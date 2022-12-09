Elon Musk, Tesla CEO'luğunu bırakıyor: İşte yerine geçecek kişi

Tom Zhu 2014'te Tesla'ya katıldığında, otomobil üreticisinin Çin bölümünün başına atanmamıştı. Bunun yerine, Tesla Supercharger programının direktörü olarak işe başladı, ancak kısa süre sonra küresel başkan yardımcılığına ve Tesla Çin'in başkanlığına terfi etti.
"Patronluktan nefret ediyorum, ben bir mühendisim"
Elon Musk yıllar boyunca defalarca kez Tesla'nın CEO'su olmayı hiç istemediğini, ancak bunu yapacak kimsenin olmadığını söyledi. Artık Twitter'ın da CEO'su olduğuna göre, yerini alacak başka birini bulmayı umduğunu zaten açıkça belirtti.
Şu an için Musk'ın Tesla'nın CEO'luğundan istifa etmeyi planladığına dair resmi bir açıklama yok. Ancak gerçek şu ki, Twitter'ın satın alınması ve Space X'in yönetimiyle birlikte üzerindeki iş yükü kat kat arttı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım