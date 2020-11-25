Elon Musk, Tesla hisselerindeki inanılmaz yükseliş sayesinde dünyanın en zengin 2. insanı oldu

Tam Boyutta Gör Kurduğu SpaceX ve Tesla gibi şirketlerle 21. yüzyılın en başarılı ve dikkat çeken iş insanlarından olan Elon Musk, içinde bulunduğumuz 2020 yılında özellikle Tesla hisselerinin hızla yükselmesinin de yardımıyla dünyanın en zengin insanları listesinde basamakları çok hızlı bir şekilde çıkmayı başardı.

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2020 yılı başında Bloomberg’ün ‘dünyanın en zenginleri’ listesinde 35. sırada bulunan Musk, başta elektrikli otomobil üreten Tesla’ya ait hisselerin hızlı bir şekilde değer kazanmasıyla birlikte 2. sıraya kadar yükseldi. Sadece 11 aylık bir sürede servetini 100.3 milyar dolar artıran Musk, toplamda 127.9 milyar dolarlık servetiyle Microsoft’un kurucusu Bill Gates’i geride bıraktı. Listede 3. Sıraya gerileyen Bill Gates’in ise 127.7 milyar dolarlık serveti bulunuyor.

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Elon Musk’ın önünde ise birçoğumuzun tahmin edeceği gibi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos bulunuyor. 1. sıradaki Bezos, yıl içinde servetini 67 milyar dolar artırarak toplamda 182 milyar dolarlık servetin de sahibi konumunda bulunuyor.

Tesla hisseleri, 21 Aralık’tan itibaren ABD’nin en büyük 500 şirketini kapsayan S&P 500 borsasında işlem görmeye başlayacak. Bloomberg en zenginler listesinin geri kalanına buradan göz atabilirsiniz.

https://www.theverge.com/2020/11/24/21612410/elon-musk-overtakes-bill-gates-to-become-worlds-second-richest-person-behind-jeff-bezos

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