%100 elektrikli hafif ticari Maxus e-Deliver 3 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

- Maxus e-Deliver 3, özellikleriyle neler sunuyor❓
- 2 Euro Paletlik Yükleme Alanı
- e-Deliver 3'ün öne çıkan donanımları:
- Yakıt maliyeti dizel muadillerine nazaran 5 kat daha ekonomik
- MAXUS'un tarihi 1896 yılına kadar uzanıyor
- MAXUS için 20 hizmet noktası açılıyor
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Maxus e-Deliver 3, özellikleriyle neler sunuyor❓
MAXUS e-Deliver 3, tamamen elektrikli mimarisi ile Türkiye pazarında yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor. Ekonomik, çevreci, teknolojik, konforlu ve sessiz yapısıyla dikkat çeken doğuştan elektrikli yeni modelin, zengin donanımı kapsamında 2 farklı sürüş modu ve 3 kademeli KERS ayarı menzili uzatmaya yardımcı olurken verimi de artırıyor. 90 kW (122 PS) güç ve 255 Nm’lik tork üreten elektrikli motor, 50.23 kWsa batarya ile destekleniyor.
Ekstrem hava koşullarına dayanıklı ileri batarya teknolojisi yoğun enerji, yüksek güç, ağırlıktan tasarruf, uzun yıllar kullanım, güvenlik gibi avantajları da beraberinde getiriyor. WLTP normlarına göre 238 km karma menzil sunabilen MAXUS e-Deliver 3, şehir içinde 371 km menzil sunuyor. Aracın ortalama enerji tüketim değeri 23.63 kWsa/100 km. 6.6 kWsa dahili AC şarj kapasitesine sahip modelin batarya doluluğu DC şarj istasyonlarında 45 dakikada yüzde 5’ten 80’e ulaşılabiliyor. Aracın maksimum hızı 120 km/s ile elektronik olarak sınırlandırılıyor.
2 Euro Paletlik Yükleme Alanı
2180 mm uzunluğundaki 4.8 m3’lük yükleme alanına 2 Euro Palet yerleştirilebiliyor. Euro paletlerin yerleşimine uygun zemin genişliği sayesinde forklift ile de yükleme imkânı mevcut. Boş ağırlığı 1695 kg olan MAXUS e-Deliver 3’ün taşıma kapasitesi 905 kg. Sağ tarafta yer alan sürgülü yan kapı ile de yükleme-boşaltma işlemleri kolayca gerçekleştirilebiliyor.
e-Deliver 3'ün öne çıkan donanımları:
- Yolcu tarafında kayar kapı
- 180 derece açılabilen bagaj kapıları
- Elektrikli ayarlanabilir yan aynalar
- Isıtmalı ve sinyalli yan aynalar
- Hafif jant kapakları
- Çok fonksiyonlu, yükseklik ayarlı deri direksiyon simidi
- 7 inç dokunmatik ekran
- Bluetooth
- USB girişi
- Apple CarPlay
- Mobil Link
- Dört yöne ayarlanabilen sürücü koltuğu
- Koltuk ısıtma
- Elektrikli camlar
- Otomatik klima
- Arka park sensörü
- Geri görüş kamerası
- Hız sabitleyici
- Yokuş kalkış desteği
- Elektronik stabilize programı
Yakıt maliyeti dizel muadillerine nazaran 5 kat daha ekonomik
MAXUS'un tarihi 1896 yılına kadar uzanıyor
Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv’in temsil ettiği ve tarihi 1896 yılına dayanan İngiliz kökenli MAXUS, 2009 yılında Çinli otomotiv devi SAIC tarafından devralındı. 2 milyar dolarlık teknoloji ve inovasyon yatırımı ile marka güvenlik ve teknoloji bakımından daha da güçlenirken ürün gamı genişlemeye ve satış adetleri artmaya devam etti. Bugün itibarıyla 1 milyonun üzerinde satış rakamına ulaşan MAXUS, her yıl yaklaşık ürettiği 250 bin adet aracı başta Avrupa pazarları olmak üzere ihraç ediyor.
MAXUS için 20 hizmet noktası açılıyor
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