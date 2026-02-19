HUAWEI'nin en gelişmiş saati, su altında iletişim teknolojisiyle geldi: HUAWEI Watch Ultimate 2

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör HUAWEI Watch Ultimate 2, Türkiye’de ön satışa sunuldu. Bugüne kadar akıllı saat sektörüne büyük yenilikler getiren HUAWEI, bu modeliyle birlikte çıtayı daha da yukarıya taşıyor. Bugüne kadar herhangi bir akıllı saatte görmediğimiz pek çok özelliği HUAWEI Watch Ultimate 2’de bizlere sunuyor.

HUAWEI tarafından incelememiz için gönderilen HUAWEI Watch Ultimate 2’yi yaklaşık iki hafta kullanma fırsatı elde ettik. Bu içeriğimizde HUAWEI Watch Ultimate 2’nin neler sunduğuna yakından bakıyoruz. Bu model, firmanın tepe modeli olduğu için uyku takibi, bildirim takibi, müzik oynatma, kalp ritmi takibi gibi HUAWEI’in diğer modellerinde standart olarak sunulan özellikler yerine HUAWEI Watch Ultimate 2’yi benzersiz kılan özelliklerden bahsedeceğim.

HUAWEI Watch Ultimate 2 kimlere hitap ediyor?

HUAWEI Watch Ultimate 2, sahip olduğu özellikleri ve malzeme kalitesiyle günümüzde bir akıllı saat için zirveyi temsil ediyor. HUAWEI, lüks bir mühendislik harikasını profesyonel bir hayattta kalma ekipmanıyla birleşiyor. Bu nedenle bu saat yüksek malzeme kalitesine önem veren, doğa sporları yapan, ekstrem sporlarla uğraşan, dalış yapan, mekanik saat hobisi olan kullanıcılara hitap ediyor. Bu saat, yalnızca bildirim gösteren ya da spor takibi yapan bir giyilebilir teknoloji ürünü değil; aynı zamanda 150 metre derinliğe inebilen, su altında mesaj gönderebilen ve amorf zirkonyum kasasıyla lüks saatçilik dünyasına göz kırpan bir mühendislik ürünü.

Lüks ve ultra dayanıklı tasarım

Bir akıllı saati ekstrem sporlarda, derin dalışlarda ve şık ortamlarda kullanmak isteyenler için malzeme kalitesi büyük önem taşıyor. Bugüne kadar pahalı akıllı saatlerde titanyum ve paslanmaz çelik malzemeleri kullanılmıştı. HUAWEI, çıtayı yukarıya taşıyarak bu malzemelerden daha yüksek dayanıklılık ve daha yüksek çizilme direnci sunan amorf zirkonyum bazlı sıvı metal alaşımdan oluşan kasa kullanıyor. Amorf zirkonyum sıvı metal kasa, safir cam ekran, nanokristal seramik çerçeve ve nanokristal seramik arka kapak bir araya gelerek saatin her tarafında yüksek dayanıklılık ve estetik görünümü buluşturuyor.

HUAWEI Watch Ultimate 2, bugüne kadar kullandığım en şık akıllı saat. Apple Watch Ultra 3 ve Galaxy Watch Ultra modellerine kıyasla favorim tartışmasız bu model oldu. Kullanılan premium malzemenin kalitesi ilk bakışta belli oluyor ve çevredekiler tarafından dikkat çekiyor. Çevremde saati görenler bunu bir akıllı saat değil de lüks markanın mekanik saati olarak düşünüyor. HUAWEI Watch Ultimate 2 olduğunu söylediğimde ise şaşkınlık yaratıyor.

1,5 inç boyutundaki LTPO 2.0 AMOLED ekranı, 3.500 nit yüksek parlaklık seviyesi sayesinde doğrudan güneş altında dahi rahatlıkla okuyabiliyorum. 466 px çözünürlüğü ile oldukça net ve canlı görüntüler sunuyor. Menüler arası geçişler kusursuz akıcılığa sahip. HUAWEI Watch Ultimate 2 ile ekran-gövde oranında yüzde 4’lük bir artış yapıldı. Daha modern ve rafine görünüme kavuştu.

Saatin özellikle mavi versiyondaki çift renkli seramik işçilik, bu saati dikkatleri üzerine çeken lüks bir kombin tamamlayıcısına dönüştürmüş. Satın almayı düşünenlere bu rengi özellikle tavsiye ederim. Daha klasik görünüm sevenler için siyah renkli versiyonu da bulunuyor.

Dünyada ilk: Su altı sonar iletişim

Bu saati rakiplerinden ayıran en çarpıcı özellik, dünyanın ilk bağımsız sonar tabanlı sualtı iletişim teknolojisine sahip olmasıdır. Daha önce dalış odaklı bazı saatlerde ek sensörlerle sunulan bu özellik, HUAWEI Watch Ultimate 2’de dünyada ilk kez herhangi bir ek parçaya ihtiyaç duyulmadan bütünleşik olarak sunuluyor.

HUAWEI Watch Ultimate 2 ile suyun altındayken dalgıç arkadaşlarınıza emojiler, hazır mesajlar ve SOS yardım çağrıları gönderebiliyorsunuz. Mesajlar 30 metre uzağa kadar iletiliyor. Dalgıç arkadaşlarınızı sağlık sorunları, ekipman arızaları, gaz yetersizliği veya hayvan saldırıları gibi kritik durumlarda bilgilendirebilirsiniz. Ayrıca su altında fotoğrafçılık yapanlar için ekibi doğru yere yönlendirmek amacıyla kullanılabilir.

Sonar yöntemle iletişim için hayvanları rahatsız etmeyen bir frekans kullanılıyor. SOS çağrısı 60 metre uzaklığa kadar iletiliyor. Mesajlar ise 30 metre uzaklığa kadar iletiliyor fakat HUAWEI Watch Ultimate 2’ler alıcı olarak görev yapıp iletişim alanını genişletebiliyor. Böylelikle kalabalık gruplarda daha geniş alana sonar mesaj gönderebilmek mümkün oluyor.

HUAWEI bu özelliği göstermek için İstanbul Aqua Florya’da su altında bir gösteri yaptı. sonar tabanlı sualtı iletişim özelliğinin kusursuz bir şekilde çalıştığını ve dalgıçlar arası iletişimde büyük kolaylık sağladığına tanıklık ettik.

150 metre dalış yapabileceğiniz ilk akıllı saat

HUAWEI Watch Ultimate 2, sektör standartlarını aşarak 150 metre derinliğe kadar profesyonel dalış desteği sunuyor. Ses işlevlerine ve 150 metre dalış kapasitesine sahip sektörün ilk akıllı saatidir. ISO 22810 su geçirmezlik standardı ile ISO 6425 ve EN 13319 dalış standartlarını karşılıyor. Daha önce 50 metre ve 100 metre değerlerini görmüştük. HUAWEI bu saatte 150 metreye dalış için özel bir teknoloji kullanıyor.

150 metrede, basınç sırtınızda 35 filin durması kadar bir baskıya eşittir. Suya dayanıklı ve ses işlevlerine sahip bir akıllı saatin bu basınca dayanabilmesi için özel bir teknolojiye ihtiyacı var. Huawei mühendisleri su basıncını algılayan suya dayanıklı bir yapı tasarladı. Derin suya daldırıldığında boşlukları otomatik olarak kapatarak suyun girmesini engelliyor.

Bu tasarım ayrıca sığ suda veya günlük kullanımda sabunlu su, deniz suyu ve ev kimyasallarını da engelliyor. Böylelikle diğer saatlerden farklı olarak sadece havuz suyunda değil denizde dahi görev yapabiliyor. Denizde yüzmeyi daha çok tercih eden biri olarak saatlerimi denizde kullanamadığım için yüzme özelliklerinden yararlanamıyordum. HUAWEI Watch Ultimate 2 ile bu sorun ortadan kalkıyor.

X-TAP sağlık verileriniz tek dokunuşla bir arada

Huawe Watch Ultimate 2’nin sağ bölümünde yer alan X-Tap sensörü, sağlık verilerinize hızla ve kolaylıkla kontrol etmenize imkan tanıyor. Saatin tüm sağlık fonksiyonlarını kullanmak için tek tek menülerde gezinmekten hoşlanmadığım için bir dokunuşla 11 farklı sağlık verisini ölçen bu özelliğe bayıldığımı söylemeliyim.

Saatin arkasındaki HUAWEI süper algılama modülüne ek olarak X-Tap sensöründe EKG, PPG ve basınç sensörleri yer alıyor. Bu sensöre basılı tutarak ortalama kalp atış hızı, SpO2, vücut ısısı, stres ve EKG dahil olmak üzere 11 göstergeden oluşan bir sağlık raporu alabilirsiniz. Bu saat, parmak ucundan SpO2 monitörü yapabilen ilk Ultimate modeli. Bilekten izlemeye göre daha hızlı ve daha doğru ölçümler sağlıyor. 10 saniye sürmeden ölçüm tamamlanıyor.

HUAWEI Watch Ultimate 2 artık irtifa hastalığı risklerini, hızlı irtifa değişikliklerini ve 4.500 metrenin üzerindeki yüksek irtifaları aktif olarak tespit ediyor. Bu riskleri değerlendirmek için parmak ucu SpO2 ölçümlerini kullanıyor ve gerekirse nefes egzersizleri öneriyor.

HUAWEI Sağlık uygulaması, sağlık hakkında ihtiyaç duyacağınız tüm fonksiyonları anlaşılır grafiklerle ve ihtiyaç halinde detaylı şekilde gösteriyor. Saatinizde gördüğünüz bilgiler yetersiz kalırsa HUAWEI Sağlık'ta çok daha fazlası mevcut. Sağlık verilerinizden yola çıkarak size çeşitli tavsiyelerde bulunuyor ve daha sağlıklı bir yaşam ve daha sağlıklı uyku için yapmanız gerekenleri söylüyor.

HUAWEI Sağlık uygulamasında aktivite kayıtları kısmında hareket, egzersiz ve ayağa kalkma hedeflerinizi kolay bir şekilde görüntüleyebilir ve günlük olarak karşılaştırmalar yapabilirsiniz. Ben detaylarda boğulmayı sevmediğim için bu ekrandaki aktivite halkalarını her gün takip ediyorum. Bu halkalara benzer şekilde sağlık yoncaları sayfası da uyku, adım sayısı ve ruh halim hakkında beni bilgilendiriyor. Uyku takibinde ise daha sağlıklı bir uyku için nelere dikkat etmem gerektiğini, kaç kere uyandığımı, uyku nefesimdeki anormallikleri gösteriyor.

Kalp, SpO2, arteriyel sertlik, EKG gibi bilgiler benim için fazla detay isteyen ve anlaması zor bilgiler olmasına rağmen HUAWEI Sağlık'taki rehber bilgiler benim gibi kullanıcıları güzel bir şekilde yönlendiriyor. Bu yardımcı bilgileri okuyarak sağlık durumumum hakkında detaylı yorumlar yapabiliyorum. Referans değerleri görebiliyor, durumunuzda bir sorun olup olmadığını kolaylıkla anlayabiliyor ve dilerseniz verinin ne anlama geldiği hakkında daha detaylı bilgilere erişebiliyorsunuz.

Yeni Sunflower konumlandırma sistemi ile yüksek konum doğruluğu

HUAWEI’in önceki modellerinde kullanılan Sunflower konumlandırma sistemi, tek uyduya bağlanmak yerine BeiDou, GPS, Glonass, Galileo ve QZSS sistemlerine birlikte bağlanarak yüksek konum doğruluğu sunuyor. Daha önce 10 metreye kadar olan hassasiyet 8 metreye kadar indi. Rota doğruluğu %30, 3D mesafe doğruluğu %20 ve hız doğruluğu %20 arttı. Karmaşık ortamlarda sinyal gücü artırıldı. Apple Watch Ultra 2 gibi rakiplerine kıyasla çok daha yüksek doğruluk değerlerine sahip. Doğada kaybolmanız durumunda veya yürüyüş parkurunuzu detaylı analiz etmek istediğinizde her zaman doğru sonuçlar elde etmenizi sağlıyor.

Doğa yürüyüşü yaptığım rotalarda telefonum çekmediği için zaman zaman kaybolduğum günlerim oldu. Bundan sonra kolumdaki HUAWEI Watch Ultimate 2 ile kaybolma korkusu yaşamayacağım. Bir diğer nokta da yüksek binalar arasında ve şehrin kalabalık noktalarında konumda sapmalar yaşarken bu saatle çıktığım koşuda konumda sapma olmadığını gördüm. Sunflower sistemi gerçekten başarılı çalışıyor.

Sesiniz her zaman net iletiliyor

HUAWEI Watch Ultimate 2’nin mikrofonu AI ile gürültü engelleme özelliği ile güçlendirildi. Birinci nesil Ultimate modeline göre %100 daha yüksek gürültü bastırma kapasitesine ve 7+ m/s rüzgar gürültüsü direncine sahip.

Evde yaptığım testlerde telefon görüşmesi esnasında saç kurutma makinesini saate doğru yönlendirdiğimde dahi makinenin sesi hiçbir şekilde karşıya iletilmediğini gördüm. Kalabalık trafikteki araba ve korna gürültülerini ise bu saat kolaylıkla filtreleyebiliyor. Pek çok senaryoda TWS Bluetooth kulaklıklardan daha net bir şekilde sesimi karşı tarafa iletiyor.

İki haftaya varan pil ömrü

HUAWEI Watch Ultimate 2, dolu dolu özellikler sunarken pil ömrümden herhangi bir taviz vermiyor. Pil ömrünü uzatmak isterseniz 3 saniye içerisinde güç tasarrufu veya standart mod arasında geçiş yapılıyor. Her gün şarj etmem gereken saatlerden bıkmış biri olarak Ultimate 2'nin pil ömrü beni büyüledi. Benim kullanım senaryomda 3-4 günlük süre elde ettim.

Güç tasarrufu modunda;

Hafif kullanımda 11 gün

Standart kullanımda 6 gün

Her Zaman Açık Ekran aktifken 4 gün

Standart güç modunda;

Android’de normal kullanımda 4,5 gün

Android’de AOD açıkken normal kullanımda 3 gün

iOS’te normal kullanımda 3,5 gün

iOS’te AOD açıkken normal kullanımda 2,5 gün

Öne çıkan diğer özellikler

HUAWEI Watch Ultimate 2’nin Golf modundaki performansı iyileştirildi. Golf modu 19

ülke/bölgede 1.000'den fazla golf sahası haritası içeriyor ve dünya çapında toplamda

16.000'den fazla harita sunuyor.

Keşif modu, yürüyüşlerinizdeki rotaları çevrimdışı haritaya kaydediyor, dönüş yolu oluşturuyor; rakım, kalp atış hızı ve süre istatistiklerini gösteriyor.

Düşme algılama özelliği, tek dokunuşla acil çağrı başlatabiliyor. Saat, düştüğünüzü ve yanıt veremediğinizi algılarsa, 14 saniye içinde saat ekranında otomatik olarak bir açılır pencere görüntüler. Açılır pencereyi 60 saniye içinde manuel olarak kapatmazsanız, saat hemen acil durum çağrısı başlatır. SOS modundayken acil durum kişilerine ve acil çağrı merkezine çağrı gönderiliyor.

Saatin NFC okuma yeteneği iyileştirildi. Apple Watch Ultra’da 100 mm olan kart okuma mesafesi, bu modelde 120 mm olarak karşımıza çıkıyor.

Özet: En iyisini isteyenler

Huawei Watch Ultimate 2, bir akıllı saatte en iyisini isteyenler için tüm çözümlere sahip. 150 metre dalış desteği, su altı sonar iletişim özelliği, amorf zirkonyum sıvı metal malzemesi ile benzersiz bir saat isteyenler bu saati tercih edebilir.

Ön Sipariş Fırsatları

HUAWEI Watch Ultimate 2, Türkiye'de 39.999 TL tavsiye edilen fiyat etiketi ile ön siparişe sunuldu. 10 Şubat - 2 Mart ön satış sürecinde 99 TL depozito ödemesi yapanlara 1.900 TL indirim, Akıllı Tartı 3 hediyesi ve toplam 3 yıl garanti avantajı sağlanıyor.

Satın almak için: HUAWEI Watch Ultimate 2

