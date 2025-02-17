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    Çin, yapay mağarada 300 MW’lık basınçlı hava enerji depolama tesisi kuruyor

    Çin, tamamen yapay bir yeraltı mağarasını kullanarak ülkede türünün ilk örneği olacak büyük ölçekli basınçlı hava enerji depolama (CAES) projesini gerçekleştiriyor.
    Çin, yapay mağarada basınçlı hava enerji depolama tesisi kuruyor Tam Boyutta Gör
    Çin, enerji depolama teknolojilerinde ses getirecek bir projeye daha imza atıyor. Devlet destekli bir konsorsiyum, ülkenin ilk tamamen yapay yer altı mağarasında kurulan büyük ölçekli basınçlı hava enerji depolama (CAES) tesisini inşa ediyor. Bu proje, temiz enerji teknolojilerinin ticarileştirilmesi açısından kritik bir adım olarak görülüyor.

    Henan eyaletinin Xinyang kentinde inşa edilen 300 MW / 1200 MWh kapasiteli tesis, toplam 2,15 milyar yuan (yaklaşık 300 milyon dolar) yatırımla hayata geçiriliyor. Projenin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

    Doğal değil, yapay depolama

    CAES sistemleri genellikle doğal yer altı mağaraları veya tuz madenleri kullanılarak inşa edilirken, Xinyang projesi bu alanda farklı bir yaklaşım benimsiyor. İki yıl sürecek çalışmayla, bir dağın altına özel bir depo odası kazılacak. Yaklaşık 1.800 metre uzunluğunda ve 15 metre çapındaki bu mağara, 318.000 metreküp hava depolama kapasitesine sahip olacak.

    İnşaat sürecinde hassas patlatma teknikleri, yapısal güçlendirme, beton kaplama ve sızdırmaz çelik kaplama gibi yüksek mühendislik gerektiren yöntemler kullanılacak. Mağara, 14 MPa (megapaskal) işletim basıncına dayanacak şekilde tasarlanıyor. Xinyang CAES tesisi, Çin'in enerji depolama teknolojileri konusunda uzman kuruluşu China Energy Storage tarafından geliştiriliyor. Şirket daha önce 100 MW, 150 MW ve 300 MW kapasiteli çeşitli tesisler inşa etmişti. Yeni tesis, yüzde 72,1 dönüşüm verimliliğine sahip olacak ve yıllık 420 milyon kWh elektrik üretecek. Bu üretim, yaklaşık 350.000 hanenin elektrik ihtiyacını karşılamaya yeterli.

    Sistem, China Energy Storage'ın çok kademeli kompresörler, yüksek yüklü türbinler ve gelişmiş süperkritik ısı eşanjörleri içeren en yeni 300 MW CAES teknolojisini içerecek. Bu altyapı, firmanın önceki 100 MW tesisine kıyasla verimliliği yüzde 2 artırırken maliyetleri yüzde 30 düşürüyor.

    Projenin en dikkat çekici özelliklerinden biri, fosil yakıtlara olan bağımlılığı tamamen ortadan kaldırması. Geleneksel CAES sistemlerinde hava basıncını artırmak için yanma odaları kullanılırken, bu tesiste gelişmiş süperkritik ısı değiştiricileri devreye giriyor. Bu sayede karbon salınımı sıfıra indiriliyor ve daha sürdürülebilir bir enerji depolama modeli oluşturuluyor.

    Türkiye de bu depolama sistemini değerlendirebilir

    Türkiye, yenilenebilir enerji alanındaki ayak izini büyütürken enerji depolama sistemlerini de genişletiyor. Ancak bu depolama sistemlerinin büyük kısmı bataryalı, yani çoğunluğu kısa süreli depolama sağlıyor. CAES sistemleri ise hem operasyonel olarak onlarca yıl kullanılabiliyor hem de tipik 4 saatten çok daha fazla süreler boyunca şebekeye güç verebiliyor.

    Türkiye’deki Tuz Gölü'nün altında bulunan tuz blokları bu tür tesisler için kullanılabilir. Bu bloklar halihazırda Rusya ve İran'dan alınan doğalgazın depolanmasında kullanılıyor. Buralarda 1 milyar m³ doğalgaz kapasiteli, 12 suni tuz mağarası yaklaşık 10 yıl önce inşa edilmeye başlanmıştı. Benzer bir yaklaşım CAES sistemler için de değerlendirilebilir.

    Kaynakça https://www.ess-news.com/2025/02/14/chinas-innovative-1-2-gwh-compressed-air-energy-storage-project/ https://tr.wikipedia.org/wiki/Tuz_G%C3%B6l%C3%BC_Do%C4%9Falgaz_Deposu
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    TheJudgé 1 gün önce

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    Rindaman 3 gün önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

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    selamivural 4 gün önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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