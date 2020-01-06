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    En güçlü Intel NUC kasası tanıtıldı

    Intel Ghost Canyon NUC modeli 5GHz hızına çıkan Intel Core i9 işlemcisi ve masa üstü ekran kartı seçenekleri sayesinde en güçlü mini PC modellerinden birisi olacak.
    2 hf.
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    7
    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    En güçlü Intel NUC kasası tanıtıldı
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    Intel’in mini bilgisayar sınıfında ortalama bir performans sunmak amacıyla geliştirdiği NUC serisi zaman zaman çizgi dışına çıkabiliyor. Ghost Canyon kod adlı NUC modeli ailenin en güçlü sistemine sahip olacak.

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    Ghost Canyon NUC özellikleri

    Ghost Canyon bir süredir hazırlık aşamasındaydı. Kompakt boyutlarda en güçlü sistemin elde edilebileceğini gösteren Ghost Canyon NUC modeli ilk kez işlemcinin de yükseltilebileceği bir yapı barındırıyor.

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    Intel daha önce AMD Radeon grafikleri ile donattığı Hades Canyon NUC serisini ve son olarak da onuncu nesil Intel işlemcilerle donattığı Frost Canyon NUC serisini piyasaya sürmüştü. Ghost Canyon ailenin en tepe seviyesinde yer alacak.

    Standart NUC ölçülerinden biraz daha büyük olan Ghost Canyon kasası masa üstü ekran kartlarını rahatlıkla sığdırabiliyor. Core i9 işlemcisi sayesinde de 5GHz hızlarına da aşırtılabiliyor. Intel Ghost Canyon ile ilgili fuar sürecinde yeni detaylar gelecek.



    https://www.engadget.com/2020/01/06/intel-ghost-canyon-nuc-desktop-gpu/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    emirhanayh 1 hf.
    Eskiden Turkiyede bulmasi nerdeyse imkansiz olan mini itx anakart ve kasalar artik internette cok rahat bulunuyor yine yurtdisindaki kadar yaygin degil ama 3 5 fazla verip istediginiz modeli alabiliyorsunuz bu durumda kim takar intel nucu.
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    L.J 2 hf.
    Benim Louqe Ghost bundan accık daha büyük, 2070 ile kullanıyorum. Her türlü daha iyi



    Teoride NUC'tan ucuz ve ufak cihaz yapmak mümkün aslında.
    3 Yanıt Yanıtla +1
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    TheJudgé 2 hf. L.J
    Barebone pc ler var küçük ve ucuz , bağzı özellikleri eksik geliyor sen alıyorsun hatta , mesela ram hdd gibi
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    saasc 2 hf. L.J
    Teori değil gerçek:)

    Nuc çok pahalı. Custom bi kasa ve flex atx psuyla çok rahat yapilabilir
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    spencermila 1 hf. L.J
    hocam senin pc gibi bir pc nasıl yapa biliriz kasayı bu şekilde minik birşey istiyorum icine 1080 gibi ekran koysak nasıl olur anakart vb
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