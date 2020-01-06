En güçlü Intel NUC kasası tanıtıldı

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Intel’in mini bilgisayar sınıfında ortalama bir performans sunmak amacıyla geliştirdiği NUC serisi zaman zaman çizgi dışına çıkabiliyor. Ghost Canyon kod adlı NUC modeli ailenin en güçlü sistemine sahip olacak.

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Ghost Canyon NUC özellikleri

Ghost Canyon bir süredir hazırlık aşamasındaydı. Kompakt boyutlarda en güçlü sistemin elde edilebileceğini gösteren Ghost Canyon NUC modeli ilk kez işlemcinin de yükseltilebileceği bir yapı barındırıyor.

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Intel daha önce AMD Radeon grafikleri ile donattığı Hades Canyon NUC serisini ve son olarak da onuncu nesil Intel işlemcilerle donattığı Frost Canyon NUC serisini piyasaya sürmüştü. Ghost Canyon ailenin en tepe seviyesinde yer alacak.

Standart NUC ölçülerinden biraz daha büyük olan Ghost Canyon kasası masa üstü ekran kartlarını rahatlıkla sığdırabiliyor. Core i9 işlemcisi sayesinde de 5GHz hızlarına da aşırtılabiliyor. Intel Ghost Canyon ile ilgili fuar sürecinde yeni detaylar gelecek.

https://www.engadget.com/2020/01/06/intel-ghost-canyon-nuc-desktop-gpu/

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