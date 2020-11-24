F-35A savaş uçağı, süpersonik hızda uçarken attığı nükleer bomba modeliyle görüntülendi

Tam Boyutta Gör Yaklaşık 20 yıldır devam eden geliştirme sürecinin ardından artık ilgili ülke hava kuvvetleri filosuna katılmaya başlayan 5. nesil hayalet savaş uçağı F-35’e ait yeni görüntüler paylaşıldı.

Uçağı ABD’nin envanterinde bulunan B61-12 serbest düşümlü nükleer bomba ile birlikte gösteren görüntülerde F-35, gövde içinde sakladığı ve eğitim maksadıyla kullanılan bombayı süpersonik (Mach 1 (1234 km/h) ve üstü hız) hızda uçarken hedefine bıraktı. Aslının 374 kg ağırlığında olduğu ve 0.3 ila 50 kiloton gücünde olan bomba B-2A, F-15, F-16 ve Panavia Tornado gibi uçaklarda da kullanılıyordu.

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1968 yılında envantere giren B61 ailesinin son üyesi olan B61-12’nin servis ömrünü en az 20 yıl süreyle daha uzatmak isteyen ABD Savunma Bakanlığı’nın açtığı ihale kapsamında çalışan Sandia Ulusal Laboratuvarları, aynı zamanda söz konusu mühimmattı modern platformlarda da kullanılacak hale getirmekle görevli.

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B61-12’ları F-15E Strike Eagle savaş uçağı ve B-2 Spirit bombardıman uçağıyla da test eden Stadia için F-35’le yapılan denemenin ayrı bir önemi var. Zira söz konusu testte B61-12, ilk kez bir savaş uçağının gövde içinde taşınmış oldu. Normalde kanat altı noktalarda taşınan bomba, görünmezlik özelliğinin sürdürülmesi kapsamında F-35 ile birlikte hem gövde içinde taşınmış hem de süpersonik hızda hedefe yönlendirilmiş oldu.

25 Ağustos’ta ABD’nin Nevada eyaletinde gerçekleştirilen teste ait görüntülere aşağıda göz atabilirsiniz.

https://newatlas.com/military/f-35a-mock-nuclear-bomb-flight-test/

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