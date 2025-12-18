En çok satan akıllı saat markaları açıklandı: İşte marka ve modeller

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi akıllı saat pazarındaki rekabet teknolojinin gelişmesiyle her geçen artıyor. Bu bağlamda pazara yepyeni cihazlar dahil olurken, IDC tarafından çok satan akıllı saat markaları ve modeller açıkladı. Peki geride bıraktığımız çeyrekte hangi marka nasıl bir performans sergiledi? Gelin en popüler akıllı saatlere göz atalım...

En çok satan akıllı saat markaları açıklandı

IDC’nin yayımladığı son rapora göre, 2025'in ilk üç çeyreğinde bileğe takılan akıllı cihaz pazarı 150 milyon adedin üzerine çıktı. Akıllı saatler bu hacmin büyük bölümünü oluştururken, daha uygun fiyatlı fitness bileklikleri tarafında da rekor büyüme yaşandı. Genel pazar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 oranında genişledi.

Markalar 2025 İlk 3 Çeyrek Sevkiyat (milyon) 2025 Pazar Payı 2024 İlk 3 Çeyrek Sevkiyat (milyon) 2024 Pazar Payı Yıllık Büyüme Huawei 28,6 %18,6 23,6 %16,8 %21,6 Xiaomi 27,9 %18,1 20,5 %14,6 %36,1 Apple 27,9 %18,1 22,5 %16,1 %23,9 Samsung 11,8 %7,6 11,6 %8,3 %1,5 BBK (OPPO / Vivo / Realme) 7,9 %5,1 7,9 %5,6 %0,3 Diğer 50,0 %32,5 54,1 %38,6 -%7,5 Toplam 154,1 %100 140,1 %100 %10,0

Bu dönemde en fazla sevkiyat yapan marka Huawei oldu. Şirket, özellikle Watch GT 6 ve Watch GT 6 Pro modellerinin katkısıyla toplamda 28,6 milyon adetlik sevkiyata ulaştı. Ancak bu rakamın yaklaşık 20,8 milyonluk kısmının Çin pazarından gelmesi, Huawei'nin hâlâ iç pazara yüksek oranda bağımlı olduğunu gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Listenin ikinci sırasında yer alan Xiaomi ise büyüme hızında rakiplerini geride bıraktı. Xiaomi, ilk dokuz ayda 27,9 milyon adetlik sevkiyatla en hızlı büyüyen üretici konumuna yükseldi. Xiaomi Smart Band 10 ve Redmi Watch serisi gibi uygun fiyatlı modeller, markanın hem Çin'de hem de Güneydoğu Asya ve Güney Amerika pazarlarında güçlü bir ivme yakalamasını sağladı.

Apple, küresel sıralamada üçüncü sırada yer alırken, Çin pazarında dördüncülüğe geriledi. Şirketin yalnızca orta ve üst segmente odaklanması, toplam sevkiyat tarafında daha sınırlı bir büyümeye neden oldu. Bu yıl Apple cephesinde donanım çeşitliliğinden çok 5G ve uydu bağlantısı gibi gelişmiş bağlantı özelliklerine odaklanıldığı görülüyor. Samsung ise yılın ilk yarısındaki düşüşün ardından Galaxy Watch 8 ve Watch 8 Classic modellerinin etkisiyle üçüncü çeyrekte toparlanma başladı.

