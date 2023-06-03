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    %100 elektrikli hafif ticari Maxus e-Deliver 3 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    %100 elektrikli ticari araç Maxus e-Deliver 3, İstanbul'da düzenlenen lansman ile Türkiye pazarına giriş yaptı. e-Deliver 3'ün özellikleri ve fiyatı haberimizde.
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    Yeni Maxus e-Deliver 3 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda farklı segmentlerde devam ettirdiği elektriklenme hareketini ticari araç sektörüne taşıyan Doğan Trend Otomotiv, %100 elektrikli MAXUS markası ile Türkiye pazarına güçlü bir giriş yaptı. Markanın Türkiye'de satacağı ilk model eDeliver 3 olacak. Maxus e-Deliver 3'ün fiyatı 989.000 TL olarak açıklandı. Diğer modeller de zamanla ürün gamına eklenecek.

    Maxus e-Deliver 3, özellikleriyle neler sunuyor❓

    MAXUS e-Deliver 3, tamamen elektrikli mimarisi ile Türkiye pazarında yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor. Ekonomik, çevreci, teknolojik, konforlu ve sessiz yapısıyla dikkat çeken doğuştan elektrikli yeni modelin, zengin donanımı kapsamında 2 farklı sürüş modu ve 3 kademeli KERS ayarı menzili uzatmaya yardımcı olurken verimi de artırıyor. 90 kW (122 PS) güç ve 255 Nm’lik tork üreten elektrikli motor, 50.23 kWsa batarya ile destekleniyor.

    Ekstrem hava koşullarına dayanıklı ileri batarya teknolojisi yoğun enerji, yüksek güç, ağırlıktan tasarruf, uzun yıllar kullanım, güvenlik gibi avantajları da beraberinde getiriyor. WLTP normlarına göre 238 km karma menzil sunabilen MAXUS e-Deliver 3, şehir içinde 371 km menzil sunuyor. Aracın ortalama enerji tüketim değeri 23.63 kWsa/100 km. 6.6 kWsa dahili AC şarj kapasitesine sahip modelin batarya doluluğu DC şarj istasyonlarında 45 dakikada yüzde 5’ten 80’e ulaşılabiliyor. Aracın maksimum hızı 120 km/s ile elektronik olarak sınırlandırılıyor.

    2 Euro Paletlik Yükleme Alanı

    Yeni Maxus e-Deliver 3 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Hafif ticari araç segmentindeki önemli bir boşluğu dolduracak olan MAXUS e-Deliver 3, 4.555 mm uzunluğunda, 1780 mm genişliğinde ve 1895 yüksekliğindeki yapısıyla orta boy hafif ticari araçlar arasındaki yerini alıyor. 2910 mm’lik dingil mesafesine ile geniş iç mekân ve yükleme hacmi sağlayabiliyor. Arkada çift tarafa doğru 180 derece açılabilen asimetrik kapılarıyla dar alanlarda da yükleme-boşaltma işlemlerinde pratik bir yapı sunuyor.

    2180 mm uzunluğundaki 4.8 m3’lük yükleme alanına 2 Euro Palet yerleştirilebiliyor. Euro paletlerin yerleşimine uygun zemin genişliği sayesinde forklift ile de yükleme imkânı mevcut. Boş ağırlığı 1695 kg olan MAXUS e-Deliver 3’ün taşıma kapasitesi 905 kg. Sağ tarafta yer alan sürgülü yan kapı ile de yükleme-boşaltma işlemleri kolayca gerçekleştirilebiliyor.

    e-Deliver 3'ün öne çıkan donanımları:

    Yeni Maxus e-Deliver 3 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Yolcu tarafında kayar kapı
    • 180 derece açılabilen bagaj kapıları
    • Elektrikli ayarlanabilir yan aynalar
    • Isıtmalı ve sinyalli yan aynalar
    • Hafif jant kapakları
    • Çok fonksiyonlu, yükseklik ayarlı deri direksiyon simidi
    • 7 inç dokunmatik ekran
    • Bluetooth
    • USB girişi
    • Apple CarPlay
    • Mobil Link
    • Dört yöne ayarlanabilen sürücü koltuğu
    • Koltuk ısıtma
    • Elektrikli camlar
    • Otomatik klima
    • Arka park sensörü
    • Geri görüş kamerası
    • Hız sabitleyici
    • Yokuş kalkış desteği
    • Elektronik stabilize programı

    Yakıt maliyeti dizel muadillerine nazaran 5 kat daha ekonomik

    Yeni Maxus e-Deliver 3 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Düzenlenen lansmanda dizel motorlu bir hafif ticari ile e-Deliver 3'ün karşılaştırması da yapıldı. 5 yıl/200.000 km'lik bir kullanım baz alınarak yapılan karşılaştırmada, dizel motorlu hafif ticarinin 387.000 TL yakıt masrafına sahip olduğu belirtilirken e-Deliver 3 için bu rakam 76.850 TL olarak açıklandı. Toplam işletme maliyeti açısından ise yukarıdaki fotoğrafta görebileceğiniz değerler üzerinden 5 yıllık kullanımda 390 bin TL'lik maliyet tasarrufu yapılabildiği ifade ediliyor.

    MAXUS'un tarihi 1896 yılına kadar uzanıyor

    Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv’in temsil ettiği ve tarihi 1896 yılına dayanan İngiliz kökenli MAXUS, 2009 yılında Çinli otomotiv devi SAIC tarafından devralındı. 2 milyar dolarlık teknoloji ve inovasyon yatırımı ile marka güvenlik ve teknoloji bakımından daha da güçlenirken ürün gamı genişlemeye ve satış adetleri artmaya devam etti. Bugün itibarıyla 1 milyonun üzerinde satış rakamına ulaşan MAXUS, her yıl yaklaşık ürettiği 250 bin adet aracı başta Avrupa pazarları olmak üzere ihraç ediyor.

    MAXUS için 20 hizmet noktası açılıyor

    Yeni Maxus e-Deliver 3 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Maxus markasıyla ile ilk etapta 20 hizmet noktasında kullanıcılar ile buluşacaklarını ifade eden Tibet Soysal, “Türkiye’de e-Deliver 3 ile 2023’ün kalan 6 ayında minimum 500 adet satış öngörüyoruz. 2024’te yeni modellerin ürün ailemize eklenmesiyle satışlarımızı katlayarak büyütmeyi hedefliyoruz. MAXUS e-Deliver 3’e global filolardan, önemli lojistik firmalarından ve e-ticaret şirketlerinden şimdiden çok yoğun bir talep var” diye konuştu.

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