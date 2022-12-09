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    Elon Musk, Tesla CEO'luğunu bırakıyor: İşte yerine geçecek kişi

    Her defasında patronluktan nefret ettiğini ve mühendis olduğunu söyleyen Elon Musk, Tesla CEO'luğunu bir başka isme devretmeye hazırlanıyor. İşte elektrikli otomobil üreticisinin başına geçecek isim.
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    Elon Musk, Tesla CEO'luğunu bırakıyor: İşte yerine geçecek kişi Tam Boyutta Gör
    PingWest basın kuruluşunun haberine göre Elon Musk, Tom Zhu Xiaotong'u Tesla'nın yeni CEO'su olarak atayacak. Kendisi şimdiye kadar markanın Çin bölümünü yönetti ve Tesla'nın ana ihracat merkezi haline gelen Şanghay'daki gigafactory'nin geliştirilmesine yardımcı oldu.

    Tom Zhu 2014'te Tesla'ya katıldığında, otomobil üreticisinin Çin bölümünün başına atanmamıştı. Bunun yerine, Tesla Supercharger programının direktörü olarak işe başladı, ancak kısa süre sonra küresel başkan yardımcılığına ve Tesla Çin'in başkanlığına terfi etti.

    Elon Musk, Tesla CEO'luğunu bırakıyor: İşte yerine geçecek kişi Tam Boyutta Gör

    "Patronluktan nefret ediyorum, ben bir mühendisim"

    Elon Musk yıllar boyunca defalarca kez Tesla'nın CEO'su olmayı hiç istemediğini, ancak bunu yapacak kimsenin olmadığını söyledi. Artık Twitter'ın da CEO'su olduğuna göre, yerini alacak başka birini bulmayı umduğunu zaten açıkça belirtti.

    Elon Musk, Tesla CEO'luğunu bırakıyor: İşte yerine geçecek kişi Tam Boyutta Gör
    Musk'ın Tesla'da yaptığı işler CEO'dan ziyade bir mühendisin alanına giriyor. Kendisinden hep mühendis olarak söz eden Amerikalı girişimci "Tesla'nın CEO'su olmamaya çalıştım ama bunu yapmak zorundaydım, aksi takdirde şirket ölecekti. Patron olmaktan nefret ediyorum. Ben bir mühendisim" diyor.

    Şu an için Musk'ın Tesla'nın CEO'luğundan istifa etmeyi planladığına dair resmi bir açıklama yok. Ancak gerçek şu ki, Twitter'ın satın alınması ve Space X'in yönetimiyle birlikte üzerindeki iş yükü kat kat arttı.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 3 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 3 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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