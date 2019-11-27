Vivo Z5i tanıtıldı: 8GB RAM, Snapdragon 675 işlemci ve 5.000 mAh pil

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Akıllı telefon üreticisi Vivo yeni modeli Vivo Z5i'yi tanıttı. Şimdilik sadece Çin'de satışa sunulan cihaz şirketin bir diğer cihazı olan vivo Z5'e benzer bir tasarıma sahip.

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Şimdilik Çin pazarına sunuldu

Vivo Z5i, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip bir akıllı telefon. Gücünü Snapdragon 675 yonga setinden alan cihaz, microSD kart yuvası da barındırıyor. Vivo Z5i'nin en dikkat çeken özelliklerinden biri de 18W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh kapasiteli batarya ile gelmesi diyebiliriz. Akıllı telefonun arka kısmında ise parmak izi okuyucu ile beraber, üçlü kamera kurulumunu görüyoruz. Bunlar sırasıyla 16 MP ana, 8 MP ultrageniş açı ve 2 MP derinlik sensörü olarak belirtilmiş.

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Su damlası çentikli 6.53 inç IPS LCD ekran ve 16 MP çözünürlükte ön kameraya sahip Vivo Z5i modelinin, Android Pie tabanlı FuntouchOS 9.2 ile kutudan çıkacağını da belirtmeden geçmeyelim. Mavi ve siyah olmak üzere iki renk seçeneği ile Çin'de 255 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulan cihazın diğer ülkelerde raflara çıkıp çıkmayacağı ise henüz belli değil.

https://www.gsmarena.com/vivo_z5i_arrives_it_is_the_vivo_u3_with_more_ram_and_storage-news-40278.php