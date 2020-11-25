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    Elon Musk, Tesla hisselerindeki inanılmaz yükseliş sayesinde dünyanın en zengin 2. insanı oldu

    Tesla'nın kurucusu Elon Musk, 2020 yılı içinde inanılmaz değer kazanan şirket hisselerinin etkisiyle dünyanın en zengin ikinci insanı oldu. Musk'ın önünde ise Amazon'un kurucusu Jeff Bezos var.
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    Gökhan G.
    Editör
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    Elon Musk, Tesla hisselerindeki inanılmaz yükseliş sayesinde dünyanın en zengin 2. insanı oldu
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    Kurduğu SpaceX ve Tesla gibi şirketlerle 21. yüzyılın en başarılı ve dikkat çeken iş insanlarından olan Elon Musk, içinde bulunduğumuz 2020 yılında özellikle Tesla hisselerinin hızla yükselmesinin de yardımıyla dünyanın en zengin insanları listesinde basamakları çok hızlı bir şekilde çıkmayı başardı.

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    2020 yılı başında Bloomberg’ün ‘dünyanın en zenginleri’ listesinde 35. sırada bulunan Musk, başta elektrikli otomobil üreten Tesla’ya ait hisselerin hızlı bir şekilde değer kazanmasıyla birlikte 2. sıraya kadar yükseldi. Sadece 11 aylık bir sürede servetini 100.3 milyar dolar artıran Musk, toplamda 127.9 milyar dolarlık servetiyle Microsoft’un kurucusu Bill Gates’i geride bıraktı. Listede 3. Sıraya gerileyen Bill Gates’in ise 127.7 milyar dolarlık serveti bulunuyor.

    Elon Musk, Tesla hisselerindeki inanılmaz yükseliş sayesinde dünyanın en zengin 2. insanı oldu
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    Elon Musk’ın önünde ise birçoğumuzun tahmin edeceği gibi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos bulunuyor. 1. sıradaki Bezos, yıl içinde servetini 67 milyar dolar artırarak toplamda 182 milyar dolarlık servetin de sahibi konumunda bulunuyor.

    Tesla hisseleri, 21 Aralık’tan itibaren ABD’nin en büyük 500 şirketini kapsayan S&P 500 borsasında işlem görmeye başlayacak. Bloomberg en zenginler listesinin geri kalanına buradan göz atabilirsiniz. 



    https://www.theverge.com/2020/11/24/21612410/elon-musk-overtakes-bill-gates-to-become-worlds-second-richest-person-behind-jeff-bezos Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    4 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    4 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    6 gün önce
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 6 dk. ( Mesaj Silindi )
    Tesla balon,Musk çok şişiriliyor derken adamın serveti uçtu gitti. Şimdi muhtemelen bir kesim deliriyordur o kadar parası var diye fakat politikacıların ne kadar kazandığına bakıp delirmezler.
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    darkaura 13 dk. ( Mesaj Silindi )
    bu zenginlik degerleri biraz aldatici aslinda. elinde bu kadar nakit para yok. elindeki sirket hisselerinin toplam degeri bu ve deger cok oynak, beklentilere gore cok yukselebiliyorda bir anda dibede vurabiliyor. simdi elon musk elindeki tum hisseleri satip baska bir yatirim yapacam dese, yada bir ulkeyi satin alip kendi kralligimi kuracam dese (mesela) bir anda bu kadar hisseyi satisa surdugunde degerleri yari yariya duser, hele elon musk tesla hissesini satiyor, teslayi terkediyor diye haber oldugunda yasanacak panik havasinda 5de 1ine ve hatta dahada asagiya dusebilir. keza su anda hisseleri yuksek tutan teslanin net kazanci degil yukselen elektrikli arac pazarinda gelecege yonelik beklentiler.
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    mteke (Mustafa Teke) 20 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu zenginlik nakit para değil, hisse ve menkullerinin toplam değeri; olsa olsa bir kaç milyar dolar nakitleri vardır. Örneğin Jeff Bezos uzay şirketine nakit lazım oldukça Amazon hissesi sattığını belirtmişti.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 23 dk. ( Mesaj Silindi )
    Oha.
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 35 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bize bir 4k monitör ve ps5 yollasa ya? 136 milyar doları harcayamayacaksa ne işe yarayacak?
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    shalashaska (ahmet ahmet) 44 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu Zombi şirketler bir kuruş kazanmadan nasıl böyle değerleniyor çok merak ediyorum.
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 56 dk. ( Mesaj Silindi )
    Kendi sermayesiyle Türkiye'yi (bankalarıyla gördüğünüz her şeyiyle) alabiliyor adam.
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    Yanfo (Yavuz ) 54 dk. ( Mesaj Silindi ) MaximillianFoe
    öyle bir şey olması durumunda TL değerlenir kanaatindeyim.
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