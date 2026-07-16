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    100.000 km'den sonra en yüksek batarya ömrüne sahip elektrikli otomobil modelleri belli oldu

    İsveç'te ikinci el elektrikli otomobil platformu olan Carla, 100 bin km'yi aşmış yaklaşık 10 bin aracın batarya sağlığını ölçtü ve en dayanıklı modelleri belirledi. İşte sonuçlar...

    En yüksek batarya ömrüne sahip elektrikli otomobil modelleri Tam Boyutta Gör
    İsveç'te ikinci el elektrikli otomobil platformu Carla'nın yaklaşık 10 bin batarya testi üzerinden hazırladığı kapsamlı analiz, elektrikli araç bataryalarının uzun vadeli dayanıklılığına ışık tuttu.

    2022-2026 yılları arasında gerçekleştirilen 9.954 AVILOO batarya testi, birçok modern elektrikli otomobilin 100 bin kilometrenin üzerinde kullanımın ardından bile batarya kapasitesinin yüzde 90'dan fazlasını koruduğunu ortaya koydu.

    100 bin kilometre sonunda en iyi batarya sağlığına sahip modeller

    Araştırmaya göre en yüksek batarya sağlığını koruyan model Kia e-Niro 64 kWh oldu. Onu Hyundai Kona Electric 64 kWh ve Kia EV6 takip etti. İlk 20 sıralaması şu şekilde gerçekleşti:

    Sıra Model 100 bin km sonrası batarya sağlığı
    1 Kia e-Niro 64 kWh %97,25
    2 Hyundai Kona 64 kWh %97,18
    3 Kia EV6 77,4 kWh %95,95
    4 Volvo XC40 Recharge (CATL) %94,70
    5 Polestar 2 78 kWh (CATL) %94,35
    6 BMW i3 120 Ah %93,77
    7 Polestar 2 78 kWh (LG Chem) %93,53
    8 Tesla Model 3 (CATL LFP) %93,34
    9 Audi e-tron 50 %93,02
    10 Audi e-tron 55 %92,93
    11 Skoda Enyaq iV 77 kWh (SW 3.x) %92,88
    12 Tesla Model 3 (LG Chem - yeni yazılım) %92,83
    13 Tesla Model S %92,80
    14 Volkswagen ID.4 %92,77
    15 Skoda Enyaq iV %92,60
    16 Tesla Model X %92,52
    17 Volkswagen ID.4 (SW 3.x) %92,27
    18 Tesla Model Y %92,18
    19 Audi Q4 e-tron %92,18
    20 Volkswagen ID.3 %91,79

    Batarya kimyası önemli fark yaratıyor

    Çalışma, aynı modelde kullanılan farklı batarya tedarikçilerinin ve hücre kimyasının da uzun vadeli dayanıklılığı etkilediğini gösterdi. Örneğin Tesla Model 3'ün farklı batarya versiyonları arasında belirgin farklar tespit edildi.

    • CATL LFP: %93,3
    • LG Chem: %91,5
    • Panasonic 77,8 kWh: %89,8
    • Panasonic 52,4 kWh: %88,2

    Bu sonuçlar, batarya üreticisi ve batarya kimyasının, aracın kendisi kadar önemli olabileceğini ortaya koyuyor.

    İkinci el elektrikli otomobil alacaklara önemli mesaj

    Carla'nın analizine göre modern elektrikli otomobiller, yüksek kilometrelerde bile batarya kapasitelerinin büyük bölümünü koruyor. Bu da ikinci el elektrikli araç satın almayı düşünen kullanıcılar için olumlu bir tablo çiziyor.

    Bununla birlikte araştırma, modelden modele ve batarya versiyonlarına göre farklılıklar bulunduğunu gösterdiği için uzmanlar, ikinci el araç satın alırken kilometre ve model yılının yanı sıra bağımsız bir batarya sağlık testinin de dikkate alınmasını tavsiye ediyor.

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    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

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    XanthiN 16 saat önce

    Aman dikkat

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