Elon Musk tweet'lerinizden para kazanmanızı sağlayabilir

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Geçtiğimiz günlerde tam 44 milyar dolara Twitter'ı satın aldığını duyuran Elon Musk, satın alım için bankalardan yüklü miktarda kredi istedi. Bunun üzerine bankaların kendisine yönelttiği "Nasıl ödemeyi düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt olarak bankalara Twitter ödemesini dizginleyeceğini ve tweet'lerden para kazanacağını söyledi.

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İşte Elon Musk'ın Twitter kârını artırmak için iddia ettiği fikirler

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Kârları artırmanın bir yolu maliyetleri azaltmaktır düşüncesiyle hareket eden Elon Musk, geçmişte Twitter'ın yönetim kurulu üyelerinin altı haneli maaşlarının artık gerekli olmayacağını ve bu da kurtarılan milyonları temsil edeceğini tweetlemişti. Yüksek profilli tweet'lerden para kazanmayı düşünen Elon Musk, üçüncü taraf medya sitelerinden, tweet'leri sayfalarına yerleştirmek veya alıntı yapmak için bir ücret talep edebilir. Elon Musk, Twitter kullanıcılarını artırmak için ünlüleri, Twitter'ı daha fazla kullanmaya teşvik etmeyi düşünüyor. Silinen bir tweet'te Elon Musk, Twitter'ın premium abonelik hizmeti Blue'da köklü değişiklikler yapılmasını önerdi. Bu öneride, maliyetin düşürülmesi, kullanıcıların kripto para biriminde ödeme yapabilmesi ve reklamların yasaklanması gibi unsurlar yer almaktaydı. Silinen başka bir tweet'te ise Elon Musk, Twitter'ın geliri için reklamlara olan bağımlılığı azaltmak istediğini öne sürmüştü.

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