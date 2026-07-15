Volkswagen'den uygun fiyatlı elektrikli SUV: ID. Cross tanıtıldı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Volkswagen, uygun fiyatlı elektrikli otomobil stratejisini yeni bir SUV modeliyle genişletti. Alman üretici, Avrupa'da en çok tercih edilen SUV modellerinden T-Cross'un tamamen elektrikli alternatifi olarak geliştirilen ID. Cross modelini resmen tanıttı. Yaklaşık 28.000 euro başlangıç fiyatına sahip olan model, markanın uygun fiyatlı yeni elektrikli araç ailesinin ilk SUV üyesi olarak konumlanıyor.

Volkswagen ID. Cross neler sunuyor?

Volkswagen ID. Polo ve ID. Polo GTI modellerinin ardından tanıtılan ID. Cross, aynı MEB+ platformu üzerine inşa edildi. Almanya'da ön siparişe açılan model, 37 kWh LFP ve 52 kWh NMC olmak üzere iki farklı batarya seçeneğiyle sunuluyor. Büyük bataryaya sahip versiyon, WLTP standartlarına göre 427 kilometreye kadar menzil sunarken, kullanıcılar 85 kW (114 hp), 99 kW (132 hp) ve 155 kW (207 hp) olmak üzere üç farklı güç seçeneği arasından tercih yapabiliyor.

Tam Boyutta Gör ID. Cross'un 37 kWh bataryalı versiyonu, 90 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde bataryasını yüzde 10'dan yüzde 80'e yaklaşık 23 dakikada doldurabiliyor. 52 kWh bataryalı model ise 105 kW DC hızlı şarj desteğiyle aynı doluluk seviyesine yaklaşık 24 dakikada ulaşıyor. Büyük bataryalı versiyon ayrıca 1.200 kilogram römork çekme kapasitesi sunarak tekne, küçük karavan veya motosiklet taşıyabilecek kapasiteye sahip.

İç mekanda Volkswagen'in yeni nesil dijital kokpit tasarımı dikkat çekiyor. Otomobilde 10,25 inç Digital Cockpit Pro dijital gösterge paneli ile 12,9 inç bilgi-eğlence ekranı standart olarak sunuluyor. Öne çıkan yeniliklerden biri ise "Retro Display" adı verilen gösterge modu. Bu özellik etkinleştirildiğinde dijital gösterge paneli, ilk nesil Golf modelinden ilham alan klasik bir tasarıma dönüşüyor.

Tam Boyutta Gör Volkswagen'in güncellenen MEB+ yazılım altyapısı ile gelen ID. Cross, gelişmiş sürüş destek sistemlerini de standart olarak sunuyor. Yeni adıyla Connected Travel Assist, trafik ışıklarını algılayıp buna göre tepki verebilen yapısıyla kendi fiyat segmentinde bir ilk olma özelliği taşıyor. İsteğe bağlı donanımlar arasında ise 425 Watt gücünde 10 hoparlörlü Harman Kardon ses sistemi, merkez hoparlör, subwoofer ve elektrikli ayarlanabilen 12 yönlü ön koltuklar için pnömatik masaj fonksiyonu yer alıyor.

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4.161 mm uzunluk, 1.794 mm genişlik, 1.588 mm yükseklik ve 2.601 mm aks mesafesine sahip olan ID. Cross, boyut olarak mevcut T-Cross ile benzer ölçüler sunuyor. Ancak zemine entegre edilen düz batarya paketi sayesinde iç hacim daha verimli kullanılıyor ve bagaj hacmi 475 litreye ulaşarak T-Cross'tan 20 litre daha fazla yükleme alanı sağlıyor.

Volkswagen, Almanya'da ön siparişe açılan 155 kW motorlu ve 52 kWh bataryalı Life ile Style donanımlarını 36.525 euro başlangıç fiyatıyla satışa sundu. 85 kW gücündeki giriş seviyesi Trend versiyonunun ise 27.995 euro başlangıç fiyatıyla Ekim ayının ortasında satışa çıkması planlanıyor. Ayrıca model için aylık 300 eurodan başlayan kiralama seçenekleri de sunuluyor.

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