma rampası dahil olmak üzere her alanda büyük geliştirmeler yaptı. En nihayetinde Super Heavy ile Starship kademeleri havada birbirinden ayrılabildi ve yerde de krater oluşmadı. Bir sonraki Starship uçuş testinin Şubat ayında yapılması hedefleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.