Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
    Şu anda 10 kişi burada

    F-35A savaş uçağı, süpersonik hızda uçarken attığı nükleer bomba modeliyle görüntülendi

    ABD'nin B61-12 tipi nükleer bombanın tam boy modelini F-35A savaş uçağında ilk kez test ettiği görüntüler paylaşıldı. F-35, bombayı süpersonik hızda uçarken bıraktı.
    3 sa.
    893
    10
    5
    Savunma Sanayi
    Abone ol
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    F-35A savaş uçağı, süpersonik hızda uçarken attığı nükleer bomba modeliyle görüntülendi
    Tam Boyutta Gör
    Yaklaşık 20 yıldır devam eden geliştirme sürecinin ardından artık ilgili ülke hava kuvvetleri filosuna katılmaya başlayan 5. nesil hayalet savaş uçağı F-35’e ait yeni görüntüler paylaşıldı.

    Uçağı ABD’nin envanterinde bulunan B61-12 serbest düşümlü nükleer bomba ile birlikte gösteren görüntülerde F-35, gövde içinde sakladığı ve eğitim maksadıyla kullanılan bombayı süpersonik (Mach 1 (1234 km/h) ve üstü hız) hızda uçarken hedefine bıraktı. Aslının 374 kg ağırlığında olduğu ve 0.3 ila 50 kiloton gücünde olan bomba B-2A, F-15, F-16 ve Panavia Tornado gibi uçaklarda da kullanılıyordu.

    Ayrıca Bkz. "Porsche Taycan, 42 km boyunca drift atan ilk elektrikli otomobil oldu"

    İlginizi Çekebilir Avatar Elon Musk: “Savaş uçaklarının devri geçti. Gelecek, dronlarda”

    1968 yılında envantere giren B61 ailesinin son üyesi olan B61-12’nin servis ömrünü en az 20 yıl süreyle daha uzatmak isteyen ABD Savunma Bakanlığı’nın açtığı ihale kapsamında çalışan Sandia Ulusal Laboratuvarları, aynı zamanda söz konusu mühimmattı modern platformlarda da kullanılacak hale getirmekle görevli.

    F-35A savaş uçağı, süpersonik hızda uçarken attığı nükleer bomba modeliyle görüntülendi
    Tam Boyutta Gör

    B61-12’ları F-15E Strike Eagle savaş uçağı ve B-2 Spirit bombardıman uçağıyla da test eden Stadia için F-35’le yapılan denemenin ayrı bir önemi var. Zira söz konusu testte B61-12, ilk kez bir savaş uçağının gövde içinde taşınmış oldu. Normalde kanat altı noktalarda taşınan bomba, görünmezlik özelliğinin sürdürülmesi kapsamında F-35 ile birlikte hem gövde içinde taşınmış hem de süpersonik hızda hedefe yönlendirilmiş oldu.

    25 Ağustos’ta ABD’nin Nevada eyaletinde gerçekleştirilen teste ait görüntülere aşağıda göz atabilirsiniz.



    https://newatlas.com/military/f-35a-mock-nuclear-bomb-flight-test/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk insanlı akrobasi drone'u ile tanışın

    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    4 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    4 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    5 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    addidas_85 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Lafa gelince İran nükleer silah yapıyor olur
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    aspirin_00 (fatih sahinoglu) 3 dk. ( Mesaj Silindi )
    Betona yatırım yapılacağına beyine yapılsa F-35 alacağına F-61 ni sen üretirsin. Askeri alanda güzel atılımlarımız var eskisi gibi değiliz ama çok da ileride de değiliz. Beyin şart çok güzel kullanırsak çok harika işler yapacağımızdan emimin. Bu ülke bunu başarır emin olsun, yeterki adil olunsun o yetenekler heba edilmesin.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    oly1786 (caner nebi) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Biz de F35 'i göremeyen ve Ruslara karşı kullanamayacağımız s400 lerimizle
    az geriden seyredelim.
    Yunanistan'da sipariş geçmiş, oh suyundan da koy..
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sounderland 1 sa. ( Mesaj Silindi ) oly1786
    Komşularımız da F35 kaynıyor zaten. Oğlum adam kıçıkırık uçaklarla ülkene girse hava savunma sistemin yok. Adamlar Ankaraya balistik füze sallasa durduracak hava savunma sistemin yok. Beğenmediğin S400 ile hava sahasını kapatabilirsin. Beğenmediğin S400 ü konumlandırdığın bölge de rahat rahat uçak uçuramazsın. S400 yüzünden F35 alamadığını sanmak ahmaklıktan ibarettir.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    MrHamilton 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ah F-35 üzümlü kekim.. Yanımızdaki Yunanistan bile F-35 alacakken biz hala uçan tabut olan F-4leri kullanıyoruz
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    addidas_85 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Lafa gelince İran nükleer silah yapıyor olur
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 23 dk. Xbox Live Gold üyelerine Aralık ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu 53 dk. Ryzen APU’suyla bellek frekansı rekoru kırıldı: 7 GHz görüldü 1 sa. AMD PBO 2’yi duyurdu: Undervolt ederken performans artışı sunacak 1 sa. Monster'da Bu Hafta - DiRT Rally 1 sa. Pandemide hasta sayısındaki ürkütücü artış devam ediyor 1 sa. Yeni nesil Nissan Note Japonya'da tanıtıldı 2 sa. B&O ilk OLED televizyonu için LG ile iş birliği yaptı 2 sa. The Witcher 2. sezon çekimlerinden Geralt'ın olduğu görseller paylaşıldı 3 sa. Arka tasarımıyla dikkat çeken Poco M3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 sa. Intel işlemciler Hitman 3 oyununda daha optimize olacak 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN F-35A savaş uçağı, süpersonik hızda uçarken attığı nükleer bomba modeliyle görüntülendi Sonraki Football Manager 2021 Mobile, iOS ve Android için erişime açıldı 4 sa. Marvel'ın yeni dizisi WandaVision, The Office ve Modern Family tarzında olacak 5 sa. Yeni Toyota Yaris Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 5 sa. AMD Smart Access Memory teknolojisi Nvidia ve Intel’e de sunulacak 6 sa. Facebook'tan İzmir'e yaklaşık 1 milyon liralık deprem desteği 6 sa. XRP şeytanın bacağını kırdı, 3 kattan fazla kazandırdı 7 sa. Seyir halindeki Tesla Model S'in cam tavanı uçtu 7 sa. Snapchat, TikTok'a rakip olarak Spotlight özelliğini tanıttı: Her içerik oluşturucu para kazanabilecek 8 sa. Türkiye'den Paris İklim Anlaşmasına tepki 8 sa. Ready Player Two etkinliği internet üzerinde yapılacak. 9 sa. Trafik yönettiğiniz ücretsiz bulmaca oyunu Don't Crash, Android için çıktı 10 sa. Xpression Camera yüzünüzü herhangi bir vücuda yerleştirebiliyor 10 sa. Çin, Ay'da tarih yazmaya gidiyor: Chang'e 5 görevi resmen başladı 10 sa. Porsche Taycan, 42 km boyunca drift atan ilk elektrikli otomobil oldu 20 sa. Piyano çaldığınız oyun Deemo Reborn, 18 Aralık'ta iOS ve Android'e geliyor 20 sa. Asteroit 'fatihi' Hayabusa2 nihayet Dünya'ya geri dönüyor 21 sa. 10 Cloverfield Lane yönetmeninden yeni Predator filmi geliyor 21 sa. Huawei Mate 40 Pro ön siparişe başladı 21 sa. Oynaması ücretsiz Tomb Raider Reloaded iOS ve Android için duyuruldu 22 sa. Netflix'in yeni dizisi The Queen’s Gambit, platformun en çok izlenen mini dizisi oldu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    FIFA Ultimate Team (FUT) #Coin satışı yasaktır!
    DH Forum
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    Thor: Love and Thunder, Avengers 5 havası yaratacak
    DonanımHaber
    Telegram’ın kurucusu: iPhone 12 Pro garip bir demir parçası gibi
    DonanımHaber
    Titanfall 1 Steam'e Geldi
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation Patronu: Yeni IP'ye Yatırım Yapmak Çok Riskli
    Bölüm Sonu Canavarı
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız