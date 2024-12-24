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    Dünyanın en büyük basınçlı hava enerji depolama tesisi kuruluyor

    Çin, enerji alanında “dünyanın en büyüğü” unvanına sahip bir başka projeye daha imza atıyor. Yeni kurulacak basınçlı hava enerji depolama tesisi, 700MW kapasite ile rekor kıracak.
    Dünyanın en büyük basınçlı hava enerji depolama tesisi kuruluyor Tam Boyutta Gör
    Çin, enerji alanında “dünyanın en büyüğü” unvanına sahip projeleri yıllar değil, sadece aylar içinde hayata geçirerek gerçekleştirilmesi güç başarılara imza atmaya devam ediyor. Bu yılın yaz aylarında mevcuttaki en büyük basınçlı hava enerji depolama (CAES) sistemini devreye alan ülke, şimdi bunun iki katından daha fazla kapasiteye sahip 700MW’lık dünyanın en büyük basınçlı hava enerji depolama tesisini kuruyor.

    Jiangsu eyaletinin Changzhou şehrinde, Çin’in önde gelen enerji grubu Huaneng tarafından başlatılan Jintan Tuz Mağarası Basınçlı Hava Enerji Depolama Projesi'nin ikinci aşaması, enerji depolama alanındaki en büyük kapasiteyi ve en verimli teknolojileri bir araya getirecek.

    Projenin tamamlanmasıyla, Jintan tesisinin sahip olacağı kapasite, dünyanın en büyük CAES tesisi unvanını kazanacak. İkinci aşama, toplamda 1.2 milyon metreküplük depolama hacmi ve iki adet 350 MW gücünde yeni CAES ünitesini içerecek. Bu büyüklük, herhangi bir CAES tesisindeki en büyük tek ünitelik güç üretim kapasitesine ve depolama kapasitesine sahip olacak. Tesisteki depolama kapasitesi, tam şarj ile 2.8 GWh elektrik depolama yeteneği sunacak. Ayrıca yıllık yaklaşık 330 şarj-deşarj döngüsü bekleniyor.

    Dünyanın en büyük basınçlı hava enerji depolama tesisi kuruluyor Tam Boyutta Gör
    İlk aşaması geçtiğimiz dönemde tamamlanan Jintan projesi, 60 MW'lık bir CAES ünitesinin kurulmasıyla önemli bir operasyonel deneyim kazanmış ve ikinci aşama için sağlam bir altyapı oluşturulmuştu. Proje, verimliliği artıran birkaç yenilikçi teknolojiye de sahip olacak. Bunlardan en dikkat çekeni, harici yakıt kaynaklarına ihtiyaç duymadan enerji üretimi sağlayan yakıtsız destekleme teknolojisi. Bu teknoloji, hava sıkıştırma işlemi sırasında oluşan ısının depolanıp yeniden kullanılarak sıfır karbon salınımı sağlanmasına olanak tanıyor ve enerji dönüşüm verimliliği yüzde 60'ın üzerinde tutuluyor.

    Bunun yanı sıra, enerji depolama sistemi entegrasyonu da optimize edilerek süreç akışları ve ekipman konfigürasyonları daha verimli hale getirilmiş. Ayrıca, "tek tıkla başlat" kontrol sistemi, operasyonel süreçleri hızlandırarak personel için iş yükünü hafifletiyor ve başlatma sürelerini kısaltıyor. Bu optimizasyonlar ile jeneratör başlatma sürelerini 20 dakikadan sadece 5 dakikaya indirdi. Bu da, elektrik kullanımının zirve yaptığı zamanlarda hızlı yanıt verilebilmesini sağlıyor.

    Basınçlı hava enerji depolama (CAES) nedir?

    Bilmeyenler için basınçlı hava enerji depolama sistemi (CAES), fazla elektrik enerjisini depolayarak daha sonra ihtiyaç duyulduğunda geri kazanmak için kullanılan bir enerji depolama teknolojisidir. Bu sistemler, hava kompresörleri yardımıyla havayı yüksek basınç altında yeraltı mağaralarında (çoğunlukla yerin 500-800 m derinliğindeki eski tuz mağarası, maden ocakları ve büyük mağaralarda) veya özel olarak tasarlanmış tanklarda depoluyor. Depolama sırasında, elektrik enerjisi kompresörleri çalıştırmak için kullanılıyor. Gerektiğinde ise, basınçlı hava türbinleri çalıştırarak elektrik enerjisine geri dönüştürülüyor.

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