En çok satan akıllı saat markaları açıklandı: İşte marka ve modeller

En çok satan akıllı saat markaları açıklandı
IDC’nin yayımladığı son rapora göre, 2025'in ilk üç çeyreğinde bileğe takılan akıllı cihaz pazarı 150 milyon adedin üzerine çıktı. Akıllı saatler bu hacmin büyük bölümünü oluştururken, daha uygun fiyatlı fitness bileklikleri tarafında da rekor büyüme yaşandı. Genel pazar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 oranında genişledi.
|Markalar
|2025 İlk 3 Çeyrek Sevkiyat (milyon)
|2025 Pazar Payı
|2024 İlk 3 Çeyrek Sevkiyat (milyon)
|2024 Pazar Payı
|Yıllık Büyüme
|Huawei
|28,6
|%18,6
|23,6
|%16,8
|%21,6
|Xiaomi
|27,9
|%18,1
|20,5
|%14,6
|%36,1
|Apple
|27,9
|%18,1
|22,5
|%16,1
|%23,9
|Samsung
|11,8
|%7,6
|11,6
|%8,3
|%1,5
|BBK (OPPO / Vivo / Realme)
|7,9
|%5,1
|7,9
|%5,6
|%0,3
|Diğer
|50,0
|%32,5
|54,1
|%38,6
|-%7,5
|Toplam
|154,1
|%100
|140,1
|%100
|%10,0
Bu dönemde en fazla sevkiyat yapan marka Huawei oldu. Şirket, özellikle Watch GT 6 ve Watch GT 6 Pro modellerinin katkısıyla toplamda 28,6 milyon adetlik sevkiyata ulaştı. Ancak bu rakamın yaklaşık 20,8 milyonluk kısmının Çin pazarından gelmesi, Huawei'nin hâlâ iç pazara yüksek oranda bağımlı olduğunu gösteriyor.
Apple, küresel sıralamada üçüncü sırada yer alırken, Çin pazarında dördüncülüğe geriledi. Şirketin yalnızca orta ve üst segmente odaklanması, toplam sevkiyat tarafında daha sınırlı bir büyümeye neden oldu. Bu yıl Apple cephesinde donanım çeşitliliğinden çok 5G ve uydu bağlantısı gibi gelişmiş bağlantı özelliklerine odaklanıldığı görülüyor. Samsung ise yılın ilk yarısındaki düşüşün ardından Galaxy Watch 8 ve Watch 8 Classic modellerinin etkisiyle üçüncü çeyrekte toparlanma başladı.
