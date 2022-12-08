Tesla'nın Almanya fabrikasında kaos var: Çalışacak işçi bulunamıyor

Tam Boyutta Gör Wired internet sitesinin haberine göre kimse Tesla'nın Berlin yakınlarındaki yeni fabrikasında çalışmak istemiyor. Tesiste yaşanmakta olan personel sıkıntısı şirketin üretim planlarını tehlikeye sokmuş durumda.

Wired'ın ulaştığı bir fabrika çalışanıpersonel eksikliği nedeniyle "tam bir kaos" yaşandığını sötlyüro. İşini kaybetme korkusuyla isminin açıklanmasını istemeyen bu kişinin anlattıkları durumun ciddiyetini gözler önüne serdi:

"Bazıları gerçekte çalıştıklarından daha uzun süreyi hasta olarak geçiriyorlar. Altı ay içinde üç hafta çalıştığını görmediğim insanlar var. Motivasyon olmadığı için pek çok kişi işten çıkıyor. Bunun nedeni de kötü çalışma koşulları."

Yıllık 500.000 üretim hedefi zora girdi

Berlin Gigafactory, Tesla'nın Avrupa'daki ilk fabrikası. Resmi olarak Mart ayında açıldı. Elon Musk, Alman medyasına yaptığı bir açıklamada Berlin'de her yıl 500.000 Tesla üretmeyi vaat etmişti. Ancak fabrika bu hedeflerinin oldukça uzağında.

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Başlangıçta işe alınması planlanan 12.000 çalışan yerine fabrikada sadece 7.000 kişi çalışıyor. Şu anda Tesla'nın web sitesinde Berlin için, işe alım görevlisi de dahil olmak üzere en az 400 iş ilanı var.

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Diğer otomobil üreticilerinden daha az para veriyor

Şirketin cazibesi olmayan bir işveren olarak ün yaptığı için çalışan bulma ve elde tutma konusunda sorunlar yaşadığını belirtiliyor. Haziran ayında Bloomberg, sendikalara dayandırdığı haberinde Tesla'nın çalışanlarına Almanya'daki diğer otomobil üreticilerinden %20 daha az ödeme yaptığını bildirmişti.

Tesla yaşadığı personel sıkıntısını Polonya'dan işçi alarak çözmeye çalışıyor. Ancak iş ilanları Lehçe yapılsa da adaylar için Almanca dil şartı var. Dolayısı ile bu girişim de şu ana kadar pek başarılı olmuş değil.

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Tesla'nın Almanya fabrikasında çalışacak işçi bulunamıyor