Tam Boyutta Gör PingWest basın kuruluşunun haberine göre Elon Musk, Tom Zhu Xiaotong'u Tesla'nın yeni CEO'su olarak atayacak. Kendisi şimdiye kadar markanın Çin bölümünü yönetti ve Tesla'nın ana ihracat merkezi haline gelen Şanghay'daki gigafactory'nin geliştirilmesine yardımcı oldu.

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Tom Zhu 2014'te Tesla'ya katıldığında, otomobil üreticisinin Çin bölümünün başına atanmamıştı. Bunun yerine, Tesla Supercharger programının direktörü olarak işe başladı, ancak kısa süre sonra küresel başkan yardımcılığına ve Tesla Çin'in başkanlığına terfi etti.

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"Patronluktan nefret ediyorum, ben bir mühendisim"

Elon Musk yıllar boyunca defalarca kez Tesla'nın CEO'su olmayı hiç istemediğini, ancak bunu yapacak kimsenin olmadığını söyledi. Artık Twitter'ın da CEO'su olduğuna göre, yerini alacak başka birini bulmayı umduğunu zaten açıkça belirtti.

Tam Boyutta Gör Musk'ın Tesla'da yaptığı işler CEO'dan ziyade bir mühendisin alanına giriyor. Kendisinden hep mühendis olarak söz eden Amerikalı girişimci "Tesla'nın CEO'su olmamaya çalıştım ama bunu yapmak zorundaydım, aksi takdirde şirket ölecekti. Patron olmaktan nefret ediyorum. Ben bir mühendisim" diyor.

Şu an için Musk'ın Tesla'nın CEO'luğundan istifa etmeyi planladığına dair resmi bir açıklama yok. Ancak gerçek şu ki, Twitter'ın satın alınması ve Space X'in yönetimiyle birlikte üzerindeki iş yükü kat kat arttı.

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Elon Musk, Tesla CEO'luğunu bırakıyor: İşte yerine geçecek kişi