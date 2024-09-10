Elektrikli bisiklet dönüşümünde devrim: Sadece 1 dakika sürüyor

Pikaboost 2 nedir?
Dönüşüm kitleri genelde ön veya arka tekerlek çıkarılarak ya da arka zincir takımı çıkarılarak takılıyor. Bu nedenle hem dönüşüm uzun sürüyor hem de kullanıcı isterse eski geleneksel bisikletine dönmesi zor oluyor.
Livall girişiminin Pikaboost 2 projesi kullanıcıyı herhangi bir dönüşüm işine sokmadan elektrikli bisiklet hayaline kavuşmasını sağlıyor. Üstelik mantık da çok basit. Cihaz bisikletin sele altına sabitlendikten sonra arka tekerleğin üzerine de özel tekerlek yerleştiriliyor. Gidon kısmına yerleştirilen kumanda ile kontrol ediliyor.
250W gücündeki motor pik zamanlarda 500W seviyesine çıkabiliyor. Uygulama ile eşleştirdikten sonra ülkeye göre hızı sınırlıyor ve bu da genelde 25Km/s oluyor. Patentli bir teknolojiye sahip olan kit, bisikleti manuel kullanmak isterseniz ya da yokuş aşağı bıraktığınızda kendisini şarj edebiliyor.
70Km menzili olan cihazın 96Km menzilli bir seçeneği de bulunuyor. Batarya 3 saatte tam olarak doluyor ve powerbank olarak da kullanılabiliyor. Farklı modlar cihaza direnç ekleyerek kendinizi biraz daha zorlamanızı sağlıyor. Pikaboost 2 projesi 388$ bağış karşılığı alınabiliyor ve bu ay içerisinde hacimli üretime başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.