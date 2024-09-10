Elektrikli bisiklet dönüşümünde devrim: Sadece 1 dakika sürüyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Elektrikli bisiklet bugün artık çok tercih edilen ulaşım araçlarından birisi haline geldi. Bununla birlikte hali hazırda standart bisikleti olan tüketicilerin elektrikli bisiklete geçişi zor oluyor. Bu noktada dönüşüm kitleri devreye giriyor.

Pikaboost 2 nedir?

Dönüşüm kitleri genelde ön veya arka tekerlek çıkarılarak ya da arka zincir takımı çıkarılarak takılıyor. Bu nedenle hem dönüşüm uzun sürüyor hem de kullanıcı isterse eski geleneksel bisikletine dönmesi zor oluyor.

Ola elektrikli motosiklet geliyor 1 ay önce eklendi

Livall girişiminin Pikaboost 2 projesi kullanıcıyı herhangi bir dönüşüm işine sokmadan elektrikli bisiklet hayaline kavuşmasını sağlıyor. Üstelik mantık da çok basit. Cihaz bisikletin sele altına sabitlendikten sonra arka tekerleğin üzerine de özel tekerlek yerleştiriliyor. Gidon kısmına yerleştirilen kumanda ile kontrol ediliyor.

250W gücündeki motor pik zamanlarda 500W seviyesine çıkabiliyor. Uygulama ile eşleştirdikten sonra ülkeye göre hızı sınırlıyor ve bu da genelde 25Km/s oluyor. Patentli bir teknolojiye sahip olan kit, bisikleti manuel kullanmak isterseniz ya da yokuş aşağı bıraktığınızda kendisini şarj edebiliyor.

70Km menzili olan cihazın 96Km menzilli bir seçeneği de bulunuyor. Batarya 3 saatte tam olarak doluyor ve powerbank olarak da kullanılabiliyor. Farklı modlar cihaza direnç ekleyerek kendinizi biraz daha zorlamanızı sağlıyor. Pikaboost 2 projesi 388$ bağış karşılığı alınabiliyor ve bu ay içerisinde hacimli üretime başlayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.