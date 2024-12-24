Dünyanın en büyük basınçlı hava enerji depolama tesisi kuruluyor

Jiangsu eyaletinin Changzhou şehrinde, Çin’in önde gelen enerji grubu Huaneng tarafından başlatılan Jintan Tuz Mağarası Basınçlı Hava Enerji Depolama Projesi'nin ikinci aşaması, enerji depolama alanındaki en büyük kapasiteyi ve en verimli teknolojileri bir araya getirecek.
Projenin tamamlanmasıyla, Jintan tesisinin sahip olacağı kapasite, dünyanın en büyük CAES tesisi unvanını kazanacak. İkinci aşama, toplamda 1.2 milyon metreküplük depolama hacmi ve iki adet 350 MW gücünde yeni CAES ünitesini içerecek. Bu büyüklük, herhangi bir CAES tesisindeki en büyük tek ünitelik güç üretim kapasitesine ve depolama kapasitesine sahip olacak. Tesisteki depolama kapasitesi, tam şarj ile 2.8 GWh elektrik depolama yeteneği sunacak. Ayrıca yıllık yaklaşık 330 şarj-deşarj döngüsü bekleniyor.
Bunun yanı sıra, enerji depolama sistemi entegrasyonu da optimize edilerek süreç akışları ve ekipman konfigürasyonları daha verimli hale getirilmiş. Ayrıca, "tek tıkla başlat" kontrol sistemi, operasyonel süreçleri hızlandırarak personel için iş yükünü hafifletiyor ve başlatma sürelerini kısaltıyor. Bu optimizasyonlar ile jeneratör başlatma sürelerini 20 dakikadan sadece 5 dakikaya indirdi. Bu da, elektrik kullanımının zirve yaptığı zamanlarda hızlı yanıt verilebilmesini sağlıyor.
Basınçlı hava enerji depolama (CAES) nedir?
Bilmeyenler için basınçlı hava enerji depolama sistemi (CAES), fazla elektrik enerjisini depolayarak daha sonra ihtiyaç duyulduğunda geri kazanmak için kullanılan bir enerji depolama teknolojisidir. Bu sistemler, hava kompresörleri yardımıyla havayı yüksek basınç altında yeraltı mağaralarında (çoğunlukla yerin 500-800 m derinliğindeki eski tuz mağarası, maden ocakları ve büyük mağaralarda) veya özel olarak tasarlanmış tanklarda depoluyor. Depolama sırasında, elektrik enerjisi kompresörleri çalıştırmak için kullanılıyor. Gerektiğinde ise, basınçlı hava türbinleri çalıştırarak elektrik enerjisine geri dönüştürülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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