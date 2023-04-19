Robot süpürge tavsiyesi için en iyi robot süpürgeler (2023)

Temizlik için vakit bulamıyor musunuz? Temizliği gönül rahatlığıyla akıllı robot süpürgelere bırakabilirsiniz. Temizlik robotları, evinizin istediğiniz odalarını programladığınız şekilde, dilediğiniz gün ve saatlerde dip köşe temizler. Peki, en iyi robot süpürge markaları hangileri? 2023'te hangi temizlik robotu alınmalı? İşte temizlik işinde size yardımcı olacak en iyi robot süpürge sıralaması:

Robot süpürge fiyatları zaman içerisinde değişiklik gösterebilir. Dilerseniz robot süpürge indirimleri konumuzdan robot süpürgelerle ilgili kampanya ve fırsatları güncel olarak takip edebilirsiniz.

1️⃣ Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro Tam Boyutta Gör Xiaomi, en iyi robot süpürge markası olarak biliniyor. Peki, en çok tercih edilen Xiaomi temizlik robotu hangisi? Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro 2, markanın akıllı robot süpürgeleri arasında en beğenilen modeli. Hızlı ve olağanüstü temizlik isteyenlere tavsiye ederiz. İnatçı lekeleri bile temizlemek için dakikada 10.000 titreşim : Yüksek frekanslı sonik titreşimli paspasla donatılan ünite, temizlik gücünü artırmak ve zorlu lekeleri kolayca çıkarmak için titreşir.

Yüksek frekanslı sonik titreşimli paspasla donatılan ünite, temizlik gücünü artırmak ve zorlu lekeleri kolayca çıkarmak için titreşir. Güçlü leke giderme için mikrofiberler: Dengeli su penetrasyonu, lekelerin etkili bir şekilde çıkarılması ve zeminin hızlı kuruması için paspasta mikrofiberler kullanılmış. Su izi kalmaz, zemin zarar görmez.

Dengeli su penetrasyonu, lekelerin etkili bir şekilde çıkarılması ve zeminin hızlı kuruması için paspasta mikrofiberler kullanılmış. Su izi kalmaz, zemin zarar görmez. Yeni nesil LDS lazer navigasyon sistemi: LDS lazer navigasyon sistemi, robotun temizleme rotasını hızla planlamak için tüm evi verimli şekilde tarar ve hızlı bir şekilde haritalar. Xiaomi robot süpürge haritalama işlemini gece de sorunsuzca yapabilir.

LDS lazer navigasyon sistemi, robotun temizleme rotasını hızla planlamak için tüm evi verimli şekilde tarar ve hızlı bir şekilde haritalar. Xiaomi işlemini gece de sorunsuzca yapabilir. Gelişmiş temizleme rotası: Özel olarak tasarlanmış temizleme rotaları, elle tekrar tekrar silme işlemini uygular. Elektronik olarak kontrol edilen akıllı su haznesiyle Xiaomi akıllı temizlik robotu, zemin lekelerini kolayca çıkarabilir.

Özel olarak tasarlanmış temizleme rotaları, elle tekrar tekrar silme işlemini uygular. Elektronik olarak kontrol edilen akıllı su haznesiyle Xiaomi akıllı temizlik robotu, zemin lekelerini kolayca çıkarabilir. 3000 Pa’lık yüksek emiş gücü: Xiaomi Mop 2 Pro, 3 süpürme-paspas modu, 4 emiş gücü ayarı sunar.

Xiaomi Mop 2 Pro, 3 süpürme-paspas modu, 4 emiş gücü ayarı sunar. Daha az şarj ile daha fazla temizlik: Mi Temizlik Robotu 2 Pro, 5200 mAh pil ile donatılmış. Bu, robot süpürgenin 150 m²’den daha geniş alanı kolayca temizleyebileceği anlamına geliyor.

Mi Temizlik Robotu 2 Pro, 5200 mAh pil ile donatılmış. Bu, robot süpürgenin 150 m²’den daha geniş alanı kolayca temizleyebileceği anlamına geliyor. Her oda için özelleştirilmiş ayarlar: Odaların temizlenme sırasını seçebilir, zemin türüne göre emiş gücünü ve su hacmini ayarlayabilir, özelleştirilmiş temizlik planları ayarlayabilirsiniz.

Odaların temizlenme sırasını seçebilir, zemin türüne göre emiş gücünü ve su hacmini ayarlayabilir, özelleştirilmiş temizlik planları ayarlayabilirsiniz. Uzaktan temizleme: Xiaomi Home/Mi Home uygulaması sayesinde evde değilken bile temizliği yönetebilirsiniz.

Xiaomi Home/Mi Home uygulaması sayesinde evde değilken bile temizliği yönetebilirsiniz. Kablosuz güncelleme: Xiaomi, akıllı robotun zekasını geliştirmek, özelliklerini optimize etmek için yazılım güncellemesi sunuyor.

2️⃣ İhlas Aura Cleanmax Temizlik Robotu Tam Boyutta Gör İhlas, en memnun kalınan robot süpürge markaları arasında. Özellikle Aura Cleanmax Temizlik Robotu kullanıcı yorumları ile öne çıkıyor. İhlas robotsüpürge, Halı yıkama özelliği ile kirleri çözer, bakterileri yok eder. Toz torbasız, %99.9 toz tutan sulu filtrasyon sistemi, tıkanmayan su filtre sistemi, kesintisiz emiş gücüne sahip olmasıyla en iyi robot süpürge modelleri arasında olmayı hak ediyor. Evinizde alerjisi/astımı olan, bünyesi hassas birisi/birileri varsa İhlas robot süpürge ürünü Aura Cleanmax’i tercih edebilirsiniz. Derin temizleyici: Klasik elektrikli süpürgelerden farklı olarak yüksek emiş gücü sayesinde yüzeysel değil, derinlemesine temizlik yapar. Sulu filtrasyon sistemi ve jet motoru sayesinde diğer elektrikli süpürgelere oranla büyük fark yaratır.

Klasik elektrikli süpürgelerden farklı olarak yüksek emiş gücü sayesinde yüzeysel değil, derinlemesine temizlik yapar. Sulu filtrasyon sistemi ve jet motoru sayesinde diğer elektrikli süpürgelere oranla büyük fark yaratır. İyonizer teknolojisi ile hava arıtma cihazı: İyonizer teknolojisi sayesinde sigara kokusu, kirli hava ve uçuşan partikülleri yok ederek havayı temizler.

İyonizer teknolojisi sayesinde sigara kokusu, kirli hava ve uçuşan partikülleri yok ederek havayı temizler. Vakumlama: Vakumlama özelliğiyle kullanmadığınız eşyaları vakumlayarak yerden tasarruf sağlarsınız.

Vakumlama özelliğiyle kullanmadığınız eşyaları vakumlayarak yerden tasarruf sağlarsınız. Kokulandırma: Aura Cleanmax, parfümleme özelliğiyle istenmeyen kötü kokuları ortadan kaldırır.

Aura Cleanmax, parfümleme özelliğiyle istenmeyen kötü kokuları ortadan kaldırır. Halı yıkama: Yıkama özelliğiyle halı, koltuk gibi tüm döşemeleri yıkar ve kurutur.

Yıkama özelliğiyle halı, koltuk gibi tüm döşemeleri yıkar ve kurutur. Jet-motor sistemi: Bu sistem sayesinde düşük enerji tüketiminde temizlik sağlanıyor. 950w motor gücündeki Cleanmax, oldukça sessiz çalışır.

Bu sistem sayesinde düşük enerji tüketiminde temizlik sağlanıyor. 950w motor gücündeki Cleanmax, oldukça sessiz çalışır. Evcil hayvanı olanlar için ideal: Evcil hayvanların ev içinde gezinirken bıraktığı tüyler ve gözle görülmeyen tüm döküntüleri Aura Cleanmax tamamen suya hapsediyor.

3️⃣ Viomi V5 Pro Robot Süpürge Tam Boyutta Gör Viomi V5 Pro Robot Süpürge, dörtlü lidar sensöre sahip olmasıyla dikkat çeken akıllı temizlik robotu. Robot süpürge en iyi markalar sıralamasında önde gelen isimlerden biri olan Viomi’nin V5 Pro otomatik süpürge modeli, dikey çarpışma önleyicileri sayesinde hiçbir yere çarpmadan eşyalarınız arasında güvenle ilerler. Yatay çarpışma önleme teknolojisi : Viomi akıllı robot süpürge , ön bölümdeki iki lazer lidar sensör sayesinde 70-90mm aralığındaki engelleri algılar. Terlikler, kablolar, evcil hayvan kapları, çöp kutuları gibi yaygın ev eşyalarını otomatik olarak tanır ve onlardan kaçınır.

Viomi akıllı robot süpürge ön bölümdeki iki lazer lidar sensör sayesinde 70-90mm aralığındaki engelleri algılar. Terlikler, kablolar, evcil hayvan kapları, çöp kutuları gibi yaygın ev eşyalarını otomatik olarak tanır ve onlardan kaçınır. Dikey çarpışma önleme teknolojisi : Robot süpürge, yan taraflarında bulunan lazer sensörler sayesinde duvarlara veya eşyalarınıza 1.5cm’e kadar yakın temizlik yapar, mobilyalarınızı, duvarlarınızı ve diğer eşyalarınızı çizmeden köşe bucak temizler.

Robot süpürge, yan taraflarında bulunan lazer sensörler sayesinde duvarlara veya eşyalarınıza 1.5cm’e kadar yakın temizlik yapar, mobilyalarınızı, duvarlarınızı ve diğer eşyalarınızı çizmeden köşe bucak temizler. Gelişmiş yapay zeka algoritması: Temizlik robotu, yükseltilmiş AI algoritmasıyla 6 metrelik bir yarıçapta kesintisiz tarama yapar ve evde güvenle hareket eder.

Temizlik robotu, yükseltilmiş AI algoritmasıyla 6 metrelik bir yarıçapta kesintisiz tarama yapar ve evde güvenle hareket eder. Dört çizgili lazer: Viomi V5 Pro, evinizi daha doğru ve verimli bir şekilde haritalamasını ve çarpışma önlemeyi en üst düzeye getiren dört adet yüksek hassasiyetli yapay zeka lazer lidar sensörüne sahip.

Viomi V5 Pro, evinizi daha doğru ve verimli bir şekilde haritalamasını ve çarpışma önlemeyi en üst düzeye getiren dört adet yüksek hassasiyetli yapay zeka lazer lidar sensörüne sahip. Akıllı uygulama ve ses desteği: Akıllı süpürge, Xiaomi Smart Home (Mi Home) uygulaması, Google Home ve Alexa ile çalışır. Farklı odalar için farklı temizlik modları ayarlamanıza izin veren ürün, uzaktayken bile kontrolünüz altındadır.

4️⃣ Fakir Robert RS 770 Akıllı Robot Süpürge Tam Boyutta Gör Fakir Robert RS 770 Akıllı Robot Süpürge, en beğenilen temizlik robotları arasında. Fakir robot süpürge, sahip olduğu özelliklerle ev temizliğini son derece basit, hızlı ve yorucu olmayan hale getirir. Robert RS 770, yüzeyin yapısını kendi algılayarak zemine uygun derinlemesine temizlik sağlar. Yön bulma teknolojisi: Lidar navigasyon sistemiyle evinizin her köşesini hafızasına alarak haritasını oluşturur. Dubleks evlerde iki kat için farklı harita çıkarabilme yeteneğine de sahip.

Lidar navigasyon sistemiyle evinizin her köşesini hafızasına alarak haritasını oluşturur. Dubleks evlerde iki kat için farklı harita çıkarabilme yeteneğine de sahip. Yüksek hassasiyetli sensörler: Kızılötesi 27 adet yüksek hassasiyetli sensör sayesinde eşyalarınıza çarpmaz. Derinlik sensörü ile boşluğu algılayarak merdiven, masa vb. yüksek yerlerden düşmeyi engeller.

Kızılötesi 27 adet yüksek hassasiyetli sensör sayesinde eşyalarınıza çarpmaz. Derinlik sensörü ile boşluğu algılayarak merdiven, masa vb. yüksek yerlerden düşmeyi engeller. Uzaktan kontrol :Robotun vakum gücünü, su akışını kontrol etme, haritayı düzenleme, temizlik planı yapma dahil birçok işlemi telefonunuza yükleyeceğiniz Fakir Robot mobil uygulaması üzerinden uzaktan yapabilirsiniz.

:Robotun vakum gücünü, su akışını kontrol etme, haritayı düzenleme, temizlik planı yapma dahil birçok işlemi telefonunuza yükleyeceğiniz Fakir Robot mobil uygulaması üzerinden uzaktan yapabilirsiniz. Uzun pil ömrü : Tek şarjla 120 m²’ye kadar yeri temizler, 150 dakika kesintisiz çalışır. RS 770, ayrıca pil seviyesi azaldığında ve temizliği bitirdiğinde şarj ünitesine döner. Şarj olduktan sonra temizliğe kaldığı yerden devam eder.

Tek şarjla 120 m²’ye kadar yeri temizler, 150 dakika kesintisiz çalışır. RS 770, ayrıca pil seviyesi azaldığında ve temizliği bitirdiğinde şarj ünitesine döner. Şarj olduktan sonra temizliğe kaldığı yerden devam eder. Süpürme ve paspaslama : Fakir RS 770, hem süpürüyor hem de siliyor. Elektronik su deposu özelliğiyle zemin tipine uygun üç farklı seviyede damlatma yaparak zemine zarar vermez.

: Fakir RS 770, hem süpürüyor hem de siliyor. Elektronik su deposu özelliğiyle zemin tipine uygun üç farklı seviyede damlatma yaparak zemine zarar vermez. Halı basıncı: Basınç modu otomatik olarak halınızın tipini belirler ve temizlemek için maksimum emiş gücüne geçer.

5️⃣ Tefal RG7675 X-Plorer Serie 75 Tam Boyutta Gör Tefal RG7675 X-Plorer Serie 75 Mop Özellikli Akıllı Robot Süpürge, evcil hayvan dostu robot süpürge arayanlara tavsiyemizdir. Kullanımı kolay uygulaması, gelişmiş teknolojik özellikleri ve üstün çekiş gücüyle üst seviye bir süpürge robotu. Yüksek teknolojili temizlik : Tefal robot süpürge, yüksek doğruluğa sahip navigasyon, kalıcı haritalandırma, kişiselleştirilebilir ayarlarıyla gelişmiş otomatik temizlik teknolojisine sahip olmasıyla evinizin her noktasına ulaşır.

: Tefal robot süpürge, yüksek doğruluğa sahip navigasyon, kalıcı haritalandırma, kişiselleştirilebilir ayarlarıyla gelişmiş otomatik temizlik teknolojisine sahip olmasıyla evinizin her noktasına ulaşır. 4’ü 1 arada temizlik : Evinizin ulaşılması zor bölgeleri ve köşeleri için çift yanal fırça, evcil hayvan tüylerini almak için turbo fırça, sorunsuz ve kesintisiz emiş gücü için BLDC motor ve paspas yapmak için Aqua Power sistemi.

Evinizin ulaşılması zor bölgeleri ve köşeleri için çift yanal fırça, evcil hayvan tüylerini almak için turbo fırça, sorunsuz ve kesintisiz emiş gücü için BLDC motor ve paspas yapmak için Aqua Power sistemi. Kişiselleştirilmiş ayarlar : Yasaklı bölge belirleme, akıllı noktasal temizlik modu, her bir oda için ayrı temizlik planı, harita kaydetme ve fazlasını yapabilirsiniz.

Yasaklı bölge belirleme, akıllı noktasal temizlik modu, her bir oda için ayrı temizlik planı, harita kaydetme ve fazlasını yapabilirsiniz. Auto Boost özelliğiyle tüm yüzeylerde etkili temizlik : Tefal akıllı süpürge, halı ve kilimlerinizin mükemmel temizliği için gücü otomatik olarak ayarlayan akıllı yüzey teknolojisine sahip.

: Tefal akıllı süpürge, halı ve kilimlerinizin mükemmel temizliği için gücü otomatik olarak ayarlayan akıllı yüzey teknolojisine sahip. Charge&Go özelliği: Tek şarjla 120 m² alanı temizleyebilen bu robot süpürge, kendini şarj etmek için otomatik olarak şarj istasyonuna gider. Şarj tamamlandığında temizliğe kaldığı yerden devam eder.

Tek şarjla 120 m² alanı temizleyebilen bu robot süpürge, kendini şarj etmek için otomatik olarak şarj istasyonuna gider. Şarj tamamlandığında temizliğe kaldığı yerden devam eder. Sessiz temizlik: Güç seviyesini ihtiyacınıza göre ayarlayabilirsiniz. Eco modunu etkinleştirirseniz, mümkün olduğunca sessiz ve verimli temizlik yapar.

6️⃣ Arçelik Imperium ROBO RS 3121 Tam Boyutta Gör Arçelik Imperium ROBO RS 3121, yorumları çok olumlu bir başka robot süpürge. Lazer haritalama yapan robot süpürge fiyatları göz önüne alındığında uygun seçeneklerden biri Arçelik akıllı robot süpürge. Yüksek motor emiş gücü : 2000 Pa yüksek motor gücüyle mükemmel temizlik sağlar.

2000 Pa yüksek motor gücüyle mükemmel temizlik sağlar. Gyro teknolojisi ve sensörler : Evinizin krokisini çıkartır, sensörleri etrafındaki nesneleri fark eder.

Evinizin krokisini çıkartır, sensörleri etrafındaki nesneleri fark eder. WiFi üzerinden kontrol : Robot süpürgenizi telefonunuzdan kontrol edebilirsiniz.

Robot süpürgenizi telefonunuzdan kontrol edebilirsiniz. Otomatik şarj ve uzun pil ömrü: Akıllı temizlik robotunu pili azaldığında otomatik olarak şarj olduğu yere döner ve şarj olmaya başlar. 110 dakikaya kadar çalışma süresi ile temizliğiniz yarıda kalmaz.

Akıllı temizlik robotunu pili azaldığında otomatik olarak şarj olduğu yere döner ve şarj olmaya başlar. 110 dakikaya kadar çalışma süresi ile temizliğiniz yarıda kalmaz. Paspas yapma: Tüm sert yüzeyleri paspaslayabilir ve süpürebilir.

Tüm sert yüzeyleri paspaslayabilir ve süpürebilir. Geniş toz hazne kapasitesi: 500ml toz hazne kapasitesiyle uzun süre boşaltmanıza gerek kalmadan temizlik sağlar.

7️⃣ Tcl Sweeva 6000 Robot Süpürge Tam Boyutta Gör TCL Sweeva 6000 Robot Süpürge, uygun fiyatlı akıllı süpürge arayanlara tavsiyemizdir. Akıllı lazer navigasyonu ile yorucu olmayan temizlik sağlar. Akıllı temizlik : Lazer navigasyonu, odadaki nesneler arasındaki mesafe bilgilerini toplamak için odayı saniyede altı tur hızında tarayıp sistematik bir temizlik rotası oluşturur.

Lazer navigasyonu, odadaki nesneler arasındaki mesafe bilgilerini toplamak için odayı saniyede altı tur hızında tarayıp sistematik bir temizlik rotası oluşturur. 2700PA güçlü temizlik : Sessiz (65dB’den düşük), standart, turbo, maksimum olmak üzere emiş gücünü dört seviyede ayarlayabilirsiniz.

Sessiz (65dB’den düşük), standart, turbo, maksimum olmak üzere emiş gücünü dört seviyede ayarlayabilirsiniz. Steril temizlik : Bakteri ve mikroplardan kurtulmanız için UVC sterilizasyonu

Bakteri ve mikroplardan kurtulmanız için UVC sterilizasyonu Sesle kontrol : Alexa ve Google Asistan aracılığıyla TCL robot süpürgenizi sesle kontrol edebilirsiniz.

Alexa ve Google Asistan aracılığıyla TCL robot süpürgenizi sesle kontrol edebilirsiniz. Daha uzun çalışma süresiyle temizlik : 5000 mAh pil, 3 saate kadar temizlik yapmanızı sağlar. Tek şarjla 150 m² kadar bir alanı kesintisiz temizler.

5000 mAh pil, 3 saate kadar temizlik yapmanızı sağlar. Tek şarjla 150 m² kadar bir alanı kesintisiz temizler. Özelleştirilmiş akıllı temizlik : TCL Home uygulaması aracılığıyla telefonunuzdan temizliğiniz planlayabilir, girilmez bölgeleri belirleyebilir, belli alanları işaretleyip programlayabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

TCL Home uygulaması aracılığıyla telefonunuzdan temizliğiniz planlayabilir, girilmez bölgeleri belirleyebilir, belli alanları işaretleyip programlayabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Çoklu kat haritalama : LDS gerçek zamanlı haritalama teknolojisi ve mobil uygulama ile en fazla beş haritalama yapıp kaydedebilirsiniz.

8️⃣ Roborock S5 Max Vacuum Cleaner Tam Boyutta Gör Roborock, Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin alt markası ve en iyi robot süpürge denildiğinde akla ilk gelen markalardan biri. Markanın en çok tercih edilen ürünü; Roborock S5 Max Vacuum Cleaner Akıllı Robot Süpürge. Kolay temizlik : Özel tasarımı ile kolay temizlik imkanı. Yüksek kapasite sıvı tankı ile ıslak yüzey temizliği

Özel tasarımı ile kolay temizlik imkanı. Yüksek kapasite sıvı tankı ile ıslak yüzey temizliği Özel halı temizleme modu : Özel kır algılama sensörüyle halılarda derinlemesine temizlik sağlar.

Özel kır algılama sensörüyle halılarda derinlemesine temizlik sağlar. Otomatik şarj ünitesi: S5 Max robot süpürge, şarjı bitmeden otomatik park sensörüyle şarj ünitesine kendi kendine geri döner.

S5 Max robot süpürge, şarjı bitmeden otomatik park sensörüyle şarj ünitesine kendi kendine geri döner. Farklı yer ve yüzeylere göre özel temizleme modu: Üç ayrı su akış kontrolüyle her zemine göre su kullanım miktarı ayarlama ve temizlik sonuna kadar sıvı tankındaki tüm suyu bitirme özelliğine sahip. Yapay zeka ile evinizin her köşesi tespit edilir, en etkili ve tasarruflu şekilde temizlenir.

9️⃣ Roborock S7 Sonic Mopping Akıllı Robot Süpürge Tam Boyutta Gör Roborock S7, yorumları çok olumlu, en çok tercih edilen robot süpürgeler arasında. İşten güçten temizlik yapmayı zaman bulamıyorsanız harika bir temizlik aracı. VibraRise teknolojisi: Robot süpürge, bu teknoloji sayesinde zemin tipini otomatik olarak algılar. Parke gibi sert yüzeylerde ıslak mop ile paspaslama yapılırken, halı gibi yumuşak yüzeylerde vakumlama modu devreye girer.

Robot süpürge, bu teknoloji sayesinde zemin tipini otomatik olarak algılar. Parke gibi sert yüzeylerde ıslak mop ile paspaslama yapılırken, halı gibi yumuşak yüzeylerde vakumlama modu devreye girer. Dakikada 3000 fırçalama hızı : Roborock S7 Sonic Mopping, kurumuş lekeler başta olmak üzere en zorlu lekelerin üstesinden gelir. 2500PA emiş gücüne sahip motor, halının derinlerindeki kir ve döküntülerin bile kolaylıkla temizlenmesini sağlar.

Roborock S7 Sonic Mopping, kurumuş lekeler başta olmak üzere en zorlu lekelerin üstesinden gelir. 2500PA emiş gücüne sahip motor, halının derinlerindeki kir ve döküntülerin bile kolaylıkla temizlenmesini sağlar. LiDAR teknolojisi : Roborock S7, lazer darbeleri kullanarak çalışan LiDAR teknolojisiyle ortamın üç boyutlu haritasını çıkarıyor. Robot süpürge, duvar, mobilya gibi engellere çarpma konusunda çok hassastır.

Roborock S7, lazer darbeleri kullanarak çalışan LiDAR teknolojisiyle ortamın üç boyutlu haritasını çıkarıyor. Robot süpürge, duvar, mobilya gibi engellere çarpma konusunda çok hassastır. Sessiz mod: Akıllı süpürge, bu modda motorun emiş gücünü ve su boşaltımını yavaşlatarak daha sessiz temizlik yapar.

Akıllı süpürge, bu modda motorun emiş gücünü ve su boşaltımını yavaşlatarak daha sessiz temizlik yapar. Sesle temizlik : Amazon Alexa, Google Asistan ve Siri asistanları aracılığıyla süpürgeyi sesinizle yönlendirebilirsiniz.

Amazon Alexa, Google Asistan ve Siri asistanları aracılığıyla süpürgeyi sesinizle yönlendirebilirsiniz. Uzaktan kontrol : Roborock mobil ve Mi Home uygulaması aracılığıyla temizlik programlama, güç ayarı, parça bakım zamanlarını görüntüleme ve daha birçok işi telefonunuzdan yapabilirsiniz.

🔟 Neabot Nomo Q11 Çöp İstasyonlu Akıllı Robot Süpürge Tam Boyutta Gör Listemizin son sırasında istasyonlu robot süpürge modeli Neabot Nomo Q11 var. Akıllı engellerden kaçma sensörleri : Yapılandırılmış ışık teknolojisi ve üç boyutlu görüntüleme algoritmasına dayanır. Her temizlik yaptığınızda en iyi rota yeniden hesaplanır.

Yapılandırılmış ışık teknolojisi ve üç boyutlu görüntüleme algoritmasına dayanır. Her temizlik yaptığınızda en iyi rota yeniden hesaplanır. Gizli dToF laser lidar sensörü : Neabot süpürge, herhangi bir karmaşık ortamla kolayca başa çıkar, daha hızlı tepki verir, daha doğru tahminlerde bulunur.

Neabot süpürge, herhangi bir karmaşık ortamla kolayca başa çıkar, daha hızlı tepki verir, daha doğru tahminlerde bulunur. İnce gövde : Ultra ince gövdeye sahip olmasıya kanepelerinizin altına rahatlıkla girer, temizler.

Ultra ince gövdeye sahip olmasıya kanepelerinizin altına rahatlıkla girer, temizler. Düşmeyi engelleyen tasarım : Neabot Q11, düşmeyi etkili bir şekilde değerlendirebilen ve düşmeyi önleyebilen ve etrafındakileri koruyabilen dört yerleşik düşme önleyici sensöre sahip.

Neabot Q11, düşmeyi etkili bir şekilde değerlendirebilen ve düşmeyi önleyebilen ve etrafındakileri koruyabilen dört yerleşik düşme önleyici sensöre sahip. Diğer özellikler : 2.5L kapasiteli toz toplayıcı hazne, 4000PA emiş gücü, çok seviyeli hassas kontrollü su deposu

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Robot süpürge alırken dikkat edilmesi gerekenler 🤔 "Akıllı robot süpürge alırken nelere dikkat edilmeli?" diye düşünenler için satın alma kararından önce incelenmesi gereken özellikler şöyle: Engel tespiti için gerekli teknolojiler (Özellikle LiDAR tarayıcı olmasına dikkat edilmeli)

Uygulama entegrasyonu

Emiş gücü (PA)

Haritalama

Gürültü seviyesi

Kendi kendini boşaltma kabiliyeti

Pil ömrü

Manevra yetenekleri

Bakım, satış sonrası destek ve müşteri yorumları

En İyi Robot Süpürgeler Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 1394

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