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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    EMUI 10 kullanıcı sayısı 1 milyonu aştı

    Huawei ve Honor marka cihazlar için geliştirilen EMUI 10 arayüzüne sahip cihaz sayısı dünya genelinde 1 milyona ulaştı. Arayüzün kararlı sürümü önümüzdeki günlerde daha fazla modele dağıtılacak.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    EMUI 10 kullanıcı sayısı 1 milyonu aştı
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    Haftalar süren yoğun dağıtım sürecinin ardından EMUI 10 kullanıcı sayısı 1 milyon barajını geçti. Bu bilgi doğrudan, tüketicilere en iyi akıllı telefon deneyimini sunmak için daha fazla çalışacaklarına söz veren Huawei Tüketici İş Yazılımları Başkanı Wang Chenglu'dan geliyor.

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    Şu anda Huawei ve Honor marka akıllı telefonların büyük bir kısmı EMUI 10 beta test sürecinde yer alıyor. Bir bölümü de resmi olarak yayınlanan kararlı güncellemeyi almaya başladı.

    EMUI 10 kullanıcı sayısı 1 milyonu aştı
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    EMUI 10 kullanıcı tabanı genişleyecek

    Çinli şirket sadece bu ay EMUI 10'un kararlı sürümünü Huawei P30, P30 Pro, Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X (4G), Mate 20 RS Porsche Design, Nova 5T, Honor 20, Honor 20 Pro, Honor V20 ve Honor Magic 2 olmak üzere toplam 11 cihaza dağıttı.

    Önümüzdeki haftalarda ise kararlı sürüm Huawei P Smart 2019, P Smart+ 2019 ve P30 Lite gibi daha fazla sayıda cihaza ulaşacak. EMUI 10 beraberinde yenilenmiş bir kullanıcı arayüzü, karanlık mod, yüksek performans, çoklu ekran iş birliği ve HiCar gibi yeni özellikler getiriyor.



    https://www.weibo.com/7084725181/Ii0GK2JRK Yorum Yaz
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    Lomax. 1 sa.
    " EMUI 10 beraberinde yenilenmiş bir kullanıcı arayüzü, karanlık mod, yüksek performans, çoklu ekran iş birliği ve HiCar gibi yeni özellikler getiriyor. "

    Bıraksınlar boş, beleş işleri. En azından 10. sürümde, gelen mesajları zamanında bildiriyor mu, uygulamaya girmeden de bildirim alabiliyor muyuz, arka planda uygulama çalıştırmayı becerebiliyor mu, ondan haber versinler.
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