Elpida 40nm üretim teknolojisiyle 4Gb DDR3 bellek yongaları hazırlıyor

Dünyanın en büyük DRAM üreticilerinden Elpida, 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı 4Gb DDR3 SDRAM bellek yongalarını önümüzdeki aylarda satışa sunmayı planlıyor. Rakibi Samsung'un gerisinde kalmak istemeyen Elpida'nın 4Gb bellek yongaları, 1600MHz'de görev yapıyor ve 1.35v ya da 1.50v (varyasyonuna göre) gerilim seviyesinde çalışıyor. Benzer şekilde 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan 2Gb DRAM yongalarına kıyasla %30'a varan oranda daha az güç çeken yeni bellek yongalarıyla, yüksek kapasiteli bellek modüllerinin mümkün kılanacağı belirtildi.

Elpida'dan gelen bilgilere göre 4Gb bellek yongası ile sunucular için 32GB, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar içinse 8GB kapasiteli DDR3 modülleri mümkün olabilecek. Haziran ayı gibi örneklendirilmeye başlanması beklenen 40nm bellek yongalarının hacimli üretimi ise üçüncü çeyrekte yani yaz döneminde başlayacak.