Volkswagen'den uygun fiyatlı elektrikli SUV: ID. Cross tanıtıldı

Volkswagen ID. Cross neler sunuyor?
Volkswagen ID. Polo ve ID. Polo GTI modellerinin ardından tanıtılan ID. Cross, aynı MEB+ platformu üzerine inşa edildi. Almanya'da ön siparişe açılan model, 37 kWh LFP ve 52 kWh NMC olmak üzere iki farklı batarya seçeneğiyle sunuluyor. Büyük bataryaya sahip versiyon, WLTP standartlarına göre 427 kilometreye kadar menzil sunarken, kullanıcılar 85 kW (114 hp), 99 kW (132 hp) ve 155 kW (207 hp) olmak üzere üç farklı güç seçeneği arasından tercih yapabiliyor.
İç mekanda Volkswagen'in yeni nesil dijital kokpit tasarımı dikkat çekiyor. Otomobilde 10,25 inç Digital Cockpit Pro dijital gösterge paneli ile 12,9 inç bilgi-eğlence ekranı standart olarak sunuluyor. Öne çıkan yeniliklerden biri ise "Retro Display" adı verilen gösterge modu. Bu özellik etkinleştirildiğinde dijital gösterge paneli, ilk nesil Golf modelinden ilham alan klasik bir tasarıma dönüşüyor.
4.161 mm uzunluk, 1.794 mm genişlik, 1.588 mm yükseklik ve 2.601 mm aks mesafesine sahip olan ID. Cross, boyut olarak mevcut T-Cross ile benzer ölçüler sunuyor. Ancak zemine entegre edilen düz batarya paketi sayesinde iç hacim daha verimli kullanılıyor ve bagaj hacmi 475 litreye ulaşarak T-Cross'tan 20 litre daha fazla yükleme alanı sağlıyor.
Volkswagen, Almanya'da ön siparişe açılan 155 kW motorlu ve 52 kWh bataryalı Life ile Style donanımlarını 36.525 euro başlangıç fiyatıyla satışa sundu. 85 kW gücündeki giriş seviyesi Trend versiyonunun ise 27.995 euro başlangıç fiyatıyla Ekim ayının ortasında satışa çıkması planlanıyor. Ayrıca model için aylık 300 eurodan başlayan kiralama seçenekleri de sunuluyor.
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